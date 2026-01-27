ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

ราคาทองคำในประเทศเช้านี้ 27 มกราคม 2569 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น. พบว่าราคาทองคำมีการขยับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดตลาดของเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขยับขึ้นมาอยู่ที่บาทละ 75,550 บาท
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69
ทองคำแท่ง 96.5%
รับซื้อ: 74,650.00 บาท
ขายออก: 74,750.00 บาท
ทองรูปพรรณ 96.5%
รับซื้อ: 73,162.16 บาท
ขายออก: 75,550.00 บาท
ขณะที่สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก (Gold Spot) ยังคงร้อนแรง โดยล่าสุดอยู่ที่ระดับ 5,061.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศ
ทองคำสร้างประวัติศาสตร์ทะลุ 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์ รับข่าว ทรัมป์ขู่ภาษีแคนาดา
ราคาทองคำและโลหะเงินสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการพุ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ท่ามกลางแรงหนุนจากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศกลับมาปะทุอีกครั้ง
ดัชนีอุตสาหกรรม ดาวโจนส์ ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 319 จุด หรือ +0.65% ปิดที่ระดับ 49,418 จุด โดยได้รับแรงส่งสำคัญจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Cisco Systems (+3.24%) และ Apple (+2.97%)
ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้นราว 0.2-0.6% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมากล้าเสี่ยง (Re-risking) ก่อนการรายงานผลประกอบการสำคัญและการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในช่วงปลายสัปดาห์
ทองคำราคาสปอต พุ่งขึ้นยืนเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้เป็นครั้งแรก โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 5,080–5,090 ดอลลาร์
เงินร้อนแรงไม่แพ้กัน โดยราคาพุ่งทะลุ 109 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 250% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สาเหตุหลักที่ทำให้นักลงทุนแห่เข้าถือครองทองคำและเทขายดอลลาร์สหรัฐฯ มาจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่จะตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาถึง 100% หากนายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ ตัดสินใจลงนามข้อตกลงการค้ากับจีน
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ “กรีนแลนด์” และ “อิหร่าน”
เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างหนัก ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าทางการสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเตรียมเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยน
