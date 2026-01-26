เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน
แอดมินแจงในฐานะพ่อ-ลูกผู้ชาย รับไม่ได้พฤติกรรมยุ่งกับ “ลูกสาวเพื่อน” ตอกหน้าติ่งต่อให้เป็นหญิงบริการ ถ้าเขาบอก “ไม่” คือ “ไม่” ชี้สังคมสองมาตรฐานก้มกราบคนมีอำนาจแต่รุมประจานเหยื่อ
จากกรณี ทนายความชื่อดังใช้ความใกล้ชิดในฐานะ “เพื่อนของพ่อ” เข้าหาลูกสาวของเพื่อนสนิทในลักษณะเชิงชู้สาวและมีการล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมมีการปล่อยแชตหลุดและข้อมูลที่ระบุว่า มีการใช้อำนาจและเงินพยายามควบคุมเหยื่อ ขณะที่สังคมมองว่า เป็นการผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ “อา-หลาน” หรือเพื่อนรักที่หักหลังกันเอง รวมถึงบรรดาสื่อโซเชียลที่ไล่ขุดภาพส่วนตัวของนักกฎหมายเบาๆ จนต่อมาหลายคนเริ่มมองว่า เป็นการกระทำที่เกินเลยไปหรือไม่
ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “CSI LA” ออกมาโพสต์ชี้แจงอย่างละเอียดยิบ หลังเจอกระแสตีกลับว่า “เล่นแรงเกินไป” ต่อกรณีทนายความชื่อดัง โดยแอดมินเพจตัดสินใจประกาศจุดยืนในฐานะ “พ่อที่มีลูกสาว” และ “ลูกผู้ชาย” ที่ไม่สามารถเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้
“หลายคนบอกว่าแอด “ทำเกินไป” เรื่องทนายดังในฐานะพ่อที่มีลูกสาว 2 คน และในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง แอดรับไม่ได้กับผู้ชายแก่ที่มีนิสัยแบบนี้ โดยเฉพาะคนที่กล้ายุ่งกับลูกสาวของเพื่อน แอดรับไม่ได้กับวัฒนธรรม victim blaming ที่ติ่ง หรือขบวนการ IO เพจอวตารพยายามใส่ร้ายเหยื่อ-ประจานเหยื่อ เพื่อปกป้องทนายดัง”
“ด่าเหยื่อ แต่ก้มกราบคนมีอำนาจปกป้องคนที่ออกทีวีบ่อยเพราะเชื่อภาพลักษณ์เชื่อหน้ากากคนดีย์ นี่แหละสังคมสองมาตรฐานต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงบริการ ถ้าเขาพูดว่า ไม่ มันก็คือ ไม่”
“ผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นของคนดัง ที่จ่ายแล้วก็จบทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีสิทธิในร่างกายของตัวเองแม้เป็นแฟนกันถ้าฝืนใจ = การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)”
“เพจนี้มีไว้ปกป้องคนตัวเล็กมีไว้เป็นปากเป็นเสียงให้คนที่ไม่มีเสียงและคนที่กลัวต่ออำนาจ ผมไม่เอาใจคนมีอำนาจ ผมทำหน้าที่เป็น Equalizer ถ่วงดุลอำนาจให้สังคม”
“ผมไม่เอาใจคนมีอำนาจ” คือประโยคทิ้งท้ายที่ย้ำชัดว่า เพจจะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปโดยไม่สนกระแสตีกลับ เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของเหยื่อที่ถูกกระทำ.
