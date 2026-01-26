เบน สมิธ ถอนฟ้อง สฤณี หลังหมัดเด็ดอายัดหุ้น BCP ลุ้นจบเงียบหรือมีเงื่อนงำ?
ย้อนรอยชนวนเหตุแจ้งความอาญา “ทอม ไรท์” และฟ้องแพ่ง “นักวิชาการสาว” ปมแฉดีลหุ้น BCP ก่อนลงเอยด้วยการถอนฟ้อง
กลายเป็นบทสรุปที่พลิกผัน สำหรับคดีหมิ่นประมาทครั้งสำคัญ เมื่อ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ “เบน สมิธ” นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ ตัดสินใจ “ถอนฟ้อง” ในนัดแรกที่ศาลอาญาธนบุรี เมื่อเช้าวันนี้ (26 ม.ค.69) ปิดฉากการเผชิญหน้าทางกฎหมายกับ นางสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน ที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน
จุดเริ่มต้นของชนวนเหตุ เกิดขึ้นเมื่อ 21 พ.ย.68 ทีมทนายความของนายเบน สมิธ เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับ นายทอม ไรท์ (Tom Wright) นักข่าวสืบสวนระดับโลกเจ้าของเพจ Whale Hunting และฟ้องแพ่งต่อ นางสฤณี โดยทนายความระบุว่า นางสฤณีมีการแชร์บทความจากเพจ Whale Hunting ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. – 29 ต.ค.68 ซึ่งพาดพิงว่านายเบน สมิธ มีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์และการฟอกเงิน
ในขณะนั้น เบน สมิธ ยืนยันผ่านทนายว่า ตนเป็นเพียงนักธุรกิจ ไม่ใช่บุคคลสาธารณะ และไม่เคยทำผิดกฎหมาย โดยระบุว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอเป็นการ “หวังผลทางการเมือง” เพื่อโยงไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพลในไทย
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล แถลงปฏิบัติการครั้งใหญ่ โดย ปปง. สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ ยิม เลียก และ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท
ข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อสังเกตของนางสฤณีคือ การสั่งอายัดหุ้นบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BCP” มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความผิดปกติในการเข้าถือหุ้นโดยกองทุน “Chartered Group” มาโดยตลอด
หลังจากนายเบน สมิธ ถอนฟ้องคดีไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางสฤณี เปิดเผยว่า ยังเหลือคดีสำคัญอีกหนึ่งกรณี คือ การถูกฟ้องโดย นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน ซึ่งศาลอาญาธนบุรีนัดแรกในวันที่ 16 ก.พ.69 เวลา 09.00 น.
