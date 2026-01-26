เศรษฐกิจ

“ตรีนุช” เอาจริง “ประกันสังคม” เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:18 น.
57
“ตรีนุช” เอาจริง "ประกันสังคม" เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร

“ตรีนุช” สั่งผ่าตัดใหญ่ ประกันสังคม เล็งแยกตัวเป็นอิสระ ชูโมเดล “กบข.” บริหารแบบมืออาชีพ หวังดูแลผู้ประกันตน 24 ล้านคนให้ยั่งยืน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของสำนักงานประกันสังคม ระบุว่าก่อตั้งดำเนินงานมายาวนานกว่า 31 ปีแล้ว จึงถึงเวลาที่ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายและสั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง เข้ามาทำการศึกษาความเป็นไปได้และวางแนวทางในการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารงานทั้งหมด

โจทย์สำคัญคือต้องมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยมืออาชีพ ดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการเงินการคลังเข้ามาดูแล เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ต้องรีบแก้ไข

สำหรับทิศทางในอนาคต นางสาวตรีนุช แสดงความเห็นส่วนตัวว่า สำนักงานประกันสังคมควรมีสถานะที่มีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน และนายจ้างอีกกว่า 500,000 ราย

ตนได้มอบโจทย์ให้ปลัดกระทรวงแรงงานไปศึกษาโมเดลการบริหารที่แยกตัวออกจากระบบราชการเดิม ซึ่งอาจปรับรูปแบบให้คล้ายคลึงกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือการบริหารจัดการในลักษณะสถาบันการเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง

ในช่วงท้าย นางสาวตรีนุช ย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปประกันสังคม คือการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนในทุกมาตรา ยืนยันว่าการตัดสินใจลงทุนและการนำเงินกองทุนไปใช้ในอนาคต จะต้องตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ (Big Data) มีการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพราะตระหนักดีว่าเงินทุกบาททุกสตางค์คือน้ำพักน้ำแรงของผู้ประกันตน

ภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงานคือการเปลี่ยนโฉมองค์กรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นที่พึ่งที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด

6 นาที ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง เลขเด็ด

ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

11 นาที ที่แล้ว
ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69 Line News

ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

20 นาที ที่แล้ว
หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ &quot;ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว&quot; รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ “ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว” รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

40 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ-หมายเลข ผู้สมัคร สส. ระยอง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ระยอง 2569 ครบ 5 เขต เช็กเบอร์ให้ชัวร์ก่อนกา 8 ก.พ.นี้

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน ชี้เหตุผล ทำไม “ไวรัสนิปาห์” ไม่ระบาดทั่วโลก ย้ำคนไทยไม่ต้องกังวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู Muzu น้อมรับคำขอโทษร้านอาหาร หลังถูกบังคับขึ้นร้องเพลง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หมู MUZU ถูกกดดันขึ้นร้องเพลง ทั้งที่ปฏิเสธแล้ว ยันไม่ได้เจตนาร้าย แค่น้อยใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิต แม่เมินคำเตือน ฝืนป้อนกล้วยบดให้ลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนสมิธสฤณี ข่าวการเมือง

เบน สมิธ ถอนฟ้อง สฤณี หลังหมัดเด็ดอายัดหุ้น BCP ลุ้นจบเงียบหรือมีเงื่อนงำ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มอินโดฯ ยอดตาย 25 ศพ ยังสูญหายอีก 72 ราย หวั่นเสียชีวิตเพิ่มอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียล แฉวีรกรรม พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนัก ชอบเด็ก ม.ต้น คุกคามเด็กฝึกงาน บันเทิง

โซเชียล แฉวีรกรรม พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนัก ชอบเด็ก ม.ต้น คุกคามเด็กฝึกงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ตรีนุช” เอาจริง &quot;ประกันสังคม&quot; เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร เศรษฐกิจ

“ตรีนุช” เอาจริง “ประกันสังคม” เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึกฟิลิปปินส์ เรือเฟอร์รี่ขนผู้โดยสาร 350 คนอับปางกลางดึก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นถ้าเป็นนายก 4 ปี จะทำให้คนไทยบอก พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมระบบล่ม 7 วัน ข่าว

เอเนอจี้สรยุทธเช้านี้! จี้โทรหา “ประกันสังคม” ทุก 10 นาที งงปล่อยระบบล่ม 7 วันได้ไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิพัฒน์ ยันปิดพระราม 2 ซ่อม 60 วัน ไม่ได้ปิดตายทั้งเส้น ผู้รับเหมาจ่ายเองทุกบาท ข่าว

พิพัฒน์ ยันปิดพระราม 2 ซ่อม 60 วัน ไม่ได้ปิดตายทั้งเส้น ผู้รับเหมาจ่ายเองทุกบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก บันเทิง

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง ข่าวการเมือง

เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ร้องสอบนโยบาย “แจกเงินล้าน วันละ 9 คน” ของเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุภัทรออกจากราชการ ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข่าว

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม Line News

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:18 น.
57
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ. ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ &quot;ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว&quot; รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ “ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว” รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button