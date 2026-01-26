เกิดอะไรขึ้น? หมู MUZU ถูกกดดันขึ้นร้องเพลง ทั้งที่ปฏิเสธแล้ว ยันไม่ได้เจตนาร้าย แค่น้อยใจ

จบดราม่า หมู Muzu ถูกมัดมือชกขึ้นร้องเพลง ทั้งที่ปฏิเสธแล้ว ลั่นจากนี้ไม่ไปแล้ว ย้ำไม่ได้โกรธแค่น้อยใจ ล่าสุดร้านอาหารขอโทษแล้ว การันตีอาหารอร่อย-บริการดี ชวนกลับไปอุดหนุนตามเดิม
เกิดอะไรขึ้น? หมู Muzu นักร้องเสียงดี โพสต์ระบายความอึดอัดใจผ่านเฟซบุ๊ก Mu Muzu หลังพาคุณแม่ไปทานอาหารพักผ่อนที่ร้านอาหารย่านนนทบุรี แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์มัดมือชกบังคับให้ขึ้นไปร้องเพลง ทั้งที่เจ้าตัวปฏิเสธไปแล้ว ล่าสุดเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดี ทางร้านอาหารดังกล่าวออกมาแสดงความขอโทษแล้ว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา หมู Muzu ร่ายยาวประสบการณ์หลังจากใช้บริการร้านอาหารมา 5 ครั้ง แต่ครั้งล่าสุดกลับเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิด ระบุว่า “ข้อเสียของการเรียกศิลปินที่ไปทานข้าวกับแม่ ขึ้นไปร้องเพลงบนเวที โดยใช้เสียงปรบมือของคนดูเป็นตัวบังคับก็คือ ผมจะไม่ไปร้านนั้นอีก เมื่อชั่วโมงที่แล้วในร้านนั้น ผมอาจจะต้องยอมขึ้นไปด้วยความเอ็นดูนักดนตรี และถูกเสียงปรบมือของทุกโต๊ะบังคับโดยที่นักดนตรีเป็นคนบิ๊ว
แต่ท้ายที่สุดมาคิดดู ผมจะต้องขึ้นไปทำงานโดยพลการ แบบนี้อีกกี่ครั้ง โดยการบังคับ ที่พวกเค้าคิดกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ารัก แต่ผมบอกไปแล้วว่าผมมาพักผ่อน และเสียงไม่พร้อม เขาก็ยังทำกัน xxx นนทบุรี ผมเริ่มไปร้านนี้ ตอนนี้จะเป็นครั้งที่ห้าละมั้ง แต่จากนี้ผมจะไม่ไปอีกแล้ว เพราะพอกลับมาคิดดูว่าใคร ๆ ก็ใช้วิธีนี้บังคับเราขึ้นเวทีได้หมด ก็แย่เลย ถ้าเราไม่ขึ้นก็หาว่าหยิ่ง เราไม่รู้เลยว่าความจริงเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านอาจจะรู้จากนักดนตรีว่าโต๊ะนี้คือ พี่หมู MUZU แล้วก็เลยบังคับให้นักดนตรีเรียกเราขึ้นไปให้ได้ ก็เป็นได้
ทีแรก น้องมาสวัสดีและถามที่โต๊ะว่าพี่หมูขึ้นไปร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมครับ ผมตอบไปแล้วว่าขอไม่ขึ้น เพราะผมไม่พร้อมขอบคุณมากที่เป็นแฟนเพลงผม สุดท้ายเค้าก็ใช้วิธีกดดันให้ผมขึ้นได้จริง ๆ
ผมไม่ได้โกรธ หรือรู้สึกร้าย ต่อทั้งนักดนตรีและเจ้าของร้านนะครับ ตรงข้ามกันผมมองว่าผมเป็นผู้ด้อยและอ่อนแอ ที่รู้สึกว่าใครจะมาทำกับผม บังคับผมสั่งผม โดยใช้วิธีที่ดูน่ารัก นุ่มนวล ยังไงก็ได้ หรือบางทีถ้าเจอคนร้าย ๆ ก็อาจจะบังคับแบบเลวๆ ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แค่นั้นเอง เราก็แค่เอาตัวออกมาจากที่เหล่านี้ กลับมาอยู่ในที่เล็ก ๆ ของเราดีกว่า ลาก่อนครับ xxx ที่น่ารัก”
ต่อมา 25 มกราคม 2569 เจ้าตัวออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังได้รับคำขอโทษจากร้านอาหารดังกล่าว ระบุว่า “สำหรับเรื่องร้าน xxx เมื่อคืนนี้ผมไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นไม่ดีกับทางร้านและนักดนตรีเลยนะครับ เป็นอารมณ์โพสต์บ่นน้อยใจมากกว่า วันนี้คนที่บ้านมาปลุกบอกว่ามีข่าวก็ตกใจนิดนึง
ผมพบว่าทางร้านได้โพสต์ขอโทษผมแล้ว ผมขอตอบทางร้านอย่างเป็นทางการตรงนี้ว่า พี่ขอน้อมรับไว้นะครับผม ย้ำว่าพี่ไม่ได้โกรธอะไรเลยครับ แล้วพี่เสียใจกับน้อง ๆ ที่อาจจะต้องมีความทุกข์ใจจากเรื่องนี้ด้วยนะครับ
และผมอยากบอกเพื่อน ๆ ทุกคนว่า xxx เป็นร้านที่น่ารัก บรรยากาศดี น่านั่งที่สุดร้านหนึ่งที่ผมเองชอบมาก เรื่องดราม่าเรียกผมขึ้นไปร้องเพลง เป็นเพียงเรื่องนิดเดียวที่มีผลกระทบข้อเสียมาสู่ผมคนเดียวเท่านั้นครับ ส่วนเรื่องอื่น เช่น ในการบริการลูกค้า อัธยาศัยพนักงาน แม้กระทั่งคนรับรถจอด ทุกหน่วยของร้านมีความน่ารักเป็นอย่างมาก เค้าทำได้ดีมาก สำหรับลูกค้าทุก ๆ คนเลยครับ อาหารอร่อยเลย วงดนตรีก็เล่นและเลือกเพลงได้ดี ฟังเพลินมาก ยังไงอยากให้ไปเที่ยวร้านนี้ กันเยอะ ๆ นะครับ
ผมขอบพระคุณทุกคนด้วยที่เห็นใจและเข้าข้างผม ผมได้รับพลังงานดี ๆ จากทุกคนแล้วครับ พลังงานตรงนี้จะไม่เสียเปล่านะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นเป็นพลังบวก ให้มีความเห็นใจเอื้อเฟื้อต่อกัน และอยากให้กลับเห็นใจร้านด้วยนะครับ ไม่ได้พูดกลับคำไปมาให้เสียอารมณ์กันนะครับ แต่ผมไม่ได้เจตนาร้ายอยู่แล้ว และคิดว่าสุดท้ายทุกคนก็เพื่อนก็พี่น้องกัน ไม่ได้มีจิตใจไม่ดีทำผิดเลวร้ายอะไรกันขนาดนั้น ดราม่านี้เป็นแค่ความรู้สึกน้อยใจเล็กๆของพี่หมูน่ะครับ รักกันไว้นะครับ และลองไปเที่ยวดู ร้านนี้ ตั้งแต่เจ้าของยันพนักงานทุกคนมีแต่คนน่ารักครับ ขอบคุณครับ
LOVE LOVE นะครับ ………. MUZU”
