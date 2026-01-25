สูญเสีย “ตลกหัวล้านสุขเกษม” ปิดตำนานลิเกดังขวัญใจชาวบ้าน แฟนคลับร่วมไว้อาลัย
แฟนคลับใจหาย แห่ร่วมส่งดวงวิญญาณดาวตลก “หัวล้านสุขเกษม” ลิเกขวัญใจชาวบ้าน ผู้มอบรอยยิ้ม ย้อนอดีตความทรงจำสมัยอยู่คณะ “ไพศาลเพียรสิน”
ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการศิลปะพื้นบ้านและแฟนคลับแม่ยก เมื่อวงการลิเกต้องสูญเสียดาวตลกในตำนานอย่าง หัวล้านสุขเกษม ลิเกดังขวัญใจชาวบ้านผู้สร้างเสียงหัวเราะมาอย่างยาวนาน
“นาย เดอะคอมเมเดี้ยน” โพสต์แจ้งข่าวเศร้า
ข่าวการจากไปครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยโดย ตลกชื่อดัง นาย เดอะคอมเมเดี้ยน หรือ นายมงคล สะอาดบุญญพัฒน์ ที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของรุ่นพี่ในวงการ พร้อมแนบคลิปวิดีโอเพื่อระลึกถึงความทรงจำ โดยระบุข้อความว่า
“ปิดตำนาน ลิเกตลกขวัญใจชาวบ้าน หัวล้านสุขเกษม หลับให้สบายนะจ๋าเกษม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว”
คนบันเทิง-แฟนคลับ แห่อาลัยรัก
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ อาทิ จูดี้ หรือ เดี่ยว จารุกิตติ์ ที่เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “RIP คับ”
ขณะที่บรรดาแฟนคลับลิเกที่ติดตามผลงานมาอย่างยาวนาน ต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อร่วมไว้อาลัยและย้อนรำลึกถึงความสุขที่ “หัวล้านสุขเกษม” เคยมอบให้ เช่น “ตำนานตรอกลิเก สุขเกษมหัวล้าน หนูดูตั้งแต่เด็ก เสียใจด้วยนะคะ” , “ชอบมากค่ะ ชอบดูตั้งแต่อยู่กับคณะไพศาลเพียรสิน มาเล่นงานศาลเจ้าบางกระทุ่มตอนแม่มีชีวิตอยู่ แม่ชอบมาก ขอให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะคะ” , “คนนี้พี่นี่เป็น fc เสียดาย เปิดดูแกเวลาเครียดๆ เป็นตลกอัจฉริยะ”
การจากไปของ “หัวล้านสุขเกษม” นับเป็นการปิดตำนานลิเกตลกที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่รักของชาวบ้าน ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและความทรงจำผ่านผลงานที่เคยสร้างไว้
