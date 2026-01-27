ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

ณวัฒน์ เคลียร์ดราม่าต่อสัญญา ‘ชาล็อต ออสติน’ เผยเหตุผลไม่อยากคุยด้วยเพราะแฟนคลับโจมตี ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้ หากไม่กตัญญู-ไม่รู้บุญคุณ ลั่น ยิ่งด่าก็ยิ่งเงียบ
หลัง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาเปิดใจกรณี ชาล็อต ออสติน โพสต์สตอรี่ไอจีว่าป่วยและรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ไม่ยอมแจ้งว่าอยู่ที่ไหนและป่วยเป็นอะไร จนตนเองจนปัญญา วอนแฟนคลับอย่าโทษบริษัท เพราะอีกฝ่ายปิดเงียบไม่บอกใคร อาจเป็นเรื่องส่วนตัว ล่าสุด สื่อมวลชนสอบถาม บอสณวัฒน์ เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งตั้งคำถามว่าศิลปินสาวจะต่อสัญญาหรือไม่
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ให้สัมภาษณ์ว่า “ตั้งแต่วันที่พูดบนเวทีก็ยังไม่ได้คุยกับน้อง สิ่งหนึ่งที่สะเทือนใจและทำให้ผมไม่อยากคุย ไม่ใช่เพราะชาล็อต แต่เป็นเพราะแฟนคลับที่จู่โจมและโจมตี แต่ถ้ามุมของแฟนคลับจะคิดว่าบริษัทไม่มีค่าไม่มีความหมาย คนอย่างณวัฒน์ไม่มีความหมายใด ๆ กับศิลปินของตนเอง ศิลปินของตัวเองอยู่ได้ มันดังมาก มันเก่งมาก ถ้าบริษัทขาดคนนี้แล้วจะอยู่ได้ยังไง คำพูดนี้เป็นคำพูดที่เจ็บปวด เราก็กำลังพิสูจน์ได้ว่าเราอยู่ได้
ถ้าตราบใดที่แฟนคลับส่งเสริมความไม่กตัญญู ไม่รู้บุญคุณ ไม่รู้จุดเริ่มต้น รู้เฉพาะปัจจุบันและอนาคต มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ แล้วก็ไม่ต้องไปตั้งกระทู้ด่าผมอีก ยิ่งด่าก็ยิ่งเงียบครับ
เคยคุยกับน้องเรื่องต่อสัญญาแล้วเหมือนกัน พูดตรง ๆ ผมไม่แอ๊บ คำตอบก็ยังไม่มี ถามอยู่หลายครั้งอยู่ แล้วก็บริษัทเราอยู่ได้ครับ ต่อให้ไม่มีใครเราก็อยู่ได้ เราไม่ได้บอกว่าน้องคนเดียว เราเป็นเพียงแค่คน ๆ หนึ่งที่มีมาร่วมกัน ฉะนั้นอย่าโทษเราว่าไม่มีใครแล้วบริษัทจะอยู่ไม่ได้ มันไม่จริง”
รวมทั้งกล่าวถึงการทำงานร่วมกับ ชาล็อต ออสติน เผยว่า “เราเข้าถึงน้องเรื่องส่วนตัวยาก เราดูแลทุกคนต้องรู้ น้องอยู่กับใคร น้องอยู่ร้านอาหารตามสั่ง น้องนอนชั้นสาม มันก็ต้องรู้กันแหละ เป็นเรื่องปกติครับเพราะเป็นศิลปินที่ค่อนข้างมีความหมายกับบริษัท อย่างบางคนไม่ค่อยมีงานเราก็ไม่ได้ไปจุกจิกจู้จี้ เราสามารถหางานป้อน แต่ศิลปินเบอร์ที่แบบต้องคอยดูคุณภาพพฤตินัยและการสื่อสารมันสำคัญมาก
ศิลปินบางคนเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หรือเป็นพรีเซ็นเตอร์ มันจะต้องดูแลตลอด แต่ในกรณีที่เราดูแลไม่ถึง ดูแลไม่ได้ ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน มันก้ลำบาก ช่วงที่น้องเจ็บป่วยทุกคนก็รู้จักสตอรี่ไอจี น้องเลือกวิธีจะโพสต์สตอรี่โดยไม่บอกใคร พอเรารู้ก็ตาม แต่ว่าน้องก็ไม่สะดวกที่จะบอก เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าถ้ามีความลับขนาดนี้ เราก็ควรยืนอยู่ห่าง ๆ เราก็คงยืนอยู่ห่าง ๆ แต่ถามว่าถ้าจะสืบได้ไหม สืบได้ มันไม่อยากหรอก แต่เราให้สิทธิ์ที่อยากจะให้บอก แต่คำตอบก็คือไม่
เมื่อไม่บอกทุกอย่างเราก็พูดชัดเจนว่าแล้วแต่เขาเพราะว่าถ้าไม่ไว้วางใจ เราก็เคารพ
ส่วนแฟนคลับก็จะแรงอยู่เสมอ คาดโทษ โพสต์ไปเรื่อย ๆ ไปเปื่อยก็แล้วแต่ ถ้าเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็ให้การกระทำเป็นผลที่จะเกิดในอนาคต”
ต่อมา สื่อมวลชนสอบถามว่าแฟน ๆ มองว่าชาล็อตเป็นลูกรักใช่หรือไม่ ฝั่ง ณวัฒน์ตอบกลับว่า “คำว่าลูกรัก หมายความว่า เราก็ดันงานนะ แล้วเราก็เต็มที่นะ มีเหตุเกิดขึ้นมาเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ผ่านมาในอดีตก็กันเต็มที่ ช่วยเต็มที่ แต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ ๆ เกินการควบคุมบนสาธารณะ แล้วก็สิ่งนึงที่รู้สึก บริษัท, AR และ ตนเองไม่รู้เรื่องอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวน้องก่อนหน้านี้มาประมาณพักนึงแล้ว ไม่ได้เกิดช่วงที่มีเรื่อง ตอนนี้น้องเองก็ไม่ยอมขึ้นรถกอง เพราะรถกองเรามีกล้องหรือยังไงไม่รู้”
หลังจากเกิดประเด็นที่ถูกพูดถึง ณวัฒน์เผยว่ายังสามารถทำงานร่วมกันได้ ระบุว่า “ทำได้ครับ ส่วนเรื่องการสัญญาเหลืออีก 1 ปี 9 เดือน หรือ เกือบ ๆ 2 ปี ศิลปินโดยปกติ ถ้าเราจะให้ดึงขึ้นไปอีก มันต้องใช้เวลาในการดึงและการดึงมันส่งผล การรับผลของมันไม่ได้รับผลว่าทำให้เดือนนี้ ทำให้เดือนหน้า แล้วเก็บกินเดือนถัดไปแล้วจบ เวลาเราดึงขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาสัก 6 เดือน เวลาที่มีแสง มีความสำเร็จแล้ว ถ้าเขาไม่อยู่กับเรา มันก็ลำบากใจ มันก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการทางการทำงานครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท
- จบด้วยดี ชาล็อต ร่ายยาวถึง ณวัฒน์ เผยบทเรียนล้ำค่า ขอบคุณที่รัก-หวังดีมาตลอด
- ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: