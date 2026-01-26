“ไอซ์” ตอบใครทำได้บ้าง เอาเงินผู้ประกันตน นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส ใบละ 5 แสน
ไอซ์ รักชนก ท้าชน ใครทำได้บ้าง เอาเงินผู้ประกันตน นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส ใบละ 5 แสน ชี้ส่งเดือนละ 750 บาท ตลอด 24 ปี ยังไม่ได้ซักเที่ยว
จากที่ สรยุทธ สุทัศจินดา ถามแรงถึงเรื่องประกันสังคม ว่า “ไปอังกฤษทำไมนั่งเฟิร์สคลาสทำไม เงินกู จริงๆผมมีฐานะ เคยไปต่างประเทศ ยังไม่ใช้เฟิร์สคลาสเลย ผู้ประกันตัว หยาดเหงื่อแรงงานเขา มึงเอาไปบินเฟิร์สคลาสเหรอ?” นั้น
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “สำหรับคนที่สงสัยว่าใครบ้าง ที่สามารถใช้เงินของผู้ประกันตนนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส/บิสเนสคลาส ใบละ 500,000 ไปดูงาน มี 2ตำแหน่ง ที่ใช้ได้ค่ะ
ระดับปลัดระทรวงแรงงาน กับ ระดับรัฐมนตรี
ถ้าดิฉันลองกดเครื่องคิดเลขให้ คนที่ส่งเงินประกันสังคม หากท่านส่งเดือนละ 750 บาท ตลอด 25 ปีไม่เคยขาด เงินสมทบจะอยู่ที่ 200,000 กว่าบาท ยังไม่ได้ค่าเครื่องบินที่เค้านั่งกันเที่ยวนึงเลย
เงินที่หายไปจากสลิปเงินเดือนของท่านทุกเดือน ท่านก้มหน้าก้มตาส่ง แล้วท่านหวังว่ามันจะกลายเป็นหลังพิงสุดท้าย เงยหน้าขึ้นมาเห็นเค้านั่งเฟิร์สคลาสไปดูงานชิลๆ มันก็แอบเหนื่อย ซึ่งจริงๆไปดูงานถ้าได้ประโยชน์ก็คงไม่ไม่ผิด แต่ผู้ประกันตนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากการดูงานครั้งนี้ท่านประเมินได้เอง ดิฉันขออนุญาตไม่ชี้นำ
ซึ่งการนั่งเฟิร์สคลาส ข้าราชการและข้าราชการการเมืองระดับสูง ยกตัวอย่างเช่นระดับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรี สามารถเลือกนั่งได้ “ถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการ” แต่จริงๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะนั่งหรือไม่นั่ง ถ้าไม่นั่งเฟิร์สคลาสก็เลือกนั่งเป็นบิสสิเนสคลาสได้
ปล. ใครที่เคยได้โพยส่งไปตาม LINE ว่ารัฐธรรมนูญ60 ฉบับนี้ห้ามนักการเมืองข้าราชการระดับสูงนั่งเฟิร์สคลาส จากเคสนี้ก็น่าจะรู้ได้แล้วนะคะว่าโกหก แถมยังบอกอีกว่า รัฐธรรมนูญ60 บอกว่า คอรัปชั่น = ประหาร , จำคุกตลอดชีวิต ถ้าจริงป่านนี้ประกันสังคมเหลือคนทำงานแค่ครึ่งเดียว
ปล2. เมื่อสักครู่ ใส่ชื่อผิด คุณพิพัฒน์ รัฐกิจประการ ไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาส เคยนั่งแต่บิสสิเนสคาสท์ แก้ไขให้ท่านค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ
- “ตรีนุช” เอาจริง “ประกันสังคม” เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร
- บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: