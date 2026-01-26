ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน
หนุ่มติ๊กต็อกเกอร์ ขอโทษสังคม หลังทำคอนเทนต์โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS จนเกิดดราม่าหนัก ยอมรับผิดทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย
ผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะยืนเล่นโทรศัพท์มือถือภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ก่อนจะมีบุคคลปริศนาเข้ามาฉกโทรศัพท์มือถือไปต่อหน้าต่อตาในจังหวะที่ประตูรถกำลังปิดและเคลื่อนตัวออกจากสถานี ทำให้เจ้าของโทรศัพท์แสดงอาการตกใจ ยืนกุมหัวและงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม โดยมองว่าเป็นการทำคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อมา เจ้าของคลิปได้เพิ่มข้อความบนหน้าปกคลิป ระบุว่า “คลิปนี้การแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น For entertainment Only” และโพสต์คลิปขอโทษลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยกล่าวว่า “ขอโทษที่ทำคลิปคนหยิบโทรศัพท์บนรถไฟฟ้า แค่ทำคลิปเล่นๆ กับเพื่อน ไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันควรจะต้องทำหรือเปล่า ผมผิดเอง 100% ขอโทษที่ทำให้ประเทศไทยเสียหาย ขอโทษที่ทำให้บริษัทขนส่งเสียหาย ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียหาย จะไม่ให้มีคลิปอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีก” ก่อนที่เวลาต่อมาคลิปดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว
ทั้งนี้ เจ้าของคลิปโพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม ระบุข้อความว่า “ขอโทษแฟนคลับบางคนด้วยนะ ที่ทำให้พวกคุณโดนคนอื่นด่า ผมโดนไม่เป็นไร แต่มันทำให้ผมเสียใจเวลาคนมาด่าแฟนคลับ ขอร้องไม่ต้องปกป้องผม เข้าใจว่าเป็นห่วง แต่ผมไม่เป็นไรจริงๆ ผมเป็นห่วงพวกคุณมากกว่า ผมทำผิดครับ”
