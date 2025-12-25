ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

ข่าวการเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 14:20 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 14:20 น.
67
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
FB/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดใจ ธรรมนัส สนิท เบน สมิธ จริงไหม โต้ทุกปมร้อน เคลียร์ข้อครหา ยันไม่เคยหักหลังใคร ชูจุดยืน “ทำมากกว่าพูด” พร้อมลุยงานเพื่อเกษตรกร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของ พรรคกล้าธรรม กุมฐานเสียง ส.ส. เก่าไว้ในมือกว่า 60 ชีวิต แต่ยังรวมถึงการต้องเผชิญหน้ากับมรสุมข่าวลือและข้อครหาเรื่อง ‘สีเทา’ ที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วง

ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัส เลือกเปิดอกคุยทุกประเด็น ตั้งแต่ความขัดแย้งกับพรรคการเมืองเก่าแก่ ความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนสีเทา ไปจนถึงเบื้องลึกการแยกทางกับขั้วอำนาจเดิม เพื่อพิสูจน์ความพร้อมในสนามเลือกตั้ง 2569 กับ สรยุทธ กรรมกรข่าว คุยนอกจอก

ธรรมนัสดราม่าซีเกมส์
แฟ้มภาพ

เปิดศึกวิวาทะ โต้กลับ ‘ประชาธิปัตย์’ ปกป้องเกียรติลูกพรรค

ร้อยเอกธรรมนัสเริ่มต้นด้วยการชี้แจงถึงประเด็นวิวาทะล่าสุดกับอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าตนคุ้นชินกับการถูกโจมตีทางการเมือง แต่ครั้งนี้จำเป็นต้องออกมาตอบโต้เนื่องจากสมาชิกพรรคกับคณะกรรมการบริหารพรรคเกิดความไม่พอใจที่ถูกพาดพิงระบุชื่ออย่างชัดเจนว่า ‘ไม่เอา’ ทั้งที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อน

ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า ไม่ได้มีเจตนาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในอดีตของคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงพักทดแทนที่สร้างไม่เสร็จกลายเป็นอนุสรณ์สถานทั่วประเทศ หรือนโยบายในอดีตอย่างการจ้างชาวต่างชาติมาศึกษาเรื่องการชั่งกิโลขายไข่ไก่ที่ใช้งบประมาณมหาศาลแต่ล้มเหลว รวมไปถึงประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตที่นำไปสู่ความสูญเสีย เพื่อตอกย้ำว่าก่อนจะวิจารณ์ผู้อื่น ควรย้อนดูผลงานกับสิ่งที่ตนเองเคยทำไว้ด้วย

เคลียร์ปมร้อน เบน สมิธ

เมื่อถูกซักถามถึงภาพถ่ายร่วมกับ เบน สมิธ ร้อยเอกธรรมนัสอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลสาธารณะที่มีผู้คนเข้ามาขอถ่ายรูป มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกจำนวนมากที่มีภาพถ่ายลักษณะเดียวกัน แต่กลับเป็นตนที่ถูกหยิบยกมาโจมตีเพียงฝ่ายเดียว

เมื่อถูกถามย้ำว่าสนิทไหม ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับ ผมก็รู้จัก ผมก็สนิท ผมเป็นคนคบคนง่าย ตามสไตล์ผม มีเพื่อนฝูงมากมาย ผมเป็นคนไม่ได้ปิดกันตัวเอง คบใครก็คบด้วยใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือซ่อนเร้นเด็ดขาด และไม่เคยยืมเรือยอชต์ เบน สมิธ และเรือยอชต์ที่ผมไปขึ้นที่หลีเป๊ะก็เป็นคนละลำกับที่โดนยึด ไม่รู้ว่าเป็นของใคร มีสัญชาติเป็นต่างชาติ

ร้อยเอกธรรมนัสชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่าง ‘เว็บพนัน’ กับ ‘ขบวนการสแกมเมอร์’ มองว่าการพนันเป็นเรื่องความสมัครใจของผู้เล่น แต่สแกมเมอร์คืออาชญากรรมที่หลอกลวงประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเชื่อมั่นว่าไม่มีนักการเมืองคนใดเข้าไปยุ่งเกี่ยว แม้แต่ตนเองหรือพ่อตาของตนก็ยังเคยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหล่านี้

ส่วนกรณีที่มีลูกพรรคหรือคนใกล้ชิดถูกกล่าวหา ตนยึดหลักให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากศาลยังไม่ตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และควรให้โอกาส

กรณีข้อสงสัยเรื่องการเดินทางไปสิงคโปร์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) นั้น ร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าเป็นภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล Data ด้านการเกษตรเพื่อทำ MOU ร่วมกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินหรือธุรกิจสีเทาตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต พร้อมย้ำว่าตนยินดีให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประการ

ธรรมนัส เบน สมิธ

เส้นทางการเมืองของธรรมนัส ‘ไม่เคยหักหลังใคร’

ร้อยเอกธรรมนัสเล่าถึงเบื้องหลังการเปลี่ยนขั้วย้ายพรรคที่หลายคนมองว่าเป็นการหักหลังผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 3 ป. หรืออดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร โดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่เคยหักหลังใคร” ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงล้วนมีการลาจากด้วยดีและมีเหตุผลรองรับ

กรณีกลุ่ม 3 ป. เกิดจากความเห็นไม่ตรงกันของผู้ใหญ่ ตนในฐานะผู้น้อยจำเป็นต้องเลือกข้างที่ตนสนิทใจที่สุด ส่วนการแยกทางจากพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นความจำเป็นเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองหลีกเลี่ยงการรัฐประหาร โดยยังคงมีความเคารพรักต่อผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนเดิม

สำหรับความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นั้นมีความสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนที่พร้อมจะจับมือเดินหน้าทางการเมืองไปด้วยกันหากสถานการณ์บีบบังคับ

ชูนโยบาย ‘กล้าทำ’ มุ่งแก้ปากท้องเกษตรกร

ในส่วนของทิศทางพรรคกล้าธรรม ร้อยเอกธรรมนัสประกาศชัดเจนว่าพรรคนี้ไม่มีนอมินี ตนพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง ภายใต้สโลแกน “ทำมากกว่าพูด” ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง มากกว่าการสร้างภาพลักษณ์สวยหรู มีเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ฐานเสียงหลักของประเทศ ผ่านนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและแนวคิดจัดตั้งธนาคารเพื่อประชาชน

สำหรับคดีความที่มีการฟ้องร้องหมิ่นประมาท นักการเมืองรุ่นใหม่อย่างรังสิมันต์ โรม พรรคประชาชน ร้อยเอกธรรมนัสชี้แจงว่าเป็นเรื่องของทีมกฎหมายหรือ ‘วอร์รูม’ ที่ตั้งขึ้นเพื่อปกป้องชื่อเสียงพรรคตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ความโกรธแค้นส่วนตัว โดยตนพร้อมถอนฟ้องหากมีการเจรจาทำความเข้าใจกัน

รังสิมันต์ โรม
ภาพจาก Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม

สุดท้าย ร้อยเอกธรรมนัสฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า แม้ตนจะมีภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่าดุดันหรือมีอดีตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ขอให้วัดกันที่ผลงานและความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อบ้านเมือง

พร้อมเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งด้วยความมั่นใจในฐานเสียงที่มีอยู่เดิมและการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเมือง โดยทิ้งท้ายว่า “คนไทยเก่งแต่ขาดคนกล้า” และตนขออาสาเป็นคนกล้าที่จะเข้ามาลงมือทำให้เห็นผลจริง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

