รมว.ยุติธรรม ยืนยัน “สจ.เนย์” หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคไหน
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ยืนยัน สจ.เนย์ และ ภรรยา รวมถึง สจ. อีกคน หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคการเมืองไหน
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการดำเนินคดีกับผู้สมัคร สส. อดีตผู้สมัคร สส. และเครือข่ายนักการเมือง 10 รายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ โดยเมื่อวานนี้ (26 ม.ค. 69) ออกหมายจับนายปฐนัญ จันดอน หรือ สจ.เนย์ และภรรยาของ สจ.เนย์ และ สจ. อีกหนึ่งรายที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อ
โดย พล.ต.ท.รุทธพล ให้สัมภาษณ์ว่า นายปฐนัญ จันดอน และภรรยา ทั้งคู่หนีออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ส่วน สจ.อีกรายได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วเช่นกัน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ โดยเราจะสืบสวนเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวพัน ขณะนี้มีข้อมูลก้อนใหญ่อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูลหลักฐานและจะดำเนินการกับกลุ่มเครือข่ายนี้ทั้งหมดต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ขออนุญาตไม่ตอบ
เมื่อถามว่าที่ระบุว่ามี 10 ราย ตอนนี้หมดหรือยัง รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า อยู่ระหว่างการสืบสวน และยังมีอยู่เรื่อยๆ บางอย่างถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจน ถึงขนาดออกหมายจับได้ ก็ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ กรณีของนายปฐนัญ หรือ สจ.เนย์ เมื่อช่วงปีใหม่ ตนเคยพูดว่าบางอย่างไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมือง แต่เราเคยไปค้นบ้านมาแล้วที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเพียงแค่หมายค้น ครั้งแรกที่ค้นพยานหลักฐานยังไม่พอ จึงยังไม่มีหมายจับ ต้องให้ความเป็นธรรมเขาและไม่อยากให้ไปพูดเป็นเรื่องการเมือง
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า สจ. ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ ติดขัดในเรื่องใด รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เป็นเรื่องของข้อมูล เรามีหลักฐาน แต่ยังไม่สามารถ ออกหมายจับได้ ก็เปิดเผยชื่อไม่ได้ เพราะจะนำมาสู่การฟ้องร้องได้ ส่วนจะมีใครเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ในขณะนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน
- “อ.วันวิชิต” เผยวงในบอก 10 สส.เอี่ยวพนันออนไลน์ พรรคเดียวกันหมด
- เปิดนาทีจับกุม “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ผิดพนันออนไลน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: