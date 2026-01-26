ข่าวการเมือง

เบน สมิธ ถอนฟ้อง สฤณี หลังหมัดเด็ดอายัดหุ้น BCP ลุ้นจบเงียบหรือมีเงื่อนงำ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:34 น.
71
เบนสมิธสฤณี
แฟ้มภาพ

ย้อนรอยชนวนเหตุแจ้งความอาญา “ทอม ไรท์” และฟ้องแพ่ง “นักวิชาการสาว” ปมแฉดีลหุ้น BCP ก่อนลงเอยด้วยการถอนฟ้อง

กลายเป็นบทสรุปที่พลิกผัน สำหรับคดีหมิ่นประมาทครั้งสำคัญ เมื่อ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ “เบน สมิธ” นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ ตัดสินใจ “ถอนฟ้อง” ในนัดแรกที่ศาลอาญาธนบุรี เมื่อเช้าวันนี้ (26 ม.ค.69) ปิดฉากการเผชิญหน้าทางกฎหมายกับ นางสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน ที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน

จุดเริ่มต้นของชนวนเหตุ เกิดขึ้นเมื่อ 21 พ.ย.68 ทีมทนายความของนายเบน สมิธ เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับ นายทอม ไรท์ (Tom Wright) นักข่าวสืบสวนระดับโลกเจ้าของเพจ Whale Hunting และฟ้องแพ่งต่อ นางสฤณี โดยทนายความระบุว่า นางสฤณีมีการแชร์บทความจากเพจ Whale Hunting ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. – 29 ต.ค.68 ซึ่งพาดพิงว่านายเบน สมิธ มีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์และการฟอกเงิน

ในขณะนั้น เบน สมิธ ยืนยันผ่านทนายว่า ตนเป็นเพียงนักธุรกิจ ไม่ใช่บุคคลสาธารณะ และไม่เคยทำผิดกฎหมาย โดยระบุว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอเป็นการ “หวังผลทางการเมือง” เพื่อโยงไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพลในไทย

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล แถลงปฏิบัติการครั้งใหญ่ โดย ปปง. สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ ยิม เลียก และ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

ข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อสังเกตของนางสฤณีคือ การสั่งอายัดหุ้นบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BCP” มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความผิดปกติในการเข้าถือหุ้นโดยกองทุน “Chartered Group” มาโดยตลอด

หลังจากนายเบน สมิธ ถอนฟ้องคดีไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางสฤณี เปิดเผยว่า ยังเหลือคดีสำคัญอีกหนึ่งกรณี คือ การถูกฟ้องโดย นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน ซึ่งศาลอาญาธนบุรีนัดแรกในวันที่ 16 ก.พ.69 เวลา 09.00 น.

สฤณี อาชวานันทกุล ถูกเบนสมิธถอนฟ้องแล้ว
แฟ้มภาพ
นายเบน สมิธ ขระถ่ายภาพท่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด

2 นาที ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง เลขเด็ด

ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

7 นาที ที่แล้ว
ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69 Line News

ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

16 นาที ที่แล้ว
หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ &quot;ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว&quot; รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ “ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว” รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

36 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ-หมายเลข ผู้สมัคร สส. ระยอง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ระยอง 2569 ครบ 5 เขต เช็กเบอร์ให้ชัวร์ก่อนกา 8 ก.พ.นี้

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน ชี้เหตุผล ทำไม “ไวรัสนิปาห์” ไม่ระบาดทั่วโลก ย้ำคนไทยไม่ต้องกังวล

56 นาที ที่แล้ว
หมู Muzu น้อมรับคำขอโทษร้านอาหาร หลังถูกบังคับขึ้นร้องเพลง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หมู MUZU ถูกกดดันขึ้นร้องเพลง ทั้งที่ปฏิเสธแล้ว ยันไม่ได้เจตนาร้าย แค่น้อยใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิต แม่เมินคำเตือน ฝืนป้อนกล้วยบดให้ลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนสมิธสฤณี ข่าวการเมือง

เบน สมิธ ถอนฟ้อง สฤณี หลังหมัดเด็ดอายัดหุ้น BCP ลุ้นจบเงียบหรือมีเงื่อนงำ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (26 ม.ค. 69) ทะลุ 7.5 หมื่น พุ่งแรง 1,500 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มอินโดฯ ยอดตาย 25 ศพ ยังสูญหายอีก 72 ราย หวั่นเสียชีวิตเพิ่มอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียล แฉวีรกรรม พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนัก ชอบเด็ก ม.ต้น คุกคามเด็กฝึกงาน บันเทิง

โซเชียล แฉวีรกรรม พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนัก ชอบเด็ก ม.ต้น คุกคามเด็กฝึกงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ตรีนุช” เอาจริง &quot;ประกันสังคม&quot; เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร เศรษฐกิจ

“ตรีนุช” เอาจริง “ประกันสังคม” เล็งแยกตัวพ้นราชการ ชูโมเดล “กบข.” มืออาชีพบริหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึกฟิลิปปินส์ เรือเฟอร์รี่ขนผู้โดยสาร 350 คนอับปางกลางดึก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นถ้าเป็นนายก 4 ปี จะทำให้คนไทยบอก พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมระบบล่ม 7 วัน ข่าว

เอเนอจี้สรยุทธเช้านี้! จี้โทรหา “ประกันสังคม” ทุก 10 นาที งงปล่อยระบบล่ม 7 วันได้ไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิพัฒน์ ยันปิดพระราม 2 ซ่อม 60 วัน ไม่ได้ปิดตายทั้งเส้น ผู้รับเหมาจ่ายเองทุกบาท ข่าว

พิพัฒน์ ยันปิดพระราม 2 ซ่อม 60 วัน ไม่ได้ปิดตายทั้งเส้น ผู้รับเหมาจ่ายเองทุกบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก บันเทิง

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท. นับแสนแห่ดูแพนด้า ที่สวนสัตว์ญี่ปุ่น เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งตัวกลับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง ข่าวการเมือง

เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ร้องสอบนโยบาย “แจกเงินล้าน วันละ 9 คน” ของเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุภัทรออกจากราชการ ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด ซัดเดือด! เคส “หมอสุภัทร” ส่อโดนเช็คบิล ประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข่าว

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาธรรม Line News

นอท ลอตเตอรี่พลัส บวชศึกษาธรรม คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด งวด 1/2/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย เอาผิดเด็กจุดประทัด ต้นเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:34 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ. ยืนยันยังไม่พบไวรัสนิปาห์ในไทย ย้ำโอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่าโควิด

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

ลอตเตอรี่พลัส 10 เลขเด็ดขายดี หวยงวด 1/2/69 เลขธูปพระธาตุพนม มาแรง

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

ซูมชัด เลขธูป พิธีบวงสรวง “พระธาตุพนม” 2569 เลขเด็ด 3 ตัวเน้นๆ หวยงวด 1/2/69

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ &quot;ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว&quot; รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

หมอญี่ปุ่นฉาว รวบ “ศาสตราจารย์ ม.โตเกียว” รับสินบนเที่ยวหรู-ลงอ่าง แลกเอื้อประโยชน์วิจัยกัญชา

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button