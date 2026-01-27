เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์

บันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 17:37 น.
มรสุมชีวิต! เบิร์ด เทคนิค โพสต์เศร้าสูญเสียคุณปู่ ผู้เปรียบเสมือนพ่อแท้ ๆ ไปกะทันหัน ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจ หลังคนรักจากไปต่อเนื่อง 4 ปี 4 คน

นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียที่ยากจะทำใจ สำหรับ เบิร์ด เทคนิค แฟนหนุ่มของอดีตนางเอกสาวผู้ล่วงลับ แตงโม นิดา ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เขาได้สูญเสียคุณปู่ ซึ่งเป็นคนที่เขารักและเคารพเหมือนพ่อแท้ ๆ ไปอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

เบิร์ด เทคนิค โพสต์ภาพภายในงานสวดอภิธรรมคุณปู่ พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “คุณปู่ = พ่อ ถ้าไม่มีคุณปู่คุณย่า พ่อแม่ยังเด็กไม่สามารถเลี้ยงเด็กคนนึงที่กำลังจะเกิดมา แต่คุณปู่กับคุณย่าบอกว่า เด็กคนนี้ให้เกิดมาเถอะเด่วเขาดูแลเลี้ยงดูเอง แล้วเราก็ได้เกิดมาลืมตาบนโลกนี้ โดยที่คุณปู่คุณย่าอา ๆ ญาติ ๆ และแม่ได้เลี้ยงมาอย่างดีและมีความสุข ตลอด จนเด็กคนนี้โตขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ก็แย่ พอจะหายพอจะดี ก็แย่อีก ทุกการศูนย์เสีย = ความเสียใจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสัตว์มนุษย์ =เสียใจ เรื่องของคนอื่นรู้สึกว่าเบา ถ้าเปนเรื่องของตัวเองรู้สึกว่าหนัก

รักคุณปู่คุณย่ามาก ๆ ขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาอย่างดี ดีมากจนเราเอาแต่ใจแต่แกก็รัก หลานคนแรกด้วยล่ะ ขอให้ไปเจอกับคุณย่าบนสวรรค์นะ แล้วสักวันหนูจะไปหานะ (หมดแล้วกล่องดวงใจของฉัน) ศูนย์เสียเยอะมากไป…ทำให้เสียศูนย์ไปเลยอะ”

ขณะเดียวกันหากลองย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา เราจะได้ทราบข่าวการสูญเสียคนรักของ เบิร์ด เทคนิค แบบต่อเนื่อง จนแทบไม่มีเวลาให้เจ้าตัวได้พักฟื้นหัวใจเลย เริ่มต้นการจากไปกะทันหันของแฟนสาว แตงโม นิดา ในปี 2565 ต่อมาในปี 2566 เบิร์ด สูญเสียคุณย่าอันเป็นที่รัก จนในปี 2568 คุณแม่ของหนุ่มเบิร์ดก็ดันมาด่วนจากไปอีก กระทั่งล่าสุด 26 ม.ค. 69 คุณปู่ก็ถูกพรากชีวิตไปจากเขาอีกคน

ท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตที่ได้ทราบข่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ และขอเป็นกำลังใจให้ เบิร์ด เทคนิค กันอย่างเนืองแน่น

สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรม คุณปู่ของ เบิร์ด เทคนิค จัดขึ้นวันที่ 26-28 ที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศาลา 11) เวลา 19.00 น ส่วนพิธีฌาปนกิจเกิดขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 โดยในเวลา 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ เวลา 17.00 พิธีฌาปนกิจ

