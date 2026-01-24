สรปุก คนกลางคนสุดท้ายเคลียร์ ‘ทนายแก้ว-พ่อสาว 18’ ล้มเหลว สุดท้ายเจ็บปวด-เสียชื่อกันหมด
สรปุก ยอมรับเป็นคนกลางคนสุดท้ายช่วยไกล่เกลี่ย ทนายแก้ว กับ พ่อเด็ก 18 แต่ไม่สำเร็จ ยันข้อมูลไม่ตรงกันทั้งสองฝ่าย สุดท้ายเสียชื่อและบอบช้ำกันหมด
จากคดีอื้อฉาวของ “ทนายแก้ว” ที่ถูกแฉลวนลามลูกสาวเจ้าของร้านสูทวัย 18 ปี จนนำไปสู่การเจรจาหลังไมค์ที่มีคนดังตบเท้าเป็นคนกลางนับไม่ถ้วน ก่อนจะหลุดมาเป็นข่าวดังกระฉ่อนวงการ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดวันที่ 24 มกราคม 2569 สรปุก หรือคุณปุ๊ก คนดังบนโลกออนไลน์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวฉาวครั้งนี้อีกคนหนึ่ง โดยเจ้าตัวยอมรับว่า เป็นคนกลางคนสุดท้ายในการเจรจาให้กับ ทนายแก้ว และ พ่อเด็ก 18 แต่การเจรจาไม่สำเร็จ จนสุดท้ายทุกคนเจ็บปวด และเสียชื่อกันหมดทุกฝ่าย รวมถึงคนกลางทุกคนด้วย
“เห็นคนกลางโดนเปิด บอบช้ำกันไปทุกฝ่าย แล้วรู้สึกเงาหัวตัวเองจะหายค่ะ เล่นตัวเองเจ็บน้อยสุด สรปุกเองคือคนกลางคนสุดท้ายเองค่ะ
ดิฉันถูกทาบทามจากรุ่นพี่ที่สนิทกัน ว่ามาเป็นคนไกล่เกลี่ยให้ทนายแก้วและพ่อหน่อยได้ไหม พอทั้งพ่อและทนายติดต่อมา ตกลงกันไม่ได้สักที จึงได้เริ่มการพูดคุยผ่านแชตส่วนตัวทั้ง Messenger และ LINE และทางนี้ไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายเป็นการส่วนตัว
ทั้งสองคนให้ข้อมูลไปคนละทิศละทาง ฝั่งทนายยืนยัน ว่าเหตุเกิดก่อนถึงร้านอาหาร ถ้าน้องเขาไม่สบายใจ ทำไมไม่สู้ ทำไมไม่หนี นั่งกินข้าวกับเขาต่อทำไม และยังถ่ายรูปและคุยเล่นกับเขาต่อ ใจมันเลยคิดไปไกล
ฝั่งพ่อยืนยัน น้องแจ้งว่าถูกละเมิด พวกเขาไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากความเป็นธรรม เพราะเขากลัวทนายมีชื่อเสียง เขาไม่รู้จักใคร และกลัวคดีไม่คืบหน้า
พอเราถามพ่อต้องการอะไร การเปิดหน้าสู้ ยังไงก็มีแต่เสียหาย โลกโซเชียลใจร้ายมากนะ (และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตรงกับสิ่งที่เราเตือนไป) พ่อดูโอเคกับตัวเลขที่เคยคุยไปตอนเจรจารอบก่อนๆคือ 5 ล้านบาท คู่กรณีไหวเท่าไหร่ แต่เราตอบไปว่าที่ทางนั้นน่าจะไหวคือ 2.5 ล้าน และนั่นคือก่อนเรื่องจะหลุด
แต่นี่หลุดไปแล้ว กลายเป็นทนายเลวไปแล้ว พ่อถามเป็นเราจะรับไหม เราบอกเรารับ เพราะสู้คดีกัน พฤติกรรมที่น้องทำ มันดูเสียเปรียบ ทั้งเรื่องการแชตคุย ทั้งอายุความที่น่าจะหมดไปช่วงธันวา เพราะไม่มีการประทุษร้ายต่อหน้าธารกำนัล (ข้อกฎหมายเราไม่แน่น อย่าเชื่อเรามาก) สำหรับเรา การจบเพื่อให้ทุกฝ่ายบอบช้ำน้อยสุด มีทางเดินต่อ น่าจะดีกับทุกคน Digital Footprint มันโหดร้ายและไม่มีวันถูกลบ และตัวทนายเองก็ฉาวไปแล้ว
พ่อถามเงื่อนไข เราก็โทรไปถามทนาย ทนายแจ้งมาว่าต่างคนต่างเคลียร์ใจในข้อความ เขาจะได้มีทางเดินต่อ พ่อไม่โอเค ทั้งตัวเลขและเงื่อนไข
เราไปถามทนายอีกรอบ ทนายบอกงั้นไม่ต้องส่งข้อความมาก็ได้ แค่ไม่ให้สัมภาษณ์ ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป เพราะเขาเหนื่อยกับเรื่องนี้มาก ๆ ยืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่ได้ทำเลวขนาดที่ข่าวออกมา แต่พ่อไม่ตกลง และแจ้งว่าทนายแถลงได้เลย เราแจ้งทนายแก้ว ทนายเลยโพสต์ชี้แจงในเพจส่วนตัว
คุณพ่อทักหาเราตี 2 กว่าบอกอยากคุยเพิ่ม เรามาเห็นอีกทีบ่าย ๆ ติดต่อไป พ่อไม่รับสาย และวันนั้นก็มีการแถลงจากฝั่งทนายของน้อง
สรุปคือการเจรจาไม่สำเร็จ เงินไม่ได้ เจ็บปวด เสียชื่อกันหมด ตามที่คนกลางทุกคนเคยเตือน เรื่องนี้จะไม่รุนแรงขนาดนี้ คดีอนาจารโทษมันไม่หนัก หลักฐานก็ไม่ชัด ถามทนายหลายคนมา ขึ้นศาลจบก็ราว ๆ หลักแสนต้น ๆ เพราะไม่ได้ทำต่อหน้าธารกำนัล (ยังมีข้อถกเถียงจุดนี้) และไม่มีการประทุษร้าย แต่ผู้กระทำผิดเป็นทนายดัง พอเป็นบุคคลสาธารณะ สังคมก็คาดหวังว่าต้องประพฤติตัวในศีลในธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ราคาก็โดดตามความมีชื่อเสียง ส่วนใครจะคิดว่าฝั่งไหนผิดมาก ผิดน้อย ตามสะดวกใจเลยค่ะ
ที่ออกมาช้า เพราะตอนแรกว่าจะเงียบ ๆ แต่เห็นพูดถึงคนกลางในทางที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง คนกลางไม่ได้อะไรเลยนะคะ เสียเวลาไปทุกภาคฝ่าย บางคนปีใหม่แทบไม่ได้เที่ยวต้องมาช่วยเจรจา แนะนำไรก็ไม่ทำ และได้ข้อมูลจากสองฝ่ายคนละทิศคนละทางจริง ๆ แถมตอนสุดท้ายไม่ถูกปกป้องจากใคร โดนสังคมตราหน้า ด่าไปยันลูกที่ไม่เกี่ยวข้อง พอคนกลางทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็ได้แต่ส่ายหัวว่ากูไม่น่าเล้ย จบ
คุณพ่อโทรมาหาแล้ว เราได้ยืนยันกับคุณพ่อว่า เราจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับใคร เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลาย และกระทบกับใครเพิ่ม นี่จะเป็นบทความเดียว ที่เขียนในมุมของคนกลาง ที่จับพลัดจับผลูไปอยู่ในสมการและต้องปกป้องตัวเองเฉยๆ และขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อและน้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เข็ม ตีสิบ ฟาด ทนายแก้ว “หมาแก่” หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมป่วยรุมโจมตีเหยื่อ
- นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
- พ่อเด็ก 18 ยืนยัน ลูกถูกทำอนาจารจริง แต่เพิ่งรู้ ตัดพ้อจากผู้เสียหาย กลายเป็นจำเลยสังคม
- แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน
- อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน
อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud
ติดตาม The Thaiger บน Google News: