ข่าวการเมือง

สรยุทธ เดือด! ปสป. บิน First Class ดูงานอังกฤษ จากหยาดเหงื่อแรงงาน 24 ล้านชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 14:29 น.
90
บอร์ดประกันสังคมบินดุงานอังกฤษ งบ 30 ล้าน

สรยุทธจัดหนักกลางรายการ ซัดบอร์ดประกันสังคม สวัสดิการสุดหรูสวนทางวิกฤตความเชื่อมั่น ปมระบบล่ม 7 วันและเงินว่างงาน ลั่น “คนจ่ายเงินสมทบแทบกระอัก แต่คนคุมเงินนั่งกินหรูอยู่สบาย”

กลายเป็นเรื่องร้อนทันที ! เมื่อ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่ง เปิดข้อมูลชุดใหม่ที่ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในองค์กรสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่า ในขณะที่ระบบบริการผู้ประกันตนกำลังล่มสลาย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่จาการตรวจสอลล่าสุดกลับพบว่า กลับมีบุคลากรระดับผู้บริหารและบอร์ดบริหาร ได้รับสวัสดิการในการเดินทางที่อาจจะมากเกินความจำเป็น

ในรายการ สรยุทธได้หยิบยกประเด็นการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สปส. โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ที่นั่งชั้น First Class (ชั้นหนึ่ง) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งสูงถึงหลักหลายแสนบาท พร้อมกับงบที่ตั้งไว้ 30 ล้านบาท แม้สุดท้ายแผนดูงานนี้จะถูกเบรกและพับโครงการไปเรียบร้อย แต่ประเด็นที่คาใจ คือ มีการออกมาเปิดโปงทริปดูงานในระดับแพงระยับนี้อีกว่า ถ้าไม่ระงับไไปเสียก่อนอาได้เห็นบอร์ดและข้าราชการของหน่วยางนนี้เต็มน่านฟ้าปี 68 ที่ผ่นามาไปแล้ว

“ในวันที่คนเดินดินกินข้าวแกงส่งเงินสมทบทุกเดือน เพื่อหวังจะได้เงินเยียวยาว่างงานเพียงไม่กี่ร้อยบาท แต่คนดูแลกองทุนกลับนั่งเครื่องบินชั้นที่แพงที่สุดในโลกไปดูงาน ถามจริงๆ ว่าไปดูงานอะไรที่ต้องนั่ง First Class ถึงจะฉลาดขึ้นมา?” สรยุทธกล่าวในรายการ

สรยุทธกางแผนทริปประกันสังคมบินดูงานอังกฤษ
ภาพ @กรรมกรข่าว

สรยุทธ ยังยกตัวอย่าง กองทุนประกันสังคมของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถูกจัดให้ติดอันดับโลกด้านควาใโปร่งใส โดยกองทุนโตปีละ 12%

“เอาชัดๆ ช้าๆ” กองทุนประกันสังคมของเขาเนี่ย 11 ล้านล้านบาท ของเรา 3 ล้านล้านบาท มาเลเซียโตปีละ 12% ของไทยเรา 2 เปอร์เซนต์กว่า จำใส่กะโหลกเอาไว้” กล่าวถึงประโยคนี้ผู้ดำเนินรายการจึงอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถาม คือ ไปดูงานต่างประเทศ งบประมาณ 30 ล้านบาทไปนั้นยกโขยงกันไปทำไม ทำไมไม่ไปมาเลเซีย

สรยุทธ กล่าว่า แค่ความรู้พื้นฐานว่า กองทุนประกันสังคมที่ไหนประสบความสำเร็จ แค่ประกันสงคมไม่ทราบว่า ที่สำเร็จอยุ่ข้างๆ เอง ก็ถือว่าล้มเหลวแล้ว เพราะการบริหารกองทุนต้องตรวจสอบทั่วโลกนี้ว่าที่ไหนเขาสำเร็จ หรือนัยหนึ่ง สรยุทธหลุดวิพากษ์วิจารณ์ว่า หรือทำมองไม่เห็นเพราะอยากไปอังกฤษ

ภาพ @กรรมกรข่า

“ไปทำไมนั่งเฟิร์ซคลาส เงินตู จริงๆ” ตนมีฐานะไปต่างประเทศยังไม่ใช้เฟิร์ซคลาสเลย ผู้ประกันตน หยาดเหงื่อแรงงานเขา เอาไปบินเฟิร์ซคลาสถูกต้องแล้วหรือ

ทั้งนี้ นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ยืนยันว่า ปีที่ผ่านมา คณะทำงานของสปส.มีการวางแผนเตรียมเดินทางไปดูงานในปี 2568 เต็มไปหมด

ถ้าเป็นไปตามแผน ปี 2568 จะเป็นปีที่น่านฟ้าคึกคักไปด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม กรรมการ และอนุกรรมการ ที่เตรียมแพ็กกระเป๋าเดินทางไกลไปดูงานในดินแดนโลกตะวันตกและเอเชีย ด้วยงบประมาณที่ถูกตั้งรอไว้กว่า 30 ล้านบาท ในหมวดรายจ่ายอื่น

นี่คือ “แผนการเดินทาง” สุดหรูที่ถูกวางไว้บนหน้ากระดาษ อาทิ ปักหมุด “อเมริกา” กับตั๋วเครื่องบินที่แพงระยับ เยือนถิ่นยุโรป “ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์” ด้วย First Class , มหกรรมดูงาน “ญี่ปุ่น” ที่ใครๆ ก็อยากไป ก่อนที่แผนทั้งหมดจะถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปตลอดกาล.

เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศข่าวชี้แจงรายละเอียดทริปแผนบิดูงานอังกฤษ บอร์ดประกันสังคม
ภาพ @กรรมกรข่าว
โลโก้ สำนักงานประกันสังคม
ภาพ Facebook @ssofanpage

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

บ่อนถูกกฎหมายอังกฤษเปิดราคา กุนซือ “สเปอร์ส-ลิเวอร์พูล” เต็งจ๋าถูกเด้งคนต่อไป

43 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวจีน ถูกเสือดาวกัดหน้า เลือดอาบ หลังย่องเข้าไปจะถ่ายรูปใกล้ๆ

12 นาที ที่แล้ว
คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน ข่าวอาชญากรรม

คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน

13 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ไม่จัดโหนกระแส เพราะไปถ่ายหนัง บันเทิง

รู้แล้ว หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่จัดโหนกระแส เซอร์ไพรส์ใหญ่ แฟน ๆ หายห่วง

33 นาที ที่แล้ว
บอร์ดประกันสังคมบินดุงานอังกฤษ งบ 30 ล้าน ข่าวการเมือง

สรยุทธ เดือด! ปสป. บิน First Class ดูงานอังกฤษ จากหยาดเหงื่อแรงงาน 24 ล้านชีวิต

40 นาที ที่แล้ว
&quot;ศรายุทธิ์&quot; รับทำใจ หาก &quot;หมอสุภัทร&quot; พ้นสภาพผู้สมัคร ฐานผิดวินัยร้ายแรง ข่าวการเมือง

“ศรายุทธิ์” รับทำใจ หาก “หมอสุภัทร” พ้นสภาพผู้สมัคร สส. ฐานผิดวินัยร้ายแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตำรวจออกหมายเรียกแล้ว “โดม ปกรณ์” ปมเมนต์หื่นใส่ “จินนี่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจ้งวันโอนเงินรอบเก็บตกร้านค้าคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

คลังดีเดย์โอนเงิน 2000 บาท ร้านค้า ‘คนละครึ่ง พลัส’ พลาดแล้วตัดสิทธิทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แทนไท ณรงค์กูล&quot; นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง CEO ไททัน แคปปิตอล โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ข่าว

ประวัติ “แทนไท ณรงค์กูล” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง CEO ไททัน แคปปิตอล โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุภัทร แฉเบื้องหลัง โดนเตะตัดขา ไม่ให้เข้าสภา ข่าวการเมือง

หมอสุภัทร แฉเบื้องหลัง โดนเตะตัดขา ไม่ให้เข้าสภา รมว.พรรคภูมิใจไทย โหวตชี้ขาดมติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อี้ แทนคุณ” นำผู้เสียหาย เข้าแจ้งความ ท้าวแชร์สาวสวย สวมเสื้อพรรคส้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ออกหมายจับ “แทนไท” นักธุรกิจดัง ฟอกเงินเว็บพนัน-หนังเถื่อน เสียหาย 4.5 พันล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พัฒนา&quot; รมว.สธ ปัดเกมการเมือง ปมปลด “หมอสุภัทร” พ้นราชการ ข่าวการเมือง

“พัฒนา” รมว.สธ ปัดเกมการเมือง ปมปลด “หมอสุภัทร” พ้นราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ตอบใครทำได้บ้าง เอาเงินผู้ประกันตน นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส ใบละ 5 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง เลขเด็ด

ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69 Line News

ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ &quot;ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว&quot; รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ “ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว” รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ-หมายเลข ผู้สมัคร สส. ระยอง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ระยอง 2569 ครบ 5 เขต เช็กเบอร์ให้ชัวร์ก่อนกา 8 ก.พ.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน ชี้เหตุผล ทำไม “ไวรัสนิปาห์” ไม่ระบาดทั่วโลก ย้ำคนไทยไม่ต้องกังวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู Muzu น้อมรับคำขอโทษร้านอาหาร หลังถูกบังคับขึ้นร้องเพลง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หมู MUZU ถูกกดดันขึ้นร้องเพลง ทั้งที่ปฏิเสธแล้ว ยันไม่ได้เจตนาร้าย แค่น้อยใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิต แม่เมินคำเตือน ฝืนป้อนกล้วยบดให้ลูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนสมิธสฤณี ข่าวการเมือง

เบน สมิธ ถอนฟ้อง สฤณี หลังหมัดเด็ดอายัดหุ้น BCP ลุ้นจบเงียบหรือมีเงื่อนงำ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มอินโดฯ ยอดตาย 25 ศพ ยังสูญหายอีก 72 ราย หวั่นเสียชีวิตเพิ่มอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 14:29 น.
90
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บ่อนถูกกฎหมายอังกฤษเปิดราคา กุนซือ “สเปอร์ส-ลิเวอร์พูล” เต็งจ๋าถูกเด้งคนต่อไป

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

นักท่องเที่ยวจีน ถูกเสือดาวกัดหน้า เลือดอาบ หลังย่องเข้าไปจะถ่ายรูปใกล้ๆ

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน

คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
หนุ่ม กรรชัย ไม่จัดโหนกระแส เพราะไปถ่ายหนัง

รู้แล้ว หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่จัดโหนกระแส เซอร์ไพรส์ใหญ่ แฟน ๆ หายห่วง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button