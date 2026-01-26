โรงแรมดังภูเก็ต แจงเงื่อนไขหลังโซเชียลแห่แชร์ “เซอร์วิสชาร์จ” สูงกว่าแสนบาท
เปิดรายเซอร์วิสชาร์จ ตลอดปี 2568 JW Marriott Phuket ยอดสุดปัง ! ย้ำพนักงานต้องครบตามเงื่อนไขจึงได้เต็มจำนวน พร้อมแจงส่วนงาน Vacation Club รับคอมมิชชันแทน
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์หลัง กลุ่มเฟซบุ๊ก @Thailand Hotel Service Charge รวมเซอร์วิสชาร์จโรงแรมทั่วไทย มีการเปิดเผยภาพซึ่งปรากฏตัวเลขยอดเซอร์วิสชาร์จตลอดปี 2025 ที่ผ่านมาของโรงแรม JW Marriott Phuket & Marriott Vacation Club
โดยล่าสุดมีการประกาศจ่าย “เซอร์วิสชาร์จ” ให้พนักงานในอัตราสูงสุดถึง 111,889.45 บาทต่อคน สร้างกระแสชื่นชมและถือเป็นข่าวดีของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว สะท้อนภาพรวมการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและความต้องการท่องเที่ยวในภูเก็ตที่ยังแข็งแกร่ง แม้เผชิญความผันผวนของตลาดต่างชาติในบางช่วง
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกของตัวเลขในปีที่ผ่านมา พบว่ายอดรวมเซอร์วิสชาร์จที่พนักงานได้รับตลอดทั้งปีประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
- ฝั่งโรงแรม JW Marriott Phuket – มียอดเซอร์วิสชาร์จสะสม 30,897.32 บาท
- ฝั่ง Marriott Vacation Club (เงินสมทบ) – มียอดสะสมตลอดปี 62,027.02 บาท
ยอดรวมสุทธิจึงปรากฏ ตัวเลขอยู่ที่ 92,924.34 บาท
อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญคือเงื่อนไขที่พนง.จะได้รับเซอร์วิสชสาร์จดังกล่าวนั้น จะได้รับก็ต่อเมื่อทำงานครบทั้งปีเท่านั้น หากทำงานไม่ครบ 1 ปี จะไม่ได้รับยอดรวมตามตัวเลขดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงโครงสร้างรายได้ของพนักงานในส่วน Marriott Vacation Club ซึ่งเป็นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด โดยพนักงานส่วนนี้มีจำนวนไม่มาก และระบบรายได้หลักมาจาก “เงินเดือน + ค่าคอมมิชชัน” ไม่ได้มีส่วนแบ่งในระบบการกระจายเซอร์วิสชาร์จเหมือนกับพนักงานส่วนหน้าหรือพนักงานโรงแรมทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้จึงเป็นการย้ำเตือนให้ผู้รับข่าวสารในโลกโซเชียลพิจารณาเงื่อนไขและโครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรมอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
