ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 10:07 น.
55

“พัฒนา” รมว.สธ. แจงมติ 4:3 ไม่เกี่ยวการเมือง หลัง อ.ก.พ.สธ. สั่งลงดาบวินัยร้ายแรง ด้านชมรมแพทย์ชนบทกางหลักฐานโต้ ยันทำตามระเบียบงบฉุกเฉินกู้ภัยโรคระบาด

เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆ เมื่อวงการสาธารณสุขเกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั้ง ระหว่างฝ่ายบริหารกระทรวงฯ กับ “กลุ่มแพทย์ชนบท” หลังคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.สธ.) มีมติช็อกวงการให้ “ปลดออก” นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกจากราชการ กรณีถูกสอบวินัยร้ายแรงเรื่องความผิดพลาดในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ออกมายอมรับวานนี้ (26 ม.ค.) ด้วยตัวเองว่า ที่ประชุมมีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ปลด นพ.สุภัทร ออกจากราชการ โดยคะแนนที่ 4 ที่เป็นเสียงตัดสินมาจากตัวรัฐมนตรีเอง แต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนการสอบสวนกรณีความผิดพลาดในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เมื่อปี 2564 ไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมือง หรือรับใบสั่งจากใคร แม้ว่า นพ.สุภัทร จะเพิ่งลาออกมาลงสมัคร สส.สงขลา ในนามพรรคประชาชนก็ตาม

อย่างไรก็ตามมตินี้ต้องรอลงนามคำสั่งก่อน ส่วนจะลงนามวันไหนยังตอบไม่ได้ ขอไปดูในรายละเอียดและขั้นตอนอีกครั้ง เมื่อคำสั่งอย่างเป็นทางการออกแล้ว หมอสุภัทร มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ส่วนจะมีผลต่อการลงสมัคร ส.ส. ของหมอสุภัทร หรือไม่ เพราะใกล้วันเลือกตั้งแล้ว นายพัฒนา ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามคณะกรรมการสอบสวน

ทางฝั่งเพจ “แพทย์ชนบท” ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันควันด้วยการย้อนภาพหลักฐานเมื่อ 5 ปีก่อน ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก นพ.สุภัทร คือแกนนำนำทีมแพทย์ชนบทบุก กทม. เพื่อตรวจเชิงรุกกู้ชีวิตคนเมือง ซึ่งในขณะนั้นถูกมองว่าเป็น “ฮีโร่” แต่ปัจจุบันกลับถูกสอบสวนเรื่อง “การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง” ชุดตรวจ ATK

“เกือบ 5 ปีทึ่แล้วเหรอเนี่ยแพทย์ชนบทบุกกรุง กู้ภัยโควิด กทม นำโดยนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เสี่ยงตาย ช่วยเหลือผู้คนได้เป็นจำนวนมากสุดท้าย กำลังจะถูกให้ออกจากราชการ”

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

สำหรับในรายละเอีดของกระบวนการเอาผิดหมอสุภทัรนั้น จุดเริ่มต้นมาจากการระบาดของโควิดปี 2564 จากนั้นหมอสุภัทรถูกตั้งคณะกรรมการสอบในปี 66 ใช้เวลาเกือบ 3 ปี เพิ่งมีคำตัดสินเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็รโค้งสุดท้ายของหน้าเลือกตั้ง ทำให้เกิดข้อสังเกต ดังนั้นถ้าจะคลี่คลายให้สังคมหายสงสัยได้ว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองที่ผ่านมา หลักฐานจากฝั่งสธ.จะต้องชัดเจน

อ้างอิงข้อมูลจากไทยพีบีเอส ก่อนหน้านี้มีการจี้เปิดเผยหลักฐานมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ไม่เคยเห็นเอกสารหลักฐานจากทางกระทรวงใดๆ ว่า หมอสุภัทรมีหลักฐานทุจริตหรือทำผิดระเบียบร้ายแรงอย่างไร มีแต่เพียงหัวข้อของการสอบสวนเท่านั้น คือเรื่องของการแบ่งซื้อแบ่งจ้างชุดตรวจ ATK ที่เข้าข่ายผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ถ้ามาดูระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐก็จะพบว่า กฎมายฉบับนี้มีศักดิ์สูงกว่าระเบียบทั่วไป

มีการออกแบบมาเพื่อแก้ข้อจำกัดเดิม ที่ยึดราคาถูกเป็นหลักจนรัฐไม่สามารถจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทันเวลา กฎหมายฉบับนี้กำหนดรูปแบบ จัดซื้อ 3 รูปแบบ

