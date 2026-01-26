ดูดวง

ข่าวดี 3 ราศี ที่ป่วยเรื้อรังจะเจอหมอดี ยาดี ร่างกายกลับมาฟิตปั๋ง

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 05:00 น.
56
ดูดวงวันนี้ 27 1 69

ฟ้าเปิดทางคนป่วย! 3 ราศีนี้เตรียมบอกลาโรคเก่า ได้เจอหมอเทวดา-ยาขนานเอก พลิกฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงดั่งปาฏิหาริย์

ในช่วงนี้ อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของครูหมอและการรักษา โคจรทำมุมดีส่งผลต่อดวงชะตา ทำให้ราศีที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสะสมมานาน หรือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายขาดสักที กำลังจะได้รับข่าวดี มีเกณฑ์ได้พบทางออกของการรักษาที่ “ถูกโรค ถูกยา ถูกเวลา” เหมือนยกภูเขาออกจากอก มาเช็กกันว่า 3 ราศีผู้โชคดีด้านสุขภาพนี้คือใครบ้าง

1. ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์หลายท่านอาจกำลังกังวลกับโรคจุกจิกกวนใจ โดยเฉพาะเรื่องระบบทางเดินอาหาร กรดไหลย้อน หรืออาการภูมิแพ้ที่หาสาเหตุชัดเจนไม่ได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนท้อใจ

กณฑ์ชะตาฟ้าเปิดให้คุณได้เจอ “หมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง” หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ให้นำไปสู่การรักษาแบบใหม่ อาจเป็นการปรับเปลี่ยนยาหรือวิธีดูแลตัวเองที่ดูเหมือนง่าย แต่ได้ผลชะงัดนักแล สิ่งที่เคยเรื้อรังจะค่อยๆ ทุเลาลงจนคุณรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ร่างกายที่เคยอ่อนเพลียจะกลับมากระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง

2. ราศีมังกร

ปัญหาเรื้อรังของชาวมังกรหนีไม่พ้นเรื่องกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น หรือออฟฟิศซินโดรมที่สะสมมาจากการทำงานหนักและความเครียด บางคนรักษามาหลายที่ก็แค่บรรเทาแต่ไม่หายขาด

จังหวะนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอ “ยาดีหรือการบำบัดที่ถูกจริต” ไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็ม กายภาพบำบัด หรือแม้แต่การเจอยาสมุนไพรที่ถูกกับธาตุในตัว การเจ็บป่วยที่เคยกินเวลาชีวิตคุณจะลดน้อยลงอย่างน่าอัศจรรย์ คุณจะได้กลับมาขยับร่างกายได้คล่องแคล่ว ฟิตปั๋งเหมือนได้ร่างใหม่

3. ราศีกรกฎ

ชาวกรกฎมักมีปัญหาเรื่องระบบฮอร์โมน ไมเกรน หรืออาการป่วยที่มาจากความเครียดสะสม ซึ่งมักจะกำเริบเวลาที่จิตใจว้าวุ่น

คุณมีเกณฑ์ได้พบ “หมอที่มีเมตตา” หรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพที่เข้าใจต้นตอของโรคอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่รักษาที่ปลายเหตุ การปรับสมดุลครั้งนี้จะทำให้คุณหายวันหายคืน สุขภาพจิตดีขึ้นส่งผลให้สุขภาพกายแข็งแรงตามไปด้วย เตรียมตัวบอกลาอาการปวดหัวตุบๆ ไปได้เลย

คำแนะนำส่งท้าย

3 ราศีนี้ แม้ดวงสุขภาพจะเปิดทางสว่างแล้ว แต่ “วินัย” คือยาขนานเอกที่คุณต้องสร้างเอง เมื่อได้เจอหมอดีและยาดีแล้ว ขอให้เคร่งครัดกับการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ อย่าชะล่าใจเมื่ออาการเริ่มดีขึ้น

