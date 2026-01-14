ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ปลุกระดมความสามัคคีของคนในชาติ เล่นบทโศกถูกรุกรานอธิปไตย

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 08:19 น.
67

ฮุน มาเนต โพสต์ปลุกระดมความสามัคคีของคนในชาติ เล่นบทโศกถูกรุกรานอธิปไตย ขอรวมพลังเดินหน้าปราบกลุ่มสแกมเมอร์

นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ถึงพี่น้องประชาชนร่วมชาติที่รักยิ่ง

ในยามยากลำบากที่ประเทศชาติของเรากำลังเผชิญกับสงครามรุกรานต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ข้าพเจ้าได้เห็นอย่างชัดเจนถึงจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและเอกภาพอันแข็งแกร่งระหว่างชาวเขมรด้วยกันเอง ตลอดจนได้เห็นความเจ็บปวดของชาติและของประชาชนของเรา ซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่ได้ปลุกเร้าความรักชาติอย่างจริงใจ พร้อมกับความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประชาชนจากทุกสารทิศในการร่วมกันสร้างประเทศชาติของเราให้เข้มแข็ง

ในความเป็นจริง ความยากลำบากที่ชาติกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือความยากลำบากของชาวเขมรทุกคน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ เราต้องเปลี่ยนความยากลำบากของชาติและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประชาชนทุกคน ให้กลายเป็นพลังการต่อสู้อันแข็งแกร่งของชาติ และเป็นเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของชาติ กล่าวคือ การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักของเรา และทำให้ชนชาติเขมรของเราเข้มแข็งตามเจตนารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนทุกคน พร้อมกันนี้และต่อจากนี้ไป เรามีความจำเป็นต้องรวมพลังสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันของชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชาติในทุกด้าน และขจัดความไร้ประสิทธิภาพทั้งหลายภายในสังคมที่ทำให้ชาติอ่อนแอ

ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม รวมถึงการต่อสู้กับอาชญากรรม เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของนโยบายรัฐบาล เพื่อค้ำประกันความเป็นอยู่ที่สงบสุขของประชาชน และในเวลานี้ การปราบปรามอาชญากรรมฉ้อโกงผ่านระบบเทคโนโลยีถือเป็นประเด็นสำคัญเป็นพิเศษ นอกเหนือจากภารกิจสำคัญอื่น ๆ ของชาติ

จากการตระหนักถึงภัยคุกคามร้ายแรงต่อสังคม ซึ่งเกิดจากอาชญากรรมฉ้อโกงผ่านเทคโนโลยี และจากความซับซ้อนของอาชญากรรมยุคใหม่ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายข้ามประเทศ รัฐบาลตั้งแต่สภานิติบัญญัติสมัยที่ 6 จนถึงต้นสภานิติบัญญัติสมัยที่ 7 ได้ดำเนินมาตรการจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมประเภทนี้ และได้ผลลัพธ์เชิงบวกเป็นอย่างมาก การที่รัฐบาลในสมัยสภานิติบัญญัติที่ 7 กำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมเป็นวาระสำคัญในนโยบายของตน มิใช่เรื่องบังเอิญ และการออกมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดอย่างต่อเนื่องต่ออาชญากรรมฉ้อโกงผ่านเทคโนโลยีที่ผ่านมา เป็นหลักฐานของความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามพรมแดนประเภทนี้ ซึ่งเป็นความกังวลร่วมกันของกัมพูชา ภูมิภาค และของโลก

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นการมีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมั่นและการเสียสละเพื่อชาติ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากพี่น้องชาวเขมรทุกชนชั้น ทุกแนวคิด ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และกองกำลังผู้มีอำนาจหน้าที่ทุกหน่วย เพื่อให้เราร่วมกันเป็นพลังมหาสามัคคีของชาติ ในการขจัดปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมฉ้อโกงผ่านเทคโนโลยี และเพื่อยกระดับชื่อเสียงอันดีงามของราชอาณาจักรกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรแก่พี่น้องประชาชนร่วมชาติที่รักทุกท่าน ขอให้ประสบแต่พระพุทธพรและพรทั้งห้าประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ อย่าได้เสื่อมคลายเลย”

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 08:19 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

