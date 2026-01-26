ชาวเน็ตร่วมอาลัย ดาว TikTok สาวเสียชีวิตในวัยแค่ 26 ปี หลังต่อสู้กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวกว่า 3 ปี
ชาวเน็ตและเหล่าอินฟลูฯร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ Mackenzie Paul ดาว TikTok สาววัย 26 ปี ที่เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากว่า 3 ปี
แฟนคลับและผู้ติดตามต่างร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อ Mackenzie Paul ดาว TikTok สาวผู้มีหัวใจนักสู้ได้จากไปในวัย 26 ปี หลังจากใช้เวลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาในการถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคร้ายเพื่อเป็นพลังใจให้กับคนทั่วโลก
เรื่องราวของ Mackenzie เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังรุ่งโรจน์ แต่กลับต้องพลิกผันเพราะโรคร้าย เพราะเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ขณะที่เธอกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต Mackenzie เกิดอาการเป็นลมหมดสติในห้องเรียน จนนำไปสู่การตรวจพบว่าเธอเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (AML)
แต่แทนที่จะท้อถอย เธอเลือกเปิดบัญชี TikTok เพื่อแชร์ประสบการณ์การรักษาตัวและการใช้ชีวิตกับมะเร็ง จนมีผู้ติดตามกว่า 28,000 คน ที่คอยส่งกำลังใจให้เธอเสมอมา
และเมื่อไม่กี่วันก่อนจากไป Mackenzie ได้โพสต์วิดีโอแจ้งข่าวร้ายว่าเธอเริ่มสูญเสียเสียงและมีความเจ็บปวดในช่องปากอย่างรุนแรงจนทานอาหารไม่ได้ ก่อนที่อาการจะทรุดหนักและเสียชีวิตในห้อง ICU
ด้าน แบรนดอน พอล (Brandon Paul) สามีผู้เคียงข้างเธอมาตลอด ได้แจ้งข่าวผ่านวิดีโอด้วยความสะเทือนใจว่าภรรยาของเขาไม่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดอีกต่อไป
แบรนดอนยกย่อง Mackenzie ว่าเป็นทั้งภรรยา เพื่อนที่ดีที่สุด และนักรบผู้เข้มแข็งที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จัก แม้การจากไปจะสร้างความโศกเศร้าอย่างมหาศาล แต่เขายังคงจดจำช่วงเวลา 2 ปีครึ่งของการใช้ชีวิตคู่ที่เป็นปาฏิหาริย์สำหรับเขา และขอบคุณที่เธอยืนหยัดสู้อยู่กับเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต Mackenzie ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในห้อง ICU และเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่กัดกินร่างกายอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งจากไปอย่างสงบในเช้ามืดของวันเกิดเหตุ
อ้างอิง : nypost.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำนาน F1 ที่ยังมีลมหายใจ พบสัญญาณบวกสุดในรอบ 12 ปี ลบข่าวลือ “สื่อสารผ่านดวงตา”
- อดีตกุนซือทีมชาติสเปนถูกไล่ออก หลังใช้ “ChatGPT” วางแผนซ้อมให้นักเตะในทีม จนไม่ได้พัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: