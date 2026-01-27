ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 10:23 น.
95
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง "ผีเลียมือ" ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

แหกทุกตำนาน! เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย ‘สัญญารักบองปะโอน’ กับฉากเปิดตัว “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลกระหึ่มข้ามประเทศ

กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งในโลกออนไลน์ทั้งฝั่งกัมพูชาเอง รวมถึงฝั่งไทยของเราด้วย เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพ พร้อมข้อความประกอบว่า กัมพูชากำลังทำซีรีส์วายเพื่อหวังจะโด่งดังเหมือนของประเทศไทย แต่กลับมีฉากที่ทำให้สาววายเกิดคำถามขึ้นมาหลาย ๆ อย่าง

โพสต์ดังกล่าวระบุว่า “เมื่อเขมร อยากทำซีรีย์วาย ให้โด่งดังแบบไทย พล็อตเรื่อง “สัญญารัก บองปะโอน” นายเอกเป็นลูกชายท่านออกญา พระเอกเป็นผีบ้านผีเรือนสมัยอังกอร์ที่ถูกจองจำด้วยคำสาปวรมันซึ่งการจะพ้นคำสาปต้องทำให้ทายาทของออกญาตระกูลนี้ตกหลุมรักตนเองให้ได้ ทว่า ลูกคนเดียวของออกญาดันเป็นบุรุษ..”

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง ผีเลียมือ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ-3 เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง ผีเลียมือ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ-4

โดยรูปภาพที่แนบมาด้วยนั้นเผยให้เห็นฉากหนึ่งของซีรีส์วายกัมพูชาเรื่องแรกที่เปิดตัว คือฉากที่ นายเอก นอนหมดสติอยู่บนที่นอน และมีผีหนุ่มปรากฎตัวขึ้นมานั่งอยู่ข้างเตียง สายตามองไปยังนายเอกที่กำลังหลับไหล ก่อนจะเกิดเป็นฉากเลิฟซีนแนวเหนือธรรมชาติ “ผีเลียมือ” ซึ่งลิ้นของผีหนุ่มที่ยืดยาวออกมานั้นถูกสร้างขึ้นด้วย CG แบบลอย ๆ ลวก ๆ

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณือย่างหนักแม้แต่คนในประเทศกัมพูชาเองยังต้องขอให้ช่องลบซีรีส์นี้ออก ส่วนทางคอมเมนต์ฝั่งสาววายของไทยก็ไม่แผ่วเช่นกันบ้างก็ว่ามีความครีเอทมาก ๆ มีการนำ CG แบบอลังการมาใช้ในการทำซีรีส์ด้วย

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง ผีเลียมือ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ-1

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง ผีเลียมือ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ-2

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

