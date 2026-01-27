การเงินเศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 12:34 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 10:53 น.
58
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม?

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท เช็กสิทธิใหม่ ได้คุ้มจ่ายไหม?

สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ มนุษย์เงินเดือนเตรียมตัวรับแรงกระแทกกระเป๋าสตางค์ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวปรับเพดานค่าจ้างใหม่สำหรับคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 เริ่มดีเดย์ 1 มกราคม 2569 นี้

ปรับแบบ ขั้นบันได ระยะแรกขยับเพดานสูงสุดเป็น 17,500 บาท ส่งผลให้ผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นสูงสุด 125 บาทต่อเดือน รวมแล้ว เมื่อได้สลิปเงินเดือน ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะถูกหัก 875 บาทต่อเดือน

เช็กเกณฑ์ใหม่ เงินประกันสังคม ใครจ่ายเพิ่มเท่าไหร่?

  1. กลุ่มเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จ่ายเท่าเดิมไม่ได้รับผลกระทบ

    • ตัวอย่าง เงินเดือน 12,000 บาท x 5% = จ่าย 600 บาท (เท่าเดิม)

  2. กลุ่มเงินเดือน 15,000 – 17,500 บาท จ่ายเพิ่มตามจริง 5% ของฐานเงินเดือน

    • ตัวอย่าง เงินเดือน 16,000 บาท x 5% = จ่าย 800 บาท (จากเดิมจ่ายที่เพดาน 750 บาท เพิ่มขึ้น 50 บาท)

  3. กลุ่มเงินเดือน 17,500 บาทขึ้นไป จ่ายที่เพดานสูงสุดใหม่

    • ตัวอย่าง เงินเดือน 20,000 – 50,000 บาท คิดที่ฐาน 17,500 x 5% = จ่าย 875 บาท (จากเดิม 750 บาท เพิ่มขึ้นสูงสุด 125 บาท)

จ่ายเพิ่มแล้ว ได้อะไรคืนมา?

1. เงินชดเชยรายเดือนเพิ่มขึ้นในยามเจ็บป่วยจนต้องหยุดงาน, ว่างงาน หรือลาคลอด เงินชดเชยขาดรายได้ (50% ของค่าจ้าง) จะถูกคำนวณจากฐานใหม่ ทำให้ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีต่อเดือนสูงขึ้นกว่าเดิม

2. เงินก้อนสงเคราะห์ก้อนใหญ่ขึ้น สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร หรือกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์เหมาจ่ายและเงินค่าทำศพจะมีการปรับฐานคำนวณใหม่ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระคนข้างหลังได้มากขึ้น

3. บำนาญชราภาพสูงขึ้น ผลพลอยได้ระยะยาวที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเงินบำนาญชราภาพคำนวณจาก “ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย” หากฐานเงินเดือนเฉลี่ยขยับขึ้น เงินบำนาญที่จะได้รับทุกเดือนหลังเกษียณก็จะหนาขึ้นตามไปด้วย ทำให้วัยเกษียณมั่นคงกว่าเดิม

4. สิทธิทำฟันเข้าถึงง่ายขึ้น มีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิทันตกรรม ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้นทั้ง รพ.รัฐ และเอกชน ลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

สรุปแล้ว การปรับขึ้นเงินสมทบเป็น 875 บาทต่อเดือน แม้จะทำให้มนุษย์เงินเดือน กลุ่มรายได้เกิน 15,000 บาท มีภาระเพิ่มขึ้นเดือนละไม่เกิน 125 บาท แต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเม็ดเงินสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปี 2569 ปรับเพดานค่าจ้าง = สิทธิประโยชน์เพิ่ม! 📍เช็กเลย… ได้สิทธิอะไรเพิ่มบ้าง?

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

4 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

9 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

24 นาที ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม? เศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

35 นาที ที่แล้ว
ป้าซาเล้งขายข้าวโพด เหยียบเทาให้จมดิน ข่าวการเมือง

“เหยียบเทาให้จมดิน!” ป้าซาเล้งขายข้าวโพด ซีนสร้างอารมณ์ร่วมที่สุด เลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งเกาหลีเหนือชดเชย 88 ล้าน ปมโฆษณาชวนเชื่อหลอกเหยื่ออพยพไป “สวรรค์บนดิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน ข่าว

สั่งปิด คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ ทุบตี-จับแมวฟาดกำแพง เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฝากถึง “พิธา” ระวังวาทกรรมในอดีต ย้ำความสำคัญของทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซิดนีย์ สวีนีย์” เสี่ยงนอนคุก ปีนป้าย Hollywood แขวนยกทรง โปรโมทแบรนด์ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร ข่าว

ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ คัดกรองเข้มข้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฐาปนีย์หมอสุภัทร แพทย์ชนบทบุกกรุง ข่าวการเมือง

ฐปณีย์ โพสต์เล่าปี 64 ติดตามแพทย์ชนบท จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว “หมอสุภัทร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งลบคลิปจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากข้อมูลบิดเบือน ข่าวการเมือง

กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. ฟ้องร้องเอาผิด “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” ฐานะเป็นผู้สั่งการปะทะชายแดนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน บันเทิง

เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. สุพรรณบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. สุพรรณบุรี ครบทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 2569 เช็กเลย ใครเบอร์ไหน พรรคอะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนร้องไห้ เงินว่างงานไม่เข้า ข่าว

ทีหักเงินหักเอาๆ ผู้ประกันตนปล่อยโฮ! ตกงาน 3 เดือน “ประกันสังคม” ไม่เห็นหัว-อ้างระบบพัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอชวลิต&quot; ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง ข่าว

“หมอชวลิต” ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ยืนยัน “สจ.เนย์” หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

‘ฮุน มาเนต’ ประกาศ กัมพูชาเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของ “ทรัมป์” ระยะสั้น 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเคโพสต์ข้อความเตือนเกี่ยวกับการขายเสียงในการเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ซีเค” โพสต์ ไล่คนขายเสียง Unfollow ทำติ่งบางสีร้อนตัว เพจดังงง ไม่ได้พาดพิงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เปิดนโยบายพรรคการเมือง ไม่ปรากฎแจกเงินล้านพรรคเพื่อไทยในเอกสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 12:34 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 10:53 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button