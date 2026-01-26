ข่าวการเมือง

“พัฒนา” รมว.สธ ปัดเกมการเมือง ปมปลด “หมอสุภัทร” พ้นราชการ

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 13:13 น.
พัฒนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจงปมปลด “หมอสุภัทร” ยันทำตามผลสอบวินัยร้ายแรง ปัดการเมืองแทรกแซง

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติลงโทษปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกจากราชการ สืบเนื่องจากผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงสมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา กรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงโควิด-19 ว่า การประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เป็นการประชุมวาระปกติประจำเดือนที่มีการพิจารณาหลายวาระ รวมถึงเรื่องของ นพ.สุภัทร ด้วย

ส่วนมติให้ปลดออก เป็นการดำเนินการตามผลสรุปของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ซึ่งได้ข้อยยุติและมีมติออกมาก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี เมื่อกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นจึงส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด อ.ก.พ. ตามขั้นตอนปกติ ไม่ได้มีการกำหนดไทม์ไลน์ให้ตรงกับช่วงเลือกตั้งเพื่อหวังผลทางการเมืองแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องผลการลงคะแนน 4 ต่อ 3 เสียง มองว่ารัฐมนตรีเป็นผู้ชี้ขาดนั้น นายพัฒนายืนยันว่าการลงคะแนนเป็นดุลยพินิจของกรรมการทุกท่านที่พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ ได้แสวงหาไว้ ไม่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

อีกทั้งปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงว่าเป็นคำสั่งของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้กับนายกฯ และส่วนตัวเพิ่งทราบว่า นพ.สุภัทร ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. จึงมองว่าเป็นเรื่องที่คนจะคิดเชื่อมโยงกันไปเอง

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า นพ.สุภัทร ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย

สถานะปัจจุบัน นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่ายังไม่ได้ลงนามในคำสั่งลงโทษ เพราะต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายและการพิจารณาจาก อ.ก.พ.วิสามัญฯ ของ ก.พ. อีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ แหล่งข่าววงในระบุว่า ในรอบแรกคะแนนเสียงแตกเป็น 3 ต่อ 3 (คนในกระทรวงเห็นว่าผิด vs คนนอกเห็นว่าไม่ผิด) ท้ายที่สุด นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานที่ประชุม ต้องลงคะแนนเสียงชี้ขาด ทำให้ผลออกมาเป็นฝ่ายเห็นว่ามีความผิดชนะไป

หมอสุภัทร สมัยทำงานเป็นหมอ

สรุปมหากาพย์ หมอสุภัทร ฮีโร่โควิด ผู้ถูกกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรง ปมจัดซื้อ ATK

ย้อนกลับไปในปี 2564 วิกฤตการระบาดของโควิด-19 กลุ่มแพทย์ชนบทนำโดย นพ.สุภัทร ได้มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการ “แพทย์ชนบทบุกกรุง” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของภาครัฐที่ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณภาพและราคา สร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้มีอำนาจในขณะนั้น

หลังจากนั้นต้นปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ไปยังโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องมูลเหตุจูงใจ ต่อมากลางปี กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง โดยกล่าวหาว่า นพ.สุภัทร มีพฤติการณ์แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ครั้ง วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครั้ง ซึ่งอาจฝ่าฝืนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมรวม 3 ประเด็น โดยยังคงเน้นเรื่องการจัดซื้อ ATK ต่อมา 16 ธันวาคม 2568 หมอสุภัทร ตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.สงขลา เขต 2 ในนามพรรคประชาชน

นพ.สุภัทร ยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอด ให้เหตุผลว่า การจัดซื้อทำภายใต้สภาวะวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตประชาชน และไม่สามารถคาดการณ์จำนวนชุดตรวจที่ต้องใช้ล่วงหน้าได้แน่นอน จึงต้องจัดซื้อเป็นระยะตามสถานการณ์ ไม่มีการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ราชการไม่ได้เสียประโยชน์เนื่องจากซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมในขณะนั้น

หลังสะพัดข่าวถูกปลด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมและขอแรงสนับสนุนจากประชาชน ขณะที่คอลัมนิสต์ชื่อดังอย่าง หนุ่มเมืองจันทน์ เตือนว่าเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นบูมเมอแรง ที่สร้างกระแสตีกลับทางการเมือง หากประชาชนมองว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองมากกว่าการตรวจสอบตามปกติ

หมอสุภัทร ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนกว่า 30 ปีเพื่อพัฒนาชุมชน
ภาพจาก : FB/Supat Hasuwannakit

