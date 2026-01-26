เศรษฐกิจ

โรงแรมดังภูเก็ต แจงเงื่อนไขหลังโซเชียลแห่แชร์ “เซอร์วิสชาร์จ” สูงกว่าแสนบาท

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 16:49 น.
63
เซอร์วิสชาร์จโรงแรมภูเก็ตปีล่าสุด

เปิดรายเซอร์วิสชาร์จ ตลอดปี 2568 JW Marriott Phuket ยอดสุดปัง ! ย้ำพนักงานต้องครบตามเงื่อนไขจึงได้เต็มจำนวน พร้อมแจงส่วนงาน Vacation Club รับคอมมิชชันแทน

กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์หลัง กลุ่มเฟซบุ๊ก @Thailand Hotel Service Charge รวมเซอร์วิสชาร์จโรงแรมทั่วไทย มีการเปิดเผยภาพซึ่งปรากฏตัวเลขยอดเซอร์วิสชาร์จตลอดปี 2025 ที่ผ่านมาของโรงแรม JW Marriott Phuket & Marriott Vacation Club

โดยล่าสุดมีการประกาศจ่าย “เซอร์วิสชาร์จ” ให้พนักงานในอัตราสูงสุดถึง 111,889.45 บาทต่อคน สร้างกระแสชื่นชมและถือเป็นข่าวดีของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว สะท้อนภาพรวมการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและความต้องการท่องเที่ยวในภูเก็ตที่ยังแข็งแกร่ง แม้เผชิญความผันผวนของตลาดต่างชาติในบางช่วง

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกของตัวเลขในปีที่ผ่านมา พบว่ายอดรวมเซอร์วิสชาร์จที่พนักงานได้รับตลอดทั้งปีประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

  • ฝั่งโรงแรม JW Marriott Phuket – มียอดเซอร์วิสชาร์จสะสม 30,897.32 บาท
  • ฝั่ง Marriott Vacation Club (เงินสมทบ) – มียอดสะสมตลอดปี 62,027.02 บาท

ยอดรวมสุทธิจึงปรากฏ ตัวเลขอยู่ที่ 92,924.34 บาท

อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญคือเงื่อนไขที่พนง.จะได้รับเซอร์วิสชสาร์จดังกล่าวนั้น จะได้รับก็ต่อเมื่อทำงานครบทั้งปีเท่านั้น หากทำงานไม่ครบ 1 ปี จะไม่ได้รับยอดรวมตามตัวเลขดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงโครงสร้างรายได้ของพนักงานในส่วน Marriott Vacation Club ซึ่งเป็นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด โดยพนักงานส่วนนี้มีจำนวนไม่มาก และระบบรายได้หลักมาจาก “เงินเดือน + ค่าคอมมิชชัน” ไม่ได้มีส่วนแบ่งในระบบการกระจายเซอร์วิสชาร์จเหมือนกับพนักงานส่วนหน้าหรือพนักงานโรงแรมทั่วไป

การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้จึงเป็นการย้ำเตือนให้ผู้รับข่าวสารในโลกโซเชียลพิจารณาเงื่อนไขและโครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรมอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

โรงแรมภูเก็ต 5 ดาว เซอร์วิสชาร์ตปี 2568
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
CSI LA คดีทนายแก้วล่าสุด ข่าว

เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน

7 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

7 นาที ที่แล้ว
เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง ข่าวในพระราชสำนัก

เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

7 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้โฮ 3 วันติดเพราะฮอร์โมนช่วงประจำเดือนมา บันเทิง

แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เละเป็นซาก! เก๋งชนสิบล้อแต่คนขับดวงแข็งโป๊ก! แค่หัวแตก แถมให้ครบเลขทะเบียน-พระที่ห้อย

44 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รูปหลุด-คลิปโป๊ แจ้งศาลสั่งลบได้ทันที 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอตำรวจ มีผลแล้ว

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา เปิดใจสถานะพ่อกับ ปู กนกวรรณ บันเทิง

ลูก ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เคลียร์สถานะ พ่อ-ปู กนกวรรณ หลังลั่นหมดบุญ เลิกกันจริงไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธรรมนัส&quot; เคลียร์ชัด ถอนฟ้อง &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; 100 ล้าน เพราะแจ้งความซ้ำ ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เคลียร์ชัด ถอนฟ้องหมิ่นประมาท “ไอซ์ รักชนก” 100 ล้าน เหตุแจ้งความซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์วิสชาร์จโรงแรมภูเก็ตปีล่าสุด เศรษฐกิจ

โรงแรมดังภูเก็ต แจงเงื่อนไขหลังโซเชียลแห่แชร์ “เซอร์วิสชาร์จ” สูงกว่าแสนบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม เปิดพิเศษ 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

กทม เปิด 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “น้าเน็ก” พิธีกรฝีปากกล้า ขวัญใจชาวโซเชียล เจ้าของวลี “อย่าหาว่าน้าสอน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่ ข่าวการเมือง

กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพชรบูรณ์ผวา! เสียงปริศนาดังสนั่น คล้ายระเบิด ทำบ้านสั่นสะเทือน เกิดอะไรขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน ข่าว

“สหัสวัต” จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป นางแบบกราเวียร์ญี่ปุ่นอวดภาพเอ็กซ์เรย์ปอด แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด ทำยอดวิวพุ่งทะลุ 43 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมบินเฟิร์สคลาส ข่าว

โพสต์ฉบับเต็ม “อ.ณัฐ” แฉ “บอร์ดสปส.” เกือบเต็มน่านฟ้าปี 68 ที่สรยุทธเดือดหนัก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นองเลือด! มือปืนกราดยิงกลางสนามบอลในเม็กซิโก ดับ 11 ศพ พบปลอกกระสุนกว่า 100 นัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มโนราห์ ผับดังสุราษฎร์ ข่าวภูมิภาค

เอกชัย ศรีวิชัย ใจหาย! ผับดังจับ “มโนราห์” ขึ้นโชว์บนเวที ฟังมุมผู้ประกอบการชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก ซื้อรถหรูให้ภรรยาวันเกิด คอหวยส่องเลขเด็ด บันเทิง

สายเปย์! หม่ำ จ๊กมก ถอยรถหรูเซอร์ไพรส์วันเกิดเมีย เลขทะเบียนสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บ่อนถูกกฎหมายอังกฤษเปิดราคา กุนซือ “สเปอร์ส-ลิเวอร์พูล” เต็งจ๋าถูกเด้งคนต่อไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 16:49 น.
63
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CSI LA คดีทนายแก้วล่าสุด

เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้โฮ 3 วันติดเพราะฮอร์โมนช่วงประจำเดือนมา

แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button