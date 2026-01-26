ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 12:49 น.
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด แต่ไม่ประมาท ยกระดับคัดกรอง

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ โฆษกกรมควบคุมโรค แถลงข่าว สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ที่ขณะนี้มีการแพร่ระบาดในประเทศอินเดีย

นพ.โสภณ ยืนยันว่า ไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ หรือ สุกรติดเชื้อโรคไวรัสนิปาห์ สำหรับไทย ไวรัสนิปาห์ เป็น 1 ใน 13 โรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากพบผู้ป่วยติดเชื้อหรือเข้าข่ายสงสัยต้องรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ทราบภายใน 3 ชั่วโมง

สถานการณ์โรคไวรัสนิปาห์ทั่วโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยยืนยันในต่างประเทศจำกัดอยู่บางพื้นที่ของอินเดียและบังกลาเทศ โดยยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมย้ำว่าเชื้อนี้มีความสามารถในการแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่มาก รายงานผู้ป่วยยืนยัน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของอินเดีย 2 ราย ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อแผนดำเนินการของไทย นำมาสู่การเฝ้าระวังโรค

ซึ่งจากการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังโรค มีรายงานจากโรงพยาบาลเอกชนเข้ามา ว่า ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 1 คน มีอาการเข้าข่ายสงสัยเดินทางมาจากเมืองใกล้เคียงที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ซึ่งจากผลการตรวจเชื้อ พบไม่ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ แต่ติดเชื้อไวรัสตัวอื่นที่ทําให้มีอาการ ไข้ ไม่สบาย น้ำมูก

สำหรับ มาตรการหลักและการเฝ้าระวัง ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับการคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองกัลกัตตา เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศ อินเดีย เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการพบผู้ติดเชื้อ โดยจะมีการคัดกรอง อาการไข้ ซักถามประวัติ กรอกรายละเอียด บนเอกสาร ต.8 หรือใบสําแดงสุขภาพ และให้เฝ้าสังเกตอาการ 21 วัน

แต่หากพบว่าสถานการณ์โรคมีการระบาดนอกเหนือจากรัฐเวสต์เบงกอล ที่มีการรายงาน ยืนยัน ไทยก็จะยกระดับการคัดกรองในเมืองอื่นของประเทศอินเดียด้วย

ขณะที่ แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ โฆษกกรมควบคุมโรค ระบุว่า ในส่วนของความสามารถการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสนิปาห์ ถือว่า แพร่ระบาดไม่ง่าย และไม่เร็ว เท่ากับ โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ โดยโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดไปสู่คนได้ 8-10 คน แต่ไวรัสนิปาห์ มีโอกาส ในการแพร่ไปสู่คนน้อยกว่าหนึ่งเท่า หากไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด หรือ สัมผัสสารคัดหลั่ง กันโดยตรง โดยระยะการฟักตัวของโรคจะอยู่ที่ 4-14 วัน

สําหรับเชื้อไวรัสนิปาห์ ในค้างคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้มีการตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยพบอัตราการติดเชื้อของไวรัสนิปาห์อยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าน้อยมาก หากเทียบกับอัตราการติดเชื้อครั้งค้างคาวแม่ไก่ในประเทศอินเดีย อยู่ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งในพื้นที่ประเทศไทย ที่มีค้างคาวแม่ไก่อยู่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจเชื้อประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ และในสุกรพบว่า ไม่มีประชาชนในพื้นที่และสุกร ติดเชื้อ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม แนะนําประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่ ไม่ควรเข้าใกล้ค้างคาวหรือสัมผัส สารคัดหลั่งของค้างคาวแม่ไก่ เช่นปัสสาวะหรือมูล รวมถึง หลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่ตกหล่นและมีรอยแทะ หากซื้อผลไม้ให้ล้างด้วยน้ำที่สะอาด

ปัจจุบันการรักษายังไม่มีวัคซีนรักษาโรคไวรัสนิปาห์ โดยตรง เป็นการรักษาตามอาการ ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจผู้ป่วยย้อนหลังโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการสมองอักเสบ พบว่า ไม่มีผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสนิปาห์

