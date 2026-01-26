สรยุทธ เดือด! ปสป. บิน First Class ดูงานอังกฤษ จากหยาดเหงื่อแรงงาน 24 ล้านชีวิต
สรยุทธจัดหนักกลางรายการ ซัดบอร์ดประกันสังคม สวัสดิการสุดหรูสวนทางวิกฤตความเชื่อมั่น ปมระบบล่ม 7 วันและเงินว่างงาน ลั่น “คนจ่ายเงินสมทบแทบกระอัก แต่คนคุมเงินนั่งกินหรูอยู่สบาย”
กลายเป็นเรื่องร้อนทันที ! เมื่อ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่ง เปิดข้อมูลชุดใหม่ที่ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในองค์กรสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่า ในขณะที่ระบบบริการผู้ประกันตนกำลังล่มสลาย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่จาการตรวจสอลล่าสุดกลับพบว่า กลับมีบุคลากรระดับผู้บริหารและบอร์ดบริหาร ได้รับสวัสดิการในการเดินทางที่อาจจะมากเกินความจำเป็น
ในรายการ สรยุทธได้หยิบยกประเด็นการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สปส. โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ที่นั่งชั้น First Class (ชั้นหนึ่ง) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งสูงถึงหลักหลายแสนบาท พร้อมกับงบที่ตั้งไว้ 30 ล้านบาท แม้สุดท้ายแผนดูงานนี้จะถูกเบรกและพับโครงการไปเรียบร้อย แต่ประเด็นที่คาใจ คือ มีการออกมาเปิดโปงทริปดูงานในระดับแพงระยับนี้อีกว่า ถ้าไม่ระงับไไปเสียก่อนอาได้เห็นบอร์ดและข้าราชการของหน่วยางนนี้เต็มน่านฟ้าปี 68 ที่ผ่นามาไปแล้ว
“ในวันที่คนเดินดินกินข้าวแกงส่งเงินสมทบทุกเดือน เพื่อหวังจะได้เงินเยียวยาว่างงานเพียงไม่กี่ร้อยบาท แต่คนดูแลกองทุนกลับนั่งเครื่องบินชั้นที่แพงที่สุดในโลกไปดูงาน ถามจริงๆ ว่าไปดูงานอะไรที่ต้องนั่ง First Class ถึงจะฉลาดขึ้นมา?” สรยุทธกล่าวในรายการ
สรยุทธ ยังยกตัวอย่าง กองทุนประกันสังคมของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถูกจัดให้ติดอันดับโลกด้านควาใโปร่งใส โดยกองทุนโตปีละ 12%
“เอาชัดๆ ช้าๆ” กองทุนประกันสังคมของเขาเนี่ย 11 ล้านล้านบาท ของเรา 3 ล้านล้านบาท มาเลเซียโตปีละ 12% ของไทยเรา 2 เปอร์เซนต์กว่า จำใส่กะโหลกเอาไว้” กล่าวถึงประโยคนี้ผู้ดำเนินรายการจึงอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถาม คือ ไปดูงานต่างประเทศ งบประมาณ 30 ล้านบาทไปนั้นยกโขยงกันไปทำไม ทำไมไม่ไปมาเลเซีย
สรยุทธ กล่าว่า แค่ความรู้พื้นฐานว่า กองทุนประกันสังคมที่ไหนประสบความสำเร็จ แค่ประกันสงคมไม่ทราบว่า ที่สำเร็จอยุ่ข้างๆ เอง ก็ถือว่าล้มเหลวแล้ว เพราะการบริหารกองทุนต้องตรวจสอบทั่วโลกนี้ว่าที่ไหนเขาสำเร็จ หรือนัยหนึ่ง สรยุทธหลุดวิพากษ์วิจารณ์ว่า หรือทำมองไม่เห็นเพราะอยากไปอังกฤษ
“ไปทำไมนั่งเฟิร์ซคลาส เงินตู จริงๆ” ตนมีฐานะไปต่างประเทศยังไม่ใช้เฟิร์ซคลาสเลย ผู้ประกันตน หยาดเหงื่อแรงงานเขา เอาไปบินเฟิร์ซคลาสถูกต้องแล้วหรือ
ทั้งนี้ นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ยืนยันว่า ปีที่ผ่านมา คณะทำงานของสปส.มีการวางแผนเตรียมเดินทางไปดูงานในปี 2568 เต็มไปหมด
ถ้าเป็นไปตามแผน ปี 2568 จะเป็นปีที่น่านฟ้าคึกคักไปด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม กรรมการ และอนุกรรมการ ที่เตรียมแพ็กกระเป๋าเดินทางไกลไปดูงานในดินแดนโลกตะวันตกและเอเชีย ด้วยงบประมาณที่ถูกตั้งรอไว้กว่า 30 ล้านบาท ในหมวดรายจ่ายอื่น
นี่คือ “แผนการเดินทาง” สุดหรูที่ถูกวางไว้บนหน้ากระดาษ อาทิ ปักหมุด “อเมริกา” กับตั๋วเครื่องบินที่แพงระยับ เยือนถิ่นยุโรป “ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์” ด้วย First Class , มหกรรมดูงาน “ญี่ปุ่น” ที่ใครๆ ก็อยากไป ก่อนที่แผนทั้งหมดจะถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปตลอดกาล.
