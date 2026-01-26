“ศรายุทธิ์” รับทำใจ หาก “หมอสุภัทร” พ้นสภาพผู้สมัคร สส. ฐานผิดวินัยร้ายแรง

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 13:43 น.
เลขาฯ ปชน. รับสภาพหาก “หมอสุภัทร” ถูกปลดจากราชการ ฐานผิดวินัยร้ายแรง ยอมรับเปลี่ยนตัวไม่ทัน พร้อมตั้งข้อสังเกตเกมการเมืองสกัดขา

นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข (อ.กพ.สธ.) กำลังพิจารณาความผิดทางวินัยของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สมัคร สส.สงขลา ของพรรค โดยระบุว่าทางพรรคกำลังเฝ้ารอความชัดเจนของคำสั่งอย่างเป็นทางการว่าผลสรุปจะออกมาในทิศทางใด

นายศรายุทธิ์ ยอมรับว่า หากผลการพิจารณาออกมาว่าหมอสุภัทรถูกให้ออกจากราชการด้วยเหตุผลความผิดวินัยร้ายแรงจริง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งทันที ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ทางพรรคไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้ทันตามกรอบกฎหมาย และจำเป็นต้องยอมรับสภาพว่าอาจจะต้องสูญเสียผู้สมัครในสนามเลือกตั้งเขตนี้ไปอีก 1 คน

นายศรายุทธิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือโดยตรงกับ นพ.สุภัทร เนื่องจากตนยังติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด และขอยังไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการรองรับใดๆ ในตอนนี้ โดยยืนยันว่าต้องรอให้มีความชัดเจนในแง่ของข้อกฎหมายและคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะกำหนดทิศทางต่อไปได้ว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไร

ทางด้านประเด็นข้อสงสัยที่ว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเกมการเมืองหรือไม่ นายศรายุทธิ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สังคมสามารถมองในมุมนั้นได้ เพราะที่ผ่านมามักมีคดีความหรืออุปสรรคเกิดขึ้นกับผู้สมัครของพรรคประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงอดคิดไม่ได้ว่านี่อาจเป็นกระบวนการสกัดกั้นทางการเมืองที่พรรคต้องเผชิญซ้ำรอยเดิมเหมือนกับหลายกรณีที่ผ่านมา

