ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม
เปิดใจ ธรรมนัส สนิท เบน สมิธ จริงไหม โต้ทุกปมร้อน เคลียร์ข้อครหา ยันไม่เคยหักหลังใคร ชูจุดยืน “ทำมากกว่าพูด” พร้อมลุยงานเพื่อเกษตรกร
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของ พรรคกล้าธรรม กุมฐานเสียง ส.ส. เก่าไว้ในมือกว่า 60 ชีวิต แต่ยังรวมถึงการต้องเผชิญหน้ากับมรสุมข่าวลือและข้อครหาเรื่อง ‘สีเทา’ ที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วง
ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัส เลือกเปิดอกคุยทุกประเด็น ตั้งแต่ความขัดแย้งกับพรรคการเมืองเก่าแก่ ความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนสีเทา ไปจนถึงเบื้องลึกการแยกทางกับขั้วอำนาจเดิม เพื่อพิสูจน์ความพร้อมในสนามเลือกตั้ง 2569 กับ สรยุทธ กรรมกรข่าว คุยนอกจอก
เปิดศึกวิวาทะ โต้กลับ ‘ประชาธิปัตย์’ ปกป้องเกียรติลูกพรรค
ร้อยเอกธรรมนัสเริ่มต้นด้วยการชี้แจงถึงประเด็นวิวาทะล่าสุดกับอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าตนคุ้นชินกับการถูกโจมตีทางการเมือง แต่ครั้งนี้จำเป็นต้องออกมาตอบโต้เนื่องจากสมาชิกพรรคกับคณะกรรมการบริหารพรรคเกิดความไม่พอใจที่ถูกพาดพิงระบุชื่ออย่างชัดเจนว่า ‘ไม่เอา’ ทั้งที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อน
ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า ไม่ได้มีเจตนาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในอดีตของคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงพักทดแทนที่สร้างไม่เสร็จกลายเป็นอนุสรณ์สถานทั่วประเทศ หรือนโยบายในอดีตอย่างการจ้างชาวต่างชาติมาศึกษาเรื่องการชั่งกิโลขายไข่ไก่ที่ใช้งบประมาณมหาศาลแต่ล้มเหลว รวมไปถึงประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตที่นำไปสู่ความสูญเสีย เพื่อตอกย้ำว่าก่อนจะวิจารณ์ผู้อื่น ควรย้อนดูผลงานกับสิ่งที่ตนเองเคยทำไว้ด้วย
เคลียร์ปมร้อน เบน สมิธ
เมื่อถูกซักถามถึงภาพถ่ายร่วมกับ เบน สมิธ ร้อยเอกธรรมนัสอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลสาธารณะที่มีผู้คนเข้ามาขอถ่ายรูป มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกจำนวนมากที่มีภาพถ่ายลักษณะเดียวกัน แต่กลับเป็นตนที่ถูกหยิบยกมาโจมตีเพียงฝ่ายเดียว
เมื่อถูกถามย้ำว่าสนิทไหม ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับ ผมก็รู้จัก ผมก็สนิท ผมเป็นคนคบคนง่าย ตามสไตล์ผม มีเพื่อนฝูงมากมาย ผมเป็นคนไม่ได้ปิดกันตัวเอง คบใครก็คบด้วยใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือซ่อนเร้นเด็ดขาด และไม่เคยยืมเรือยอชต์ เบน สมิธ และเรือยอชต์ที่ผมไปขึ้นที่หลีเป๊ะก็เป็นคนละลำกับที่โดนยึด ไม่รู้ว่าเป็นของใคร มีสัญชาติเป็นต่างชาติ
ร้อยเอกธรรมนัสชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่าง ‘เว็บพนัน’ กับ ‘ขบวนการสแกมเมอร์’ มองว่าการพนันเป็นเรื่องความสมัครใจของผู้เล่น แต่สแกมเมอร์คืออาชญากรรมที่หลอกลวงประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเชื่อมั่นว่าไม่มีนักการเมืองคนใดเข้าไปยุ่งเกี่ยว แม้แต่ตนเองหรือพ่อตาของตนก็ยังเคยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหล่านี้
ส่วนกรณีที่มีลูกพรรคหรือคนใกล้ชิดถูกกล่าวหา ตนยึดหลักให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากศาลยังไม่ตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และควรให้โอกาส
กรณีข้อสงสัยเรื่องการเดินทางไปสิงคโปร์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) นั้น ร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าเป็นภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล Data ด้านการเกษตรเพื่อทำ MOU ร่วมกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินหรือธุรกิจสีเทาตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต พร้อมย้ำว่าตนยินดีให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประการ
เส้นทางการเมืองของธรรมนัส ‘ไม่เคยหักหลังใคร’
ร้อยเอกธรรมนัสเล่าถึงเบื้องหลังการเปลี่ยนขั้วย้ายพรรคที่หลายคนมองว่าเป็นการหักหลังผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 3 ป. หรืออดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร โดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่เคยหักหลังใคร” ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงล้วนมีการลาจากด้วยดีและมีเหตุผลรองรับ
กรณีกลุ่ม 3 ป. เกิดจากความเห็นไม่ตรงกันของผู้ใหญ่ ตนในฐานะผู้น้อยจำเป็นต้องเลือกข้างที่ตนสนิทใจที่สุด ส่วนการแยกทางจากพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นความจำเป็นเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองหลีกเลี่ยงการรัฐประหาร โดยยังคงมีความเคารพรักต่อผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนเดิม
สำหรับความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นั้นมีความสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนที่พร้อมจะจับมือเดินหน้าทางการเมืองไปด้วยกันหากสถานการณ์บีบบังคับ
ชูนโยบาย ‘กล้าทำ’ มุ่งแก้ปากท้องเกษตรกร
ในส่วนของทิศทางพรรคกล้าธรรม ร้อยเอกธรรมนัสประกาศชัดเจนว่าพรรคนี้ไม่มีนอมินี ตนพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง ภายใต้สโลแกน “ทำมากกว่าพูด” ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง มากกว่าการสร้างภาพลักษณ์สวยหรู มีเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ฐานเสียงหลักของประเทศ ผ่านนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและแนวคิดจัดตั้งธนาคารเพื่อประชาชน
สำหรับคดีความที่มีการฟ้องร้องหมิ่นประมาท นักการเมืองรุ่นใหม่อย่างรังสิมันต์ โรม พรรคประชาชน ร้อยเอกธรรมนัสชี้แจงว่าเป็นเรื่องของทีมกฎหมายหรือ ‘วอร์รูม’ ที่ตั้งขึ้นเพื่อปกป้องชื่อเสียงพรรคตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ความโกรธแค้นส่วนตัว โดยตนพร้อมถอนฟ้องหากมีการเจรจาทำความเข้าใจกัน
สุดท้าย ร้อยเอกธรรมนัสฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า แม้ตนจะมีภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่าดุดันหรือมีอดีตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ขอให้วัดกันที่ผลงานและความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อบ้านเมือง
พร้อมเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งด้วยความมั่นใจในฐานเสียงที่มีอยู่เดิมและการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเมือง โดยทิ้งท้ายว่า “คนไทยเก่งแต่ขาดคนกล้า” และตนขออาสาเป็นคนกล้าที่จะเข้ามาลงมือทำให้เห็นผลจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: