“ตรีนุช” เอาจริง “ประกันสังคม” เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร
“ตรีนุช” สั่งผ่าตัดใหญ่ ประกันสังคม เล็งแยกตัวเป็นอิสระ ชูโมเดล “กบข.” บริหารแบบมืออาชีพ หวังดูแลผู้ประกันตน 24 ล้านคนให้ยั่งยืน
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของสำนักงานประกันสังคม ระบุว่าก่อตั้งดำเนินงานมายาวนานกว่า 31 ปีแล้ว จึงถึงเวลาที่ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายและสั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง เข้ามาทำการศึกษาความเป็นไปได้และวางแนวทางในการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารงานทั้งหมด
โจทย์สำคัญคือต้องมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยมืออาชีพ ดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการเงินการคลังเข้ามาดูแล เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ต้องรีบแก้ไข
สำหรับทิศทางในอนาคต นางสาวตรีนุช แสดงความเห็นส่วนตัวว่า สำนักงานประกันสังคมควรมีสถานะที่มีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน และนายจ้างอีกกว่า 500,000 ราย
ตนได้มอบโจทย์ให้ปลัดกระทรวงแรงงานไปศึกษาโมเดลการบริหารที่แยกตัวออกจากระบบราชการเดิม ซึ่งอาจปรับรูปแบบให้คล้ายคลึงกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือการบริหารจัดการในลักษณะสถาบันการเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง
ในช่วงท้าย นางสาวตรีนุช ย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปประกันสังคม คือการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนในทุกมาตรา ยืนยันว่าการตัดสินใจลงทุนและการนำเงินกองทุนไปใช้ในอนาคต จะต้องตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ (Big Data) มีการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพราะตระหนักดีว่าเงินทุกบาททุกสตางค์คือน้ำพักน้ำแรงของผู้ประกันตน
ภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงานคือการเปลี่ยนโฉมองค์กรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นที่พึ่งที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
