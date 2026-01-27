ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีพัทยาเมืองบาป! แก๊งผู้ดีเปิดศึกนัวทัวร์มะกัน-ออสซี่ ชนวนเหตุ “ตบหน้าสาวบาร์”

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 17:40 น.
53
แฟ้มภาพ

พัทยาเที่ยวนี้ฉาวไกลถึงต่างแดน สื่อดังอังกฤษตีแผ่คลิปตะลุมบอน หลังหนุ่มอังกฤษฟิวส์ขาดไล่ถลุง นทท.อเมริกันสลบคาทางเท้า เหตุฉุนอีกฝ่ายทำร้ายพนักงานหญิง ตำรวจปรับคนละ 1000 บาท ฐานสร้างความวุ่นวาย พีคตอนจบก่อนแยกย้ายกอดคอคืนดี

กลายเป็นภาพจำด้านลบที่เกิดขึ้นซ้ำซากในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างพัทยา เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เปิดศึกตะลุมบอนกันกลางถนนวอล์กกิ้งสตรีทในช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีชนวนเหตุมาจากการทำร้ายร่างกายพนักงานหญิงในบาร์

อ้างอิงจากรายงานของเดลีเมล์ แทบลอยด์เจ้าดังระบุ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บาร์แห่งหนึ่งในพัทยา เมื่อนายฟรานซิส ดัน (Francis Dunne) และนายลี ฟาร์เมอร์ (Lee Farmer) 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ กำลังนั่งดื่มกินร่วมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและออสเตรเลีย แต่บรรยากาศที่ดูเหมือนจะชื่นมื่นกลับเปลี่ยนเป็นความรุนแรง เมื่อชายชาวอเมริกันสวมเสื้อสีแดง ก่อเหตุตบหน้าพนักงานบาร์สาวอย่างแรง

พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับสองหนุ่มอังกฤษเป็นอย่างมากจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่ความขัดแย้งจะลุกลามออกมาที่ถนน

ภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีที่ 2 หนุ่มอังกฤษไล่ต้อนชายเสื้อแดงลงไปกองกับพื้นถนน ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะหวดแข้งเข้าที่ใบหน้าจนฝ่ายชายสลบเหมือดคาที่ จากนั้นความวุ่นวายยังลามไปถึงนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียอีกราย ท่ามกลางเสียงกรีดร้องห้ามปรามของกลุ่มผู้หญิงในบริเวณนั้น

แฟ้มภาพ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยานำโดย ร.ต.อ.อิทธิพร ตั้งชูทวีทรัพย์ รองสารวัตรสืบสวน สภ.เมืองพัทยา เข้าควบคุมสถานการณ์และนำตัวคู่กรณีทั้งหมดไปยังสถานีตำรวจ ส่วนชายชาวอเมริกันที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

ท้ายบทความสื่อหัวนอกเจ้าดังกล่าวยังระบุ เหตุการณ์ฉาวหนล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลไทยที่ต้องการลบภาพจำ “Sin City” หรือเมืองแห่งบาปของพัทยา โดยมีการผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชิงครอบครัว ปรับปรุงระบบแสงสว่าง และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมทั่วเมือง

อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์และ “อุตสาหกรรมทางเพศ” ยังคงเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และมักนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมและการทะเลาะวิวาทซ้ำแล้วซ้ำเล่า.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 17:40 น.
53
Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger

