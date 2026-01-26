ด่วน! ออกหมายจับ “แทนไท” นักธุรกิจดัง ฟอกเงินเว็บพนัน-หนังเถื่อน เสียหาย 4.5 พันล้าน
มีรายงานว่า ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแห่งหนึ่ง เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในข้อหาหนักฐานสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
คดีนี้มีความเสียหายมูลค่ามหาศาลกว่า 4,518,790,200 บาท เริ่มต้นมาจากตัวแทนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์จากต่างประเทศ พบว่า เว็บไซต์ www.moviebfree.com ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมาก จึงเข้าร้องเรียนต่อ DSI เพื่อให้ดำเนินคดี
จากการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกของ DSI พบความเชื่อมโยงว่า
-
นายนุวัฒน์ (หนึ่งในผู้ต้องหาร่วม 7 คน) ได้ร่วมมือกับ นายแทนไท จัดทำเว็บไซต์การพนันออนไลน์ขึ้น
-
จากนั้น ทั้งคู่ได้นำโฆษณาเว็บพนันของตนเอง ไปโปรโมตบนเว็บไซต์หนังเถื่อน (www.moviebfree.com)
-
รูปแบบการโฆษณา มีการพัฒนาจากการแปะแบนเนอร์ธรรมดา ไปสู่การทำคลิปวิดีโอโฆษณาเว็บพนัน เพื่อให้เล่นโชว์ก่อนที่ไฟล์ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะเริ่มฉาย (ลักษณะ Pre-roll ad)
-
นายนุวัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินการหลักเรื่องติดต่อประสานงานเรื่องโฆษณาและการรับเงินค่าจ้างต่างๆ
นอกจากหลักฐานทางเทคนิคแล้ว DSI ยังมีพยานปากสำคัญ ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.sakkarinsaid.com ที่เข้ามาให้การเชื่อมโยงถึงตัวนายแทนไท พยานระบุว่าเคยติดต่อขอซื้อไฟล์ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ ในขั้นตอนการเจรจาซื้อขาย ได้มีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับบุคคลหนึ่ง ซึ่งพยานจำได้แม่นยำว่าบุคคลนั้นชื่อ “แทนไท”
บุคคลชื่อแทนไทคนนี้ เคยติดต่อลงโฆษณาเว็บพนัน www.ufa678n.com บนหน้าเว็บไซต์ของพยาน มาก่อน เส้นทางการเงินพบว่า มีการโอนเงินค่าโฆษณาจำนวน 6,000 บาท มาจากบัญชีชื่อ “เจนจิรา”
จากพยานหลักฐานข้างต้น จึงนำไปสู่ความเชื่อที่ว่า นายแทนไทและพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะการค้า ซึ่งถือเป็น “ความผิดมูลฐาน” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (มาตรา 3(13), มาตรา 5, มาตรา 9 และมาตรา 60)
เหตุผลที่ต้องออกหมายจับทันที ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรออกหมายจับ โดยระบุเหตุผลสำคัญ 2 ประการ
-
ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกสูงเกิน 3 ปี
-
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ DSI มีอำนาจจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีภายในอายุความ 15 ปี เพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
ประวัติ “แทนไท ณรงค์กุล” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง CEO ไททัน แคปปิตอล โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
