ข่าว
จับตาแถลงวันนี้! ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายจับ นักการเมืองดังอีสาน นายทุนเว็บพนัน
ใคร? ตำรวจไซเบอร์ เตรียมแถลงวันนี้ เวลา 11.30 น. หลังออกหมายจับ นักการเมืองดังอีสาน นายทุนเครือข่ายเว็บพนันเว็บพนัน
เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. ได้โพสต์ข้อความว่า “ตร.ไซเบอร์ออกหมายจับนักการเมืองดังภาคอีสาน พบเป็นนายทุนใหญ่หลังขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน เตรียมแถลงพรุ่งนี้ (28 ม.ค. 69) 11.30 น.”
ทั้งนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวคือใคร อยู่พรรคไหน และได้มีการจับกุมแล้วหรือไม่ หากมีความคืบหน้า สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน
- รมว.ยุติธรรม ยืนยัน “สจ.เนย์” หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคไหน
