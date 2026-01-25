ตำรวจนัดสอบ สาว 18 ก่อนออกหมายเรียก “ทนายแก้ว” ยัน ให้ความเป็นธรรม 2 ฝ่าย
เกาะติดคดีทนายแก้ว ตำรวจ สน.วังทองหลาง นัดสอบปากคำผู้เสียหายหญิงวัย 18 ปี พร้อมพนักงานสอบสวนหญิง ก่อนพิจารณาออกหมายเรียก
วันที่ 25 มกราคม 2569 ความคืบหน้ากรณีหญิงสาววัย 18 ปี เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว ล่าสุด ตำรวจนครบาลยืนยันเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมก่อนขยับสู่ขั้นตอนถัดไป
รายงานข่าวระบุว่า พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้มีกำหนดนัดหมายผู้เสียหายเข้าให้ปากคำอย่างเป็นทางการแล้ว โดยขั้นตอนในขณะนี้คือต้องสอบสวนผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะพิจารณา “ออกหมายเรียก” เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำชี้แจงตามกฎหมาย
เพื่อให้การสอบปากคำเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนและเหมาะสมกับสภาพจิตใจของผู้เสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมจัด พนักงานสอบสวนหญิง เข้ามาดูแลการสอบปากคำโดยเฉพาะ ตามที่ทางผู้ปกครองและผู้เสียหายได้ร้องขอไว้
ด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ย้ำชัดเจนว่า แนวทางการดำเนินการในขณะนี้คือการออกหมายเรียกก่อน ไม่ใช่หมายจับ และยืนยันหลักการทำงานว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยยึดพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเป็นหลัก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็น รวมถึงข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะบางส่วนอาจถูกนำมาประกอบการพิจารณา แต่สำนวนหลักจะอยู่ที่คำให้การของผู้เสียหายและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังอยู่ในชั้น การกล่าวหาและสอบสวน ยังไม่มีคำตัดสินว่าเป็นความผิด จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารและรอผลสรุปจากกระบวนการยุติธรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก : เรื่องเล่าเช้านี้
