แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 14:10 น.
89
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

“แทนไท” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน เสียหาย 4.5 พันล้าน ตัดพ้อ ไม่ใช่เรื่องของผมแท้ๆ ชีวิตวนเวียนแต่คดีความ

จากกรณีที่ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอกชนชื่อดัง ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเหตุว่าคดีมีอัตราโทษจำคุกสูงเกิน 3 ปี และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงให้ออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีภายในอายุความ 15 ปี

นายแทนไท ณรงค์กูล
IG/ @tantai.titan

สืบเนื่องจากคดีนี้มีการขยายผลมาจากกรณีของ นายนุวัฒน์ กับพวกรวม 7 คน ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน จากการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ www.moviebfree.com โดยจากการสืบสวนสอบสวนพบข้อมูลเชื่อมโยงว่า นายนุวัฒน์ ได้ร่วมมือกับ นายแทนไท จัดทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ และนำแบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันมาติดบนเว็บไซต์ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อหารายได้และฟอกเงินจากการกระทำความผิด

พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่น่าเชื่อได้ว่า นายแทนไท กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นการค้า ซึ่งถือเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลรวมกว่า 4,518 ล้านบาท

ล่าสุด นายแทนไท โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “ชีวิตวนเวียนอยู่แต่กับคดีความ เก่าไปใหม่มา ไม่ใช่เรื่องของผมแท้ ๆ อะไรก็แทนไท (อิโมจิ) ท้อแท้”

โพสต์สตอรี่ไอจีของ แทนไท
IG/ @tantai.titan

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 14:10 น.
89
