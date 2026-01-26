ข่าว

เอเนอจี้สรยุทธเช้านี้! จี้โทรหา “ประกันสังคม” ทุก 10 นาที งงปล่อยระบบล่ม 7 วันได้ไง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:11 น.
ประกันสังคมระบบล่ม 7 วัน

สรยุทธ สั่งทีมงานกรรมกรข่าวโทรจี้เลขาธิการสปส. ทุก 10 นาที จี้ตอบปัญหาระบบล่ม 7 วัน ทำไมไม่รีบแก้ พร้อมเค้นความโปร่งใสหลังเข้าซื้อหุ้น EA ย้ำไม่ปั่นแต่โมโหทำกับคนไม่มีทางสู้

นาทีนี้ไม่มีใครไล่ล่า “สำนักงานประกันสังคม” หรือ สปป. ได้ชนิดแบบกัดไม่ปล่อยเท่ากับสรยุทธ สุทัศนะจินดาอีกแล้ว เมื่อล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 ม.ค.69) เจ้าตัวถึงกับหลุดคำถามแรงในช่วงไลฟ์สด หลังจากสำนักงานประกันสังคมปล่อยให้ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานล่มมาเป็นเวลานานกว่า 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. และประกาศว่าจะกลับมาใช้งานได้วันที่ 27 ม.ค. ส่งผลให้ผู้ประกันตนไม่สามารถตรวจสอบสิทธิหรือทำธุรกรรมใดๆ ได้

“สมมติบริษัทส่งเงินไม่ทัน แล้วอ้างระบบล่มได้ไหม? ทีเก็บเงินล่ะเก็บตรงเวลา แต่พอระบบล่ม 7 วัน กลับไม่มีการเยียวยาอะไรเลย”

สรยุทธตั้งข้อสังเกตอย่างดุเดือดว่า หากเป็นภาคเอกชนที่ระบบล่มนานขนาดนี้ พนักงานคงโดนไล่ออกไปแล้ว พร้อมเปรียบเทียบกับมาตรฐานของแบงก์ชาติหรือ กสทช. ที่จะมีการคาดโทษและบังคับให้เยียวยาลูกค้าทันทีหากระบบล่ม แต่ประกันสังคมกลับปล่อยผ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“ยกตัวอย่าง กสทช. ที่เวลาอินเตอร์เน็ตไม่สามรถใช้งานได้ ก็ต้องรีบหาสาเหตุ-เยียวยาผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับบรรดาธนาคาร ระบบล่มแบงค์ชาติจะคาดโทษเลย”

ในรายการมีการเน้นย้ำว่า ปัญหาระบบล่ม 7 วัน มันเป็นความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงควรจะมีการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในความบกพร่องจากหน่วยงานประกันสังคมเองด้วย เพราะทำกับคนที่ไม่มีทางสู้-ไม่มีปากมีเสียง เขาทำกับคนกลุ่มนี้ ตัวอย่างผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เป็นข่าวเดินทางมารอรับ “เงินว่างงาน” แล้วปรากฏต่อมาว่า ได้ค่าว่างงานตามสิทธิกลับไปเพียงจำนวนแค่ 150 บาท ถ้าประกันสังคมไปทำกับคนที่เขาพอมีกำลังอันนั้นคงไม่กระทบมากเท่าใด แต่หนนี้ สปส. เล่นไปทำกับคนที่ไม่มีทางต่อสู้ คนที่ต้องจำใจยอมรับสภาพ

ต่อมามีคำถามส่งเข้ามาว่า “พี่ยุทธ ไม่หยุดปั่น” ด้านของสรยุทธปฏิเสธทันควันว่า ตนไม่ได้ปั่นกระแส ก่อนจะหันไปย้ำกับทีมงานว่า ให้รีบยกหูติดต่อคนในประกันสังคมโดยเฉพาะเลขาธิการประกันสังคมกับรองเลขาฯ เพื่อให้ชี้แจงเรื่องการปล่อยให้ระบบของสปส.ล่มนานกว่า 7 วัน รวมถึงเรื่องของประกันสังคมเข้าซื้อหุ้นอเอ (EA) หรือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ยังคงรอคำตอบอยู่ด้วยเช่นกัน

สรยุทธทิ้งท้ายว่า สิ่งที่ทำไม่ใช่การ “ปั่นกระแส” แต่เป็นการทำหน้าที่สื่อเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนทำงานกว่า 24 ล้านคน ที่ต้องส่งเงินสมทบทุกเดือนแต่กลับได้รับบริการที่ไม่เห็นหัวประชาชน.

79
