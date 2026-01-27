สมช. ฟ้องร้องเอาผิด “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” ฐานะเป็นผู้สั่งการปะทะชายแดนไทย
สมช. ฟ้องร้องเอาผิด ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ฐานะเป็นผู้สั่งการปะทะชายแดนไทย ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมปัจจุบันยังโอเค
นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตนและอัยการได้เดินทางไปพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อฟ้องร้องฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในฐานะผู้สั่งการในเหตุปะทะชายแดน เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ส่วนกรณีที่กัมพูชาขุดคูเลตใกล้แนว มีนัยยะทางความมั่นคงอะไรหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายทหารเป็นผู้ชี้แจงดีกว่า จะได้ตรงกับแนวทางที่ได้เตรียมแนวทางไว้
เมื่อถามว่า ได้มีการประเมินหรือไม่ว่า จะมีเหตุปะทุขึ้นจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ นายฉัตรชัย กล่าวว่า กำลังติดตามอยู่ แต่ ณ ปัจจุบัน ยังคงโอเคอยู่
เมื่อถามย้ำว่า ในโซเชียลมีการปั่นว่าจะมีการปะทะรอบสาม ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเตรียมอพยพอีกครั้ง นายฉัตรชัย กล่าวว่า จะต้องประเมินเป็นรายวันไป ต้องติดตามในอนาคตว่ามีปัจจัยรอบด้านอะไรบ้าง เนื่องจากมีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยง
เมื่อถามว่า ในช่วงเลือกตั้งจะต้องเตรียมการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า จริงๆ แล้วในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ด้านในเป็นเรื่องของตำรวจซึ่งดำเนินการอยู่แล้ว
