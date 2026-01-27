ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท เช็กสิทธิใหม่ ได้คุ้มจ่ายไหม?
สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ มนุษย์เงินเดือนเตรียมตัวรับแรงกระแทกกระเป๋าสตางค์ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวปรับเพดานค่าจ้างใหม่สำหรับคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 เริ่มดีเดย์ 1 มกราคม 2569 นี้
ปรับแบบ ขั้นบันได ระยะแรกขยับเพดานสูงสุดเป็น 17,500 บาท ส่งผลให้ผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นสูงสุด 125 บาทต่อเดือน รวมแล้ว เมื่อได้สลิปเงินเดือน ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะถูกหัก 875 บาทต่อเดือน
เช็กเกณฑ์ใหม่ เงินประกันสังคม ใครจ่ายเพิ่มเท่าไหร่?
-
กลุ่มเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จ่ายเท่าเดิมไม่ได้รับผลกระทบ
-
ตัวอย่าง เงินเดือน 12,000 บาท x 5% = จ่าย 600 บาท (เท่าเดิม)
-
-
กลุ่มเงินเดือน 15,000 – 17,500 บาท จ่ายเพิ่มตามจริง 5% ของฐานเงินเดือน
-
ตัวอย่าง เงินเดือน 16,000 บาท x 5% = จ่าย 800 บาท (จากเดิมจ่ายที่เพดาน 750 บาท เพิ่มขึ้น 50 บาท)
-
-
กลุ่มเงินเดือน 17,500 บาทขึ้นไป จ่ายที่เพดานสูงสุดใหม่
-
ตัวอย่าง เงินเดือน 20,000 – 50,000 บาท คิดที่ฐาน 17,500 x 5% = จ่าย 875 บาท (จากเดิม 750 บาท เพิ่มขึ้นสูงสุด 125 บาท)
-
จ่ายเพิ่มแล้ว ได้อะไรคืนมา?
1. เงินชดเชยรายเดือนเพิ่มขึ้นในยามเจ็บป่วยจนต้องหยุดงาน, ว่างงาน หรือลาคลอด เงินชดเชยขาดรายได้ (50% ของค่าจ้าง) จะถูกคำนวณจากฐานใหม่ ทำให้ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีต่อเดือนสูงขึ้นกว่าเดิม
2. เงินก้อนสงเคราะห์ก้อนใหญ่ขึ้น สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร หรือกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์เหมาจ่ายและเงินค่าทำศพจะมีการปรับฐานคำนวณใหม่ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระคนข้างหลังได้มากขึ้น
3. บำนาญชราภาพสูงขึ้น ผลพลอยได้ระยะยาวที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเงินบำนาญชราภาพคำนวณจาก “ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย” หากฐานเงินเดือนเฉลี่ยขยับขึ้น เงินบำนาญที่จะได้รับทุกเดือนหลังเกษียณก็จะหนาขึ้นตามไปด้วย ทำให้วัยเกษียณมั่นคงกว่าเดิม
4. สิทธิทำฟันเข้าถึงง่ายขึ้น มีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิทันตกรรม ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้นทั้ง รพ.รัฐ และเอกชน ลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
สรุปแล้ว การปรับขึ้นเงินสมทบเป็น 875 บาทต่อเดือน แม้จะทำให้มนุษย์เงินเดือน กลุ่มรายได้เกิน 15,000 บาท มีภาระเพิ่มขึ้นเดือนละไม่เกิน 125 บาท แต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเม็ดเงินสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทีหักเงินหักเอาๆ ผู้ประกันตนปล่อยโฮ! ตกงาน 3 เดือน “ประกันสังคม” ไม่เห็นหัว-อ้างระบบพัง
- สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า
- สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: