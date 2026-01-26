ข่าว

เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 17:57 น.
50
CSI LA คดีทนายแก้วล่าสุด

แอดมินแจงในฐานะพ่อ-ลูกผู้ชาย รับไม่ได้พฤติกรรมยุ่งกับ “ลูกสาวเพื่อน” ตอกหน้าติ่งต่อให้เป็นหญิงบริการ ถ้าเขาบอก “ไม่” คือ “ไม่” ชี้สังคมสองมาตรฐานก้มกราบคนมีอำนาจแต่รุมประจานเหยื่อ

จากกรณี ทนายความชื่อดังใช้ความใกล้ชิดในฐานะ “เพื่อนของพ่อ” เข้าหาลูกสาวของเพื่อนสนิทในลักษณะเชิงชู้สาวและมีการล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมมีการปล่อยแชตหลุดและข้อมูลที่ระบุว่า มีการใช้อำนาจและเงินพยายามควบคุมเหยื่อ ขณะที่สังคมมองว่า เป็นการผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ “อา-หลาน” หรือเพื่อนรักที่หักหลังกันเอง รวมถึงบรรดาสื่อโซเชียลที่ไล่ขุดภาพส่วนตัวของนักกฎหมายเบาๆ จนต่อมาหลายคนเริ่มมองว่า เป็นการกระทำที่เกินเลยไปหรือไม่

ทนายแก้วภาพหลุด
แฟ้มภาพ

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “CSI LA” ออกมาโพสต์ชี้แจงอย่างละเอียดยิบ หลังเจอกระแสตีกลับว่า “เล่นแรงเกินไป” ต่อกรณีทนายความชื่อดัง โดยแอดมินเพจตัดสินใจประกาศจุดยืนในฐานะ “พ่อที่มีลูกสาว” และ “ลูกผู้ชาย” ที่ไม่สามารถเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้

“หลายคนบอกว่าแอด “ทำเกินไป” เรื่องทนายดังในฐานะพ่อที่มีลูกสาว 2 คน และในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง แอดรับไม่ได้กับผู้ชายแก่ที่มีนิสัยแบบนี้ โดยเฉพาะคนที่กล้ายุ่งกับลูกสาวของเพื่อน แอดรับไม่ได้กับวัฒนธรรม victim blaming ที่ติ่ง หรือขบวนการ IO เพจอวตารพยายามใส่ร้ายเหยื่อ-ประจานเหยื่อ เพื่อปกป้องทนายดัง”

“ด่าเหยื่อ แต่ก้มกราบคนมีอำนาจปกป้องคนที่ออกทีวีบ่อยเพราะเชื่อภาพลักษณ์เชื่อหน้ากากคนดีย์ นี่แหละสังคมสองมาตรฐานต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงบริการ ถ้าเขาพูดว่า ไม่ มันก็คือ ไม่”

“ผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นของคนดัง ที่จ่ายแล้วก็จบทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีสิทธิในร่างกายของตัวเองแม้เป็นแฟนกันถ้าฝืนใจ = การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)”

“เพจนี้มีไว้ปกป้องคนตัวเล็กมีไว้เป็นปากเป็นเสียงให้คนที่ไม่มีเสียงและคนที่กลัวต่ออำนาจ ผมไม่เอาใจคนมีอำนาจ ผมทำหน้าที่เป็น Equalizer ถ่วงดุลอำนาจให้สังคม”

“ผมไม่เอาใจคนมีอำนาจ” คือประโยคทิ้งท้ายที่ย้ำชัดว่า เพจจะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปโดยไม่สนกระแสตีกลับ เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของเหยื่อที่ถูกกระทำ.

ภาพ Facebook @CSILA90210
ภาพ Facebook @CSILA90210
ภาพ Facebook @CSILA90210

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
CSI LA คดีทนายแก้วล่าสุด ข่าว

เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน

1 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

2 นาที ที่แล้ว
เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง ข่าวในพระราชสำนัก

เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

2 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้โฮ 3 วันติดเพราะฮอร์โมนช่วงประจำเดือนมา บันเทิง

แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เละเป็นซาก! เก๋งชนสิบล้อแต่คนขับดวงแข็งโป๊ก! แค่หัวแตก แถมให้ครบเลขทะเบียน-พระที่ห้อย

39 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รูปหลุด-คลิปโป๊ แจ้งศาลสั่งลบได้ทันที 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอตำรวจ มีผลแล้ว

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

57 นาที ที่แล้ว
เปิ้ล ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา เปิดใจสถานะพ่อกับ ปู กนกวรรณ บันเทิง

ลูก ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เคลียร์สถานะ พ่อ-ปู กนกวรรณ หลังลั่นหมดบุญ เลิกกันจริงไหม?

59 นาที ที่แล้ว
&quot;ธรรมนัส&quot; เคลียร์ชัด ถอนฟ้อง &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; 100 ล้าน เพราะแจ้งความซ้ำ ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เคลียร์ชัด ถอนฟ้องหมิ่นประมาท “ไอซ์ รักชนก” 100 ล้าน เหตุแจ้งความซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์วิสชาร์จโรงแรมภูเก็ตปีล่าสุด เศรษฐกิจ

โรงแรมดังภูเก็ต แจงเงื่อนไขหลังโซเชียลแห่แชร์ “เซอร์วิสชาร์จ” สูงกว่าแสนบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม เปิดพิเศษ 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

กทม เปิด 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “น้าเน็ก” พิธีกรฝีปากกล้า ขวัญใจชาวโซเชียล เจ้าของวลี “อย่าหาว่าน้าสอน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่ ข่าวการเมือง

กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพชรบูรณ์ผวา! เสียงปริศนาดังสนั่น คล้ายระเบิด ทำบ้านสั่นสะเทือน เกิดอะไรขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน ข่าว

“สหัสวัต” จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป นางแบบกราเวียร์ญี่ปุ่นอวดภาพเอ็กซ์เรย์ปอด แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด ทำยอดวิวพุ่งทะลุ 43 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมบินเฟิร์สคลาส ข่าว

โพสต์ฉบับเต็ม “อ.ณัฐ” แฉ “บอร์ดสปส.” เกือบเต็มน่านฟ้าปี 68 ที่สรยุทธเดือดหนัก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นองเลือด! มือปืนกราดยิงกลางสนามบอลในเม็กซิโก ดับ 11 ศพ พบปลอกกระสุนกว่า 100 นัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มโนราห์ ผับดังสุราษฎร์ ข่าวภูมิภาค

เอกชัย ศรีวิชัย ใจหาย! ผับดังจับ “มโนราห์” ขึ้นโชว์บนเวที ฟังมุมผู้ประกอบการชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก ซื้อรถหรูให้ภรรยาวันเกิด คอหวยส่องเลขเด็ด บันเทิง

สายเปย์! หม่ำ จ๊กมก ถอยรถหรูเซอร์ไพรส์วันเกิดเมีย เลขทะเบียนสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บ่อนถูกกฎหมายอังกฤษเปิดราคา กุนซือ “สเปอร์ส-ลิเวอร์พูล” เต็งจ๋าถูกเด้งคนต่อไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 17:57 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้โฮ 3 วันติดเพราะฮอร์โมนช่วงประจำเดือนมา

แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

เละเป็นซาก! เก๋งชนสิบล้อแต่คนขับดวงแข็งโป๊ก! แค่หัวแตก แถมให้ครบเลขทะเบียน-พระที่ห้อย

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button