คิดดีไม่ได้! เอกสารเลือกตั้งพิมพ์ผิดมหันต์ สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์แจงแล้ว
เลือกตั้ง 2569 นอกราชอาณาจักร เกิดปัญหาอีก ! ชาวไทยในนิวซีแลนด์ใจหายแวบ หลังพบข้อผิดพลาดในเอกสารส่งบัตรเลือกตั้ง กงสุลยอมรับผิดเตรียมเซ็นกำกับแก้ไขให้ทุกซอง พร้อมเปิดข้อกังขาความโปร่งใสปม “ลายเซ็นหลังซอง”
กลายเป็นประเด็นที่คนไทยในนิวซีแลนด์ต้องรีบตรวจสอบด่วน เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายหนึ่งออกมาเปิดเผยข้อผิดพลาดในเอกสารประกอบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี 2569 ที่อาจส่งผลให้คะแนนเสียงกลายเป็นโมฆะหากไม่มีการแก้ไข
ผู้โพสต์ระบุว่า เอกสาร แบบฟอร์ม ส.ส. ๕/๒๑ นร. ที่สถานทูตจัดส่งมาให้ทางไปรษณีย์ มีการพิมพ์ข้อความผิดพลาดในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรวจรับ จากคำว่า “จึงได้นำซองใส่บัตรออกเสียง…” กลายเป็น “…ใส่หีบออกบัตรเสีย…” ความผิดพลาดนี้สร้างความกังวลใจอย่างหนัก เนื่องจากคนไทยในนิวซีแลนด์เคยมีประวัติบัตรเลือกตั้งกว่า 1,500 ใบ กลายเป็นบัตรเสียทั้งหมดในการเลือกตั้งปี 2562 มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเจ้าหน้าที่กงสุลยอมรับผิดและชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ พร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขและเซ็นชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับที่ส่งกลับมายังสถานทูต เพื่อยืนยันว่าบัตรจะไม่ตกเป็นบัตรเสียแน่นอน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้แจ้งข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ในแบบฟอร์ม ส.ส. 5/21 (นร) จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. ข้อความเดิม “…และพบซองใส่บัตรรออกเสียง…” (มีตัว “ร” เกิน)
2. ข้อความเดิม “…ใส่หีบออกบัตรเสีย…” (พิมพ์ตกตัว “ง” และสลับคำ ซึ่งข้อความที่ถูกต้องคือ “…ใส่หีบบัตรออกเสียง…”)
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวไม่มีผลต่อการลงคะแนนและการนับคะแนน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กพิมพ์สอบถามว่า เนื่องจากวันที่ 26 ม.ค. ที่โอคแลนด์ (Auckland) เป็นวันหยุด มีความเสี่ยงมากๆ ที่ คนไทยในพื้นที่ดังกล่าว จะส่งเอกสารวันที่ 27 อาจจะไม่ถึงในวันที่ 28 ม.ค. ซึ่งเรื่องนี้ทางแอดมินของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ระบุว่า “เราจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดก่อนนำไปส่งนะครับ หากมาถึงหลังวันที่ 28 ม.ค. ก็จะพิจารณาโดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญด้วยครับ”.
