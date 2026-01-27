ข่าวการเมือง

“เหยียบเทาให้จมดิน!” ป้าซาเล้งขายข้าวโพด ซีนสร้างอารมณ์ร่วมที่สุด เลือกตั้ง 69

ป้าซาเล้งขายข้าวโพด เหยียบเทาให้จมดิน
ภาพ @Friends Talk

คำอวยพรป้าซาเล้งขายข้าวโพดถึง ไอซ์ รักชนก ไวรัลจุดกระแสพรรคประชาชนฟีเวอร์ ป้าอีกคนรับงานชูป้ายแหวกตัวมาขอเซลฟี่ แล้วกลับไปทำหน้าที่ต่อ ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนอะไร

ในการเลือกตั้งกุมภาพันธ์ 2569 ที่หลายคนมองว่ากระแสของพรรคประชาชนอาจดู “เงียบกว่า” สมัยก้าวไกล เพราะเน้นการให้ข้อมูลและนโยบายที่เป็นเหตุเป็นผลมากเกินไป แต่ล่าสุด “ช่วงเวลาที่น่าจดจำ สั้นๆ” จากจ.พะเยา วานนี้ (26 ม.ค.69) ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

บางเจ้าถึงกับยกให้นาทีที่ป้าข้าวโพดปรีี่เข้าไปหาอดีตสส.หญิงพรรส้มตัวตึง เป็นถึงระดับซีนสร้างอารมณ์ร่วมได้ดีที่สุดตั้งแต่หลายๆ พรรคการเมืองเริ่มลงพื้นที่หาเสียงใหญ่จากประชาชนกันเลยทีเดียว

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Buttersugar104 หล่นเนื้อหาร่ายยาววันนี้ (27 ม.ค.) โดยระบุ ด้วยสามัญสำนึกเรามักคิดว่าเราตัดสินเรื่องสำคัญ ๆ ด้วยเหตุผลมากกว่าอารมย์ แต่งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมศาสตร์บอกว่า จริงอยู่ที่เราเริ่มต้นด้วยเหตุผล แต่ตอนที่ต้องตัดสินใจจริง ๆ มันคือ “อารมณ์ ” ล้วน ๆ

นึกถึงตอนเราจะซื้อของชิ้นใหญ่บางอย่าง เรามักจะหาข้อมูลเปรียบเทียบรุ่น แบรนด์ เปรียบเทียบความคุ้มค่า ข้อดี-ข้อเสียกันก่อนอยู่แล้ว แต่ตอนตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยวัดกันที่ “อารมณ์ความรู้สึก” ล้วน ๆ นักการตลาด นักขายจะเข้าใจเรื่องนี้ดี

ใน The Power Game ล่าสุดก็เพิ่งพูดไปว่ารอบนี้เหมือนกระแสของพรรคประชาชนจะยังไม่ค่อยมาเต็มที่ ส่วนหนึ่งเพราะช่วงที่ผ่านมาพรรคเน้นให้ “เหตุผล” ก่อน ไม่ว่าจะเป็นประกาศข้อมูลผู้สมัคร ทีมผู้บริหาร นโยบาย 200 ข้อม คลิปยาว-คลิปสั้นให้ข้อมูล และ The Professional

ถึงมีตื่นเต้นกันบ้างตามแต่ละสาย แต่ก็ไม่ได้จุดติดอะไร ต่างจากรอบที่แล้วที่มันฟีเวอร์เพราะหัวคะแนนธรรมชาติตัดคลิปสั้นเวลาพิธาลงพื้นที่ หรือประชาชนช่วยกันซ่อมป้ายที่ถูกทำลาย ฯลฯ

พรรคเองก็คงรู้เรื่องนี้ดี และหวังว่างานที่สามย่านมิตรทาวน์จะเป็นตัวจุดประกายความฟีเวอร์เหมือนรอบที่แล้ว ซึ่งก็สร้างปรากฏการณ์สามย่านมิตรทาวน์แตกเช่นเคย การได้เห็นสมาชิกพรรคแต่ละเจนมารวมกันอีกครั้งทั้งรุ่นบุกเบิกอย่างธนาธร รุ่นล้มยักษ์อย่างพิธา และรุ่นล่าสุดอย่างเท้ง มันก็ชวนให้มีความหวังและความเสียดายไปในตัวที่คนเหล่านี้แทนที่จะได้ใช้ความสามารถมาบริหารประเทศ แต่กลับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

“เหยียบเทาให้จมดินลูก” คำพูดของพี่ที่ที่ขายข้าวโพดซาเล้งขับตามมาบอกไอซ์บนรถหาเสียงที่พะเยา ที่นอกจากความหวัง ยังมีสร้อยข้อมือหลวงปู่ และข้าวโพดต้มทั้งตะกร้าที่แกมอบให้ ใครได้ดูคลิปและเห็นแววตาของพี่เขาก็คงมีสั่นสะเทือนกันบ้างแหละ (นี่ดูวนหลายรอบก็น้ำตาซึม) มันคือแววตามของความสิ้นหวัง (ในปัจจุบัน) แต่ก็มีหวัง (ในอนาคต) รวมอยู่ด้วยกัน

ส่วนตัวยกให้เป็นซีนที่สร้าง “อารมณ์ร่วม” ได้ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ถ้าคลิปนี้มันจะกลายเป็นไวรัลจนจุดกระแสติดอีกครั้งก็ไม่แปลกใจ ต้องขอบคุณ Friends Talk ที่บันทึก Magic Moment นี้ไว้ให้ได้ดูกัน ลองจินตนาการว่าถ้าไม่มี Live ถ่ายไว้ทัน คงน่าเสียดายมาก ๆ ยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องกันด้วย ไปดูคลิปเต็มกันได้ในคอมเม้นต์ นาทีที่ 48:33

ภาพ @Friends Talk
ขณะเดียวกันมุมนักวิชาการอย่าง นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง ก็มองกรณีนี้ไปในทิสทางเดียวกัน แถมยังมีการโยงไปถึงป้าอีกคนที่รับงานชู้ป้าย แต่พอมีจังหวก็มาขอักภาพกับนักการเมืองพรรคส้มไว้เป็นที่ระลึกด้วยนั้น ปรากฏการณืทั้งหมดเหล่านี้กำลังจะสะท้อนอะไรแน่ ?

ไอซ์ ปากจู๋ ขึ้นเหนือ ประชาชนแห่มารุมล้อมเต็มถนนสองข้างทาง ทั้งพี่ขายข้าวโพด เยาวชนนักเรียนนักศึกษา และป้าเซลฟี่ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนอะไร พี่ขายข้าวโพด ขับรถซาเล้ง กวักมือเรียก มอบสายสิญจ์ข้อมือหลวงปู่สุขที่เคารพให้ บอก “เหยียบเทาให้จมดิน” สายตาจดจ้องสะท้อนความรู้สึกที่คับแค้นอัดแน่นเต็มหัวอก

ป้าอีกคนที่รับงานมาชูป้าย แหวกตัวมาขอเซลฟี่ แล้วกลับไปทำหน้าที่ต่อ จนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงทั้งโซเชี่ยล ป้าชัดเจน รักก็ส่วนรัก หน้าที่คือหน้าที่ หัวใจมันปิดกั้นกันไม่ได้ สิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาชนเริ่มแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวัน จนกำแพงของการจัดตั้ง IO หรือการจ้างวาน เริ่มพังทลายลง

การเลือกตั้งกุมภา‘69 นี้ พรรคประชาชนแอดวานซ์ขยายฐานแนวร่วมจากเยาวชนคนหนุ่มสาวมาสู่คนทุกรุ่นทุกอาชีพ เซเล็บของพรรคประชาชนมีหลากหลาย ไม่ใช่แต่ปัญญาชนนักเรียนนอก อย่าง ธนาธร ปิยบุตร ช่อ หรือทิม พิธา ￼

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไอซ์ รักชนก โดดเด่น จากผลงานในสภา เธอได้พัฒนาตัวเองมาสู่อีกโหมด ปูมหลังชีวิตที่เธอเติบโตมาในสลัมไม่ได้เป็นจุดด้อย แต่กลับทำให้ใกล้ชิดกับชาวบ้าน เป็นสะพานเชื่อมใจคนรากหญ้าได้ดีกว่าใบปริญญาจากเมืองนอก ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ต้องปีนบันไดคุยกับเธอ เขารู้สึกสนิทสนมและวางใจที่จะฝากความหวังให้เธอเป็นตัวแทนที่จะทวงคืนความเป็นธรรมให้เขา

การที่ชาวบ้านมอบสายสิญจน์พระที่ตนเคารพให้ คือการยอมรับและมอบความเชื่อถือสูงสุดที่คนจะมอบให้กันได้ มันไม่ใช่แค่การอยากได้ผู้แทน แต่มันคือการฝากชีวิต

ผมเห็นคลิปพี่ข้าวโพดและป้าเซลฟี่แล้วน้ำตาแห่งความตื้นตันมันไหลออกมาเอง

พรรคประชาชนมาถึงจุดที่หลอมรวมเข้ากันได้ดีกับประชาชนมากขึ้น ชาวบ้านเริ่มไม่ได้มองว่า สส. คือเจ้านาย แต่เป็นลูกหลานที่จะไปสู้เพื่อเขา หากพรรคประชาชนรักษาสิ่งนี้เอาไว้และขยายฐานออกไปให้มากตามวันเวลา นี่แหละคือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่จับต้องได้จริง

ทั้งหมดทั้งมวลของปรากฏการณ์นี้ อาจเป็นสัญญาณว่า พรรคประชาชนกำลังก้าวข้ามจากฐานเสียงเยาวชนไปสู่คนทุกรุ่นทุกอาชีพ ผ่าน “การเมืองแบบมีส่วนร่วมที่จับต้องได้จริง” และซีนอารมณ์เหล่านี้เองที่จะเป็นตัวตัดสินใจสุดท้ายในคูหาเลือกตั้ง มากกว่านโยบาย 200 ข้อที่ประกาศมาตลอดหลายเดือน.

ขอบคุณคลิปจาก : ไอซ์ – โรม @พะเยา ขึ้นศาลหาเสียง อ.เมือง 26ม.ค.69 / @FriendsTalkChannel

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

