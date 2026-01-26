ตำรวจออกหมายเรียกแล้ว “โดม ปกรณ์” ปมเมนต์หื่นใส่ “จินนี่”
ตำรวจออกหมายเรียกแล้ว โดม ปกรณ์ ปมเมนต์หื่นใส่ จินนี่ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย ยังไม่มีกำหนดชัดเจนว่าจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่
จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและนำไปสู่การแจ้งความตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียก โดม เข้าพบแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประสาน โดม ให้เข้าสอบปากคำ แต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจนว่าจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่ แต่คาดการเบื้องต้นคือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ทั้งนี้สำนักข่าวไทยรัฐรายงานเพิ่มเติมว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกโดมเข้าพบเกี่ยวกับคดีนี้แล้ว แต่ตอนนี้ร้อยเวรที่รับเรื่องนี้ลาไปต่างประเทศ ต้องรอนัดกับทางทนายของฝ่ายโดมอีกทีว่าจะให้โดมเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่