  1. การประกวดราคา หรือ (E-Bidding)
  2. วิธีคัดเลือก
  3. วิธีเฉพาะเจาจะจง

ขณะเดียวกันในส่วนของมาตรา 56 ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังเปิดทางให้ชัดเขน ให้ยกเว้นกรณีมีเหตุเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดหมายได้หรือกรณี ผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายมีจำกัด รวมถึงกรณีสาธารณภัยโรคติดต่ออันตรายด้วย

หมอสุภัทรตอนไล่ตรวจโควิดปี 64
แฟ้มภาพ

ด้าน เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อดีตผอ.รพ.ขอนแก่น และอดีตปธ.ชมรมแพทย์ชนบท การระบาดของโควิด-19นั้น ก็เข้าข่ายครบเงื่อนไขตามกฏหมาย จึงยืนยันว่า หมอสุภัทรไม่ได้ทำผิดระบียบ แต่มาเป็นการนำมาตีความย้อนหลัง พร้อมสังเกตว่า เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่

ย้อนไปเวลานั้น การระบาดโควิด-19 รอบที่ 3 ซึ่งมีโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงฯ การตรวจหาเชื้อ ณ ตอนนั้นยังต้องทำโดยการล้วงผ่านจมูก มีต้นทุนสูง ครั้งละ 2,000 – 2,500 บาท ขณะที่ถ้าใช้ชุดตรวจ ATK ที่คุณภาพสูงจะอยู่ที่ประมาณ 450-550 บ. ถ้าต้องตรวจประชากรหลักแสนคน กลุ่มแพทย์ชนชบทจึงเลือกใช้ชุดตรวจของสแตนดาร์ด คิว ซึ่งราคาต่ำกว่าและลดภาระงบประมาณของรัฐได้อย่างมากโดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัยและยังมีความแม่นยำอยู่

ทั้งนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ ย้ำว่า เคสนี้จะผิดกฏหมายก็ต่อเมื่อมีเจตนาหลีกเลี่ยง วงเงินในอำนาจอนุมัติหรือที่เรียกกันว่า แยกบิล แต่ในกรณีนี้การจัดซื้อ ATK อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ยกเว้นในเหตุฉุกเฉินและมีเหตุผลวิชาการรองรับ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ก้ใช้เอทีเคเหมือนกัน มีการรองรับผ่านกลไกของสปสช. อีกทั้งช่วงโควิดระบาด กรมบัญชีกลางได้ปลดล็อกแนวทางจัดซื้อยาและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ จึงวิเคราะห์ว่า นายแพทย์สุภัทร มีสิทธิอุทรณ์ต่อ กพ.และเชื่อว่า น่าจะได้รับความเป็นธรรมจากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น

มิตินี้ไม่ได้หยุดแค่เรื่องวินัยข้าราชการ แต่กำลังส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้สมัคร สส. ของ นพ.สุภัทร ที่กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง แม้ทาง รมว.สธ. จะระบุว่า มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ตามขั้นตอน แต่คำถามที่สังคมคาใจคือ “ทำไมการสอบสวนที่ค้างคามาเกือบ 3 ปี ถึงมาเร่งสรุปจบด้วยมติ 4 ต่อ 3 ในช่วงเวลานี้?”

บทสรุปของมหากาพย์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องชุดตรวจ ATK แต่คือการวัดพลังระหว่าง “ระเบียบราชการ” กับ “จิตวิญญาณหน้างานวิกฤต” ที่มีนัยสำคัญทางการเมืองซ่อนอยู่ทุกอณู.

แฟ้มภาพ
หมอสุภัทร ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนกว่า 30 ปีเพื่อพัฒนาชุมชน
ภาพจาก : FB/Supat Hasuwannakit

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

20 วินาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

21 นาที ที่แล้ว
เลื่อนอีกแล้ว แอป &quot;SSO Plus&quot; ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ. ข่าว

เลื่อนอีกแล้ว แอป “SSO Plus” ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ.

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

27 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด

40 นาที ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี มอบหมายทนายเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม &quot;เสียนชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก&quot; บันเทิง

ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

50 นาที ที่แล้ว
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

51 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม &quot;พิธีกร น.&quot; ทำชาวเน็ตขำก๊าก บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ

59 นาที ที่แล้ว
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 10:07 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button