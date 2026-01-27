แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ
“แทนไท” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน เสียหาย 4.5 พันล้าน ตัดพ้อ ไม่ใช่เรื่องของผมแท้ๆ ชีวิตวนเวียนแต่คดีความ
จากกรณีที่ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอกชนชื่อดัง ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเหตุว่าคดีมีอัตราโทษจำคุกสูงเกิน 3 ปี และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงให้ออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีภายในอายุความ 15 ปี
สืบเนื่องจากคดีนี้มีการขยายผลมาจากกรณีของ นายนุวัฒน์ กับพวกรวม 7 คน ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน จากการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ www.moviebfree.com โดยจากการสืบสวนสอบสวนพบข้อมูลเชื่อมโยงว่า นายนุวัฒน์ ได้ร่วมมือกับ นายแทนไท จัดทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ และนำแบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันมาติดบนเว็บไซต์ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อหารายได้และฟอกเงินจากการกระทำความผิด
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่น่าเชื่อได้ว่า นายแทนไท กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นการค้า ซึ่งถือเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลรวมกว่า 4,518 ล้านบาท
ล่าสุด นายแทนไท โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “ชีวิตวนเวียนอยู่แต่กับคดีความ เก่าไปใหม่มา ไม่ใช่เรื่องของผมแท้ ๆ อะไรก็แทนไท (อิโมจิ) ท้อแท้”
