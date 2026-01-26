บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!
บก.ลายจุด ย้อนถามรัฐบาลยุคโควิดทำอะไรอยู่? ชูวีรกรรมแพทย์ชนบทกอบกู้วิกฤตขณะที่รัฐล้มเหลว ชี้ปมสอบทุจริต ATK แค่ข้ออ้าง สาปแช่งพวกใช้อคติทำลายคนดีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
วานนี้ (26 ม.ค.69) สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” นักเคลื่อนไหวทางสังคมออกมาฟาดเดือดถึงสถานการณ์ในกระทรวงสาธารณสุข หลังมีกระแสข่าวเตรียมปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน ออกจากราชการ โดยตั้งคำถามถึงทิศทางของประเทศที่มักจะกีดกันและขับไล่คนเก่งที่ทำเพื่อบ้านเมือง
บก.ลายจุด ย้อนความหลังถึง “วิกฤตโควิด-19” ที่นพ.สุภัทร นำทีมแพทย์ชนบทบุกกรุงถึง 3 รอบ เดินทางไกลนับพันกิโลเมตรเพื่อช่วยตรวจคัดกรองประชาชนในช่วงที่รัฐบาลจัดการไม่ได้ แต่ในวันนี้กลับถูกตัดสินว่ามีความผิดกรณีซื้อชุดตรวจ ATK แพงกว่าราคากลาง ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นทั้งวัคซีนและยาต่างมีราคาสูงกว่าปกติหลายเท่า และรัฐบาลเองก็ไม่สามารถจัดหาให้ได้อย่างเพียงพอ
“ประเทศนี้เป็นอะไรไปคนดีๆ คนเก่งๆ คนที่เขาทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชน คุณกีดกัน ขับไล่เขาออกไป กรณีหมอสุภัทรที่เขาพาแพทย์ชนบทบุกกรุงมาตรวจโควิด 3 รอบ เดินทางเป็นพันกิโลเมตรเพื่อมากอบกู้วิกฤติที่แม้แต่รัฐบาลเวลานั้นยังจัดการไม่ได้ คำชื่นชมไม่มี แต่ตอนนี้ไปตัดสินว่าเขาซื้อชุดตรวจ ATK แพงกว่าราคากลาง ก็ตอนนั้นรัฐบาลหาชุดตรวจให้เขาได้มํ๊ย และใครมันก็รู้ว่าในเวลานั้นวัคซีน ยาฟาวิพิราเวียร์ และ ATK มันแพงโดนไปหลายเท่า”
“เอาจริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง คุณอนุทินในฐานะ รมว. สาธารณะสุข กำลังถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19”
“มาตอนนี้หมอสุภัทรมาเป็นผู้สมัครเขต 2 หาดใหญ่ และเพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ว่าเงินเยียวยาในการซ่อมแซมบ้าน 49,500 บาท ยังไม่มีใครได้ ทำเอาอนุทินโกรธและตอบโต้อย่างดุเดือด”
“ถ้ากระทรวงสาธารณะสุขใช้โอกาสนี้ลงมติไล่ออกหมอสุภัทรทั้งๆ ที่เขาลาออกมาแล้วอีก แล้วส่งผลให้หมอสุภัทรไม่มีคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส. ด้วยแล้ว จะเป็นอะไรที่สร้างความโกรธแค้นและสะท้อนถึงการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม ใครที่เคยได้รับการดูแลจากคณะของหมอสุภัทรในเวลานั้น พวกคุณต้องไม่ยอมให้ผู้ช่วยเหลือประชาชนถูกรังแกแบบนี้ และผมไม่ได้แค่โกรธ ผมขอสาปแช่งการกระทำใดๆที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือประโยชน์ส่วนรวม”
ทั้งนี้มีรายงานกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หลังมีการประชุมคณะกรรมการ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2569 เดิมเป็นการประชุมตามวาระปกติแต่ก่อนเริ่มประชุมไม่กี่ชั่วโมงมีการเพิ่มวาระเร่งด่วนเข้ามา คือ การพิจารณาความผิดทางวินัยร้ายแรงของหมอสุภัทร จากกรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงช่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการสอบสวนต่อเนื่องมานานเกือบ 2 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งย้ายในช่วงต้นปี 2566 แต่กลับถูกนำมาสรุปอย่างเร่งรีบในช่วงใกล้การเลือกตั้ง ซึ่งผลการลงมติของคณะกรรมการออกมา 4 ต่อ 3 โดยฝ่ายที่เห็นว่า มีความผิดและควรถูกปลดออกจากราชการเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทั้งหมด
ขณะที่ฝ่ายคัดค้านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคนนอก
อย่างไรก็ดีด้วยความเห็นที่แตกต่างและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ปัจจุบันปลัดกระทรวงจึงยังไม่ลงนามคำสั่งและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ก.พ. พิจารณาเพิ่มเติมทำให้คดียังไม่มีข้อสรุปสุดท้าย โดยหมอสุภุทรเองนั้นหลังทราบข่าวระบุว่า อ.ก.พ.สธ. ยังไม่มีมติปลดออกจากราชการ ตนต้องรอความชัดเจนจากนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์นี้ (26 ม.ค.69).
