ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 10:06 น.
74
หมอสุภัทรออกจากราชการ
แฟ้มภาพ

บก.ลายจุด ย้อนถามรัฐบาลยุคโควิดทำอะไรอยู่? ชูวีรกรรมแพทย์ชนบทกอบกู้วิกฤตขณะที่รัฐล้มเหลว ชี้ปมสอบทุจริต ATK แค่ข้ออ้าง สาปแช่งพวกใช้อคติทำลายคนดีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

วานนี้ (26 ม.ค.69) สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” นักเคลื่อนไหวทางสังคมออกมาฟาดเดือดถึงสถานการณ์ในกระทรวงสาธารณสุข หลังมีกระแสข่าวเตรียมปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ออกจากราชการ โดยตั้งคำถามถึงทิศทางของประเทศที่มักจะกีดกันและขับไล่คนเก่งที่ทำเพื่อบ้านเมือง

บก.ลายจุด ย้อนความหลังถึง “วิกฤตโควิด-19” ที่นพ.สุภัทร นำทีมแพทย์ชนบทบุกกรุงถึง 3 รอบ เดินทางไกลนับพันกิโลเมตรเพื่อช่วยตรวจคัดกรองประชาชนในช่วงที่รัฐบาลจัดการไม่ได้ แต่ในวันนี้กลับถูกตัดสินว่ามีความผิดกรณีซื้อชุดตรวจ ATK แพงกว่าราคากลาง ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นทั้งวัคซีนและยาต่างมีราคาสูงกว่าปกติหลายเท่า และรัฐบาลเองก็ไม่สามารถจัดหาให้ได้อย่างเพียงพอ

“ประเทศนี้เป็นอะไรไปคนดีๆ คนเก่งๆ คนที่เขาทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชน คุณกีดกัน ขับไล่เขาออกไป กรณีหมอสุภัทรที่เขาพาแพทย์ชนบทบุกกรุงมาตรวจโควิด 3 รอบ เดินทางเป็นพันกิโลเมตรเพื่อมากอบกู้วิกฤติที่แม้แต่รัฐบาลเวลานั้นยังจัดการไม่ได้ คำชื่นชมไม่มี แต่ตอนนี้ไปตัดสินว่าเขาซื้อชุดตรวจ ATK แพงกว่าราคากลาง ก็ตอนนั้นรัฐบาลหาชุดตรวจให้เขาได้มํ๊ย และใครมันก็รู้ว่าในเวลานั้นวัคซีน ยาฟาวิพิราเวียร์ และ ATK มันแพงโดนไปหลายเท่า”

“เอาจริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง คุณอนุทินในฐานะ รมว. สาธารณะสุข กำลังถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19”

“มาตอนนี้หมอสุภัทรมาเป็นผู้สมัครเขต 2 หาดใหญ่ และเพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ว่าเงินเยียวยาในการซ่อมแซมบ้าน 49,500 บาท ยังไม่มีใครได้ ทำเอาอนุทินโกรธและตอบโต้อย่างดุเดือด”

“ถ้ากระทรวงสาธารณะสุขใช้โอกาสนี้ลงมติไล่ออกหมอสุภัทรทั้งๆ ที่เขาลาออกมาแล้วอีก แล้วส่งผลให้หมอสุภัทรไม่มีคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส. ด้วยแล้ว จะเป็นอะไรที่สร้างความโกรธแค้นและสะท้อนถึงการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม ใครที่เคยได้รับการดูแลจากคณะของหมอสุภัทรในเวลานั้น พวกคุณต้องไม่ยอมให้ผู้ช่วยเหลือประชาชนถูกรังแกแบบนี้ และผมไม่ได้แค่โกรธ ผมขอสาปแช่งการกระทำใดๆที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือประโยชน์ส่วนรวม”

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้มีรายงานกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หลังมีการประชุมคณะกรรมการ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2569 เดิมเป็นการประชุมตามวาระปกติแต่ก่อนเริ่มประชุมไม่กี่ชั่วโมงมีการเพิ่มวาระเร่งด่วนเข้ามา คือ การพิจารณาความผิดทางวินัยร้ายแรงของหมอสุภัทร จากกรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงช่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการสอบสวนต่อเนื่องมานานเกือบ 2 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งย้ายในช่วงต้นปี 2566 แต่กลับถูกนำมาสรุปอย่างเร่งรีบในช่วงใกล้การเลือกตั้ง ซึ่งผลการลงมติของคณะกรรมการออกมา 4 ต่อ 3 โดยฝ่ายที่เห็นว่า มีความผิดและควรถูกปลดออกจากราชการเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทั้งหมด

ขณะที่ฝ่ายคัดค้านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคนนอก

อย่างไรก็ดีด้วยความเห็นที่แตกต่างและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ปัจจุบันปลัดกระทรวงจึงยังไม่ลงนามคำสั่งและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ก.พ. พิจารณาเพิ่มเติมทำให้คดียังไม่มีข้อสรุปสุดท้าย โดยหมอสุภุทรเองนั้นหลังทราบข่าวระบุว่า อ.ก.พ.สธ. ยังไม่มีมติปลดออกจากราชการ ตนต้องรอความชัดเจนจากนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์นี้ (26 ม.ค.69).

อ่านข่าวทั้งหมด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก บันเทิง

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

29 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

45 วินาที ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง ข่าวการเมือง

เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ร้องสอบนโยบาย “แจกเงินล้าน วันละ 9 คน” ของเพื่อไทย

23 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทรออกจากราชการ ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!

44 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข่าว

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

46 นาที ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม Line News

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กออสซี่วัย 12 เสียชีวิต หลังถูกฉลามขย้ำขณะกระโดดหน้าผา

51 นาที ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; ซัดพรรคส้ม ปั่นกระแสไม่ขึ้น &quot;พิธา&quot; หมดแสง ซัด &quot;เท้ง&quot; เหมือนเด็กหัดปราศรัย ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ซัดพรรคส้ม ปั่นกระแสไม่ขึ้น “พิธา” หมดแสง ซัด “เท้ง” เหมือนเด็กหัดปราศรัย

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์-โรม” บินพะเยา ศาลนัดไต่สวนคดีหมิ่นประมาท “ธรรมนัส” หมายละ 100 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุนประกันสังคม ข่าวการเมือง

บอร์ดสปส.โต้แนวคิด “เอกชนบริหารกองทุนประกันสังคมแทนรัฐ” หวั่นผู้ประกันตนถูกจำกัดสิทธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาญ่า อุรัสยา จัดปาร์ตี้สละโสด บันเทิง

ออร่าเจ้าสาวพุ่ง ญาญ่า จัดปาร์ตี้สละโสด สวยหวานดุจเทพนิยาย เตรียมเข้าพิธีวิวาห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มิน อ่อง หล่าย” เมินเสียงวิจารณ์ประชาคมโลก หลังพรรคทหารชนะเลือกตั้งเมียนมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยต้องรู้ “สูติบัตร” ห้ามเคลือบพลาสติก “ใช้ไม่ได้ทันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินภูเก็ต เตรียมมาตรการคัดกรอง “ไวรัสนิปาห์” พบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอยง” วิเคราะห์ความเสี่ยง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย แนะวิธีป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัสนิปาห์ หมอยง เตือนคนไทย กิน &quot;น้ำตาลสด&quot; ต้องต้มสุก สายพันธุ์เอเชียใต้ โอกาสระบาดแค่ไหน ข่าว

ไวรัสนิปาห์ หมอยง เตือนคนไทย กิน “น้ำตาลสด” ต้มสุก สายพันธุ์เอเชียใต้ โอกาสระบาดแค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์เลือด! ระเบิดฆ่าตัวตายกลางแต่งปากีสถาน ตายแล้ว 7 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม รู้สึกไม่ปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขยนางแบบดังผวา ทหารคลั่งยิงใส่บ้าน ขู่ฆ่ายกครัว แค้นทำหมดอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทล. แจงข่าว เด็ก 10 ขวบเล่นประทัด ต้นตอไฟไหม้สะพานภูมิพล เสียหาย 15 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” หวนคืนเวที ช่วยหาเสียง ตั้งเป้าชนะเลือกตั้ง ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 1 69 ดูดวง

3 ราศี ปลดหนี้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาปิดยอด หายใจคล่องคอขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 10:06 น.
74
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button