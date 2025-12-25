ปปง.-ซีไอบี ยึดเรือยอชท์ ATLAS ของเมีย เบน สมิธ แฉเส้นทางเงินสีเทาโยงสแกมเมอร์

ข่าวอาชญากรรม

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 15:19 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:25 น.
82
ภาพจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ปปง.-CIB สั่งยึด เรือยอชท์ ATLAS มูลค่า 1,125 ล้าน โยงเมีย เบน สมิธ เครือข่ายสแกมเมอร์

จากเรือหรูที่เป็นของเล่นคนรวย กลายเป็นของกลางชิ้นสำคัญในคดีระดับชาติ เมื่อ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประสานงานร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ออกคำสั่งยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม เป็นเรือยอชท์สุดหรูชื่อ ATLAS ของภรรยา เบน สมิธ พบ มีมูลค่ากว่าพันล้านบาท หลังสืบสวนพบเส้นทางเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ

คำสั่งยึดทรัพย์ครั้งนี้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินชัดเจนว่าเป็น เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภท Pleasure Yacht ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) โดยเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าไว้สูงถึง 1,125 ล้านบาท

จากการสืบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่ระบุว่าเรือลำนี้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ ภรรยาคนปัจจุบันของ เบน สมิธ ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญที่ทางการกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ปปง. และ CIB สั่งยึดเรือยอชท์มูลค่า 1,125 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์
ภาพจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

การดำเนินการครั้งนี้ใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน โดยเป็นการ “ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว” มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน

กฎหมายเปิดช่องให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งได้ โดยต้องนำพยานหลักฐานมาชี้แจงว่าทรัพย์สินนี้ “ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

หากเจ้าของทรัพย์ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของเงินที่นำมาซื้อได้ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจเข้าสู่กระบวนการ ขายทอดตลาด เพื่อนำเงินส่งคืนรัฐหรือนำไปเยียวยาผู้เสียหายต่อไป

ความท้าทายของคดีนี้คือ ของกลาง ไม่ได้จอดนิ่ง ๆ ให้ยึดเหมือนรถยนต์ ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศราที่อ้างอิงจาก เว็บไซต์ Marinetraffick เปิดเผยว่า ได้มีการติดตามพิกัดการเดินเรือเรือ ATLAS มีความเคลื่อนไหวอยู่ในโซน ทะเลแคริบเบียน โดยมีจุดหมายปลายทางที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองฟิลิปส์เบิร์ก เกาะซินต์มาร์เทิน (Sint Maarten)

การยึดเรือยอชท์ ATLAS เกิดขึ้นหลังการสืบสวนที่ยาวนานเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ภาพจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ประเด็นนี้ทำให้ ปปง. และ CIB ต้องทำงานหนักขึ้น ไม่เพียงแค่ตรวจสอบเอกสาร แต่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพิสูจน์ เจ้าของที่แท้จริง (Beneficial Owner) และติดตามเส้นทางการเงินว่าใครเป็นผู้จ่ายค่าดูแลรักษาและค่าจ้างลูกเรือ

คดีนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตลอดช่วงปลายปี 2568 ดังนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 ปปง. เคยมีหนังสือแจ้งว่า จากการตรวจฐานข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่พบประวัติการถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของ เบน สมิธ

20 พ.ย. 68 นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ ออกมาระบุว่า ปปง. เริ่มตั้งสำนวนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว

3 ธ.ค. 68 สื่อต่างประเทศ รายงานปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ ยึดทรัพย์รวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท กระทั่งในวันที่ 22-23 ธ.ค. 68 ปปง. ออกคำสั่งยึดเรือ ATLAS มูลค่า 1,125 ล้านบาท อย่างเป็นทางการ

24 ธ.ค. 68 นายรังสิมันต์ โรม ออกมาจี้ให้ขยายผล โดยตั้งข้อสังเกตว่าเรือลำนี้อาจมีบุคคลระดับสูงหรือนักการเมืองเคยเดินทางไปใช้บริการหรือไม่

การดำเนินการยึดเรือยอชท์ ATLAS เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฟอกเงิน
ภาพจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

