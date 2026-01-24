พิธา คัมแบ็ก! ลุ้นช่วยพรรคส้มโค้งสุดท้าย โพสต์เปรยไปจังหวัดไหนบ้างดี ?
อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ภาพบนเครื่องบิน แอบเช็กเรตติ้ง หล่นถามไปจังหวัดไหนดี ? ก่อนเดินสายช่วยพรรคประชาชนหาเสียงกรุงเทพฯ-ปากน้ำ อาทิตย์นี้
เป็นกระแสฮือฮาทันทีหลังจากที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ภาพวานนี้ (23 ม.ค.69) ขณะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า “โอเค เจอกัน ไปจังหวัดไหนบ้างดีน้า???” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า “ตัวตึง” ของพรรคส้มพร้อมกลับมาทำหน้าที่ “ผู้ช่วยหาเสียง” เพื่อกู้กระแสนิยมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศึกเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
ทั้งนี้ นายพิธา จะขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงของ พรรคประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม ที่ลานหน้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร 16.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 17.00 น.นายพิธา จะเดินทางไปตลาด “แบล็คมาร์เก็ต” บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แพรกษา เพื่อปราศรัยใหญ่ ช่วยผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ พรรค ปชน.หาเสียง
ขณะที่ความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ล่าสุด เจ้าตัวยังได้แชร์คลิปประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายตัวล่าสุดของพรรคประชาชนที่โหมโรงว่า ประตูบานไหนที่คุณจะเลือก? ประสบการณ์เดิมๆ หรือความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะดีกว่านี้ 8 กุมภา บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบในมือคุณ จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคน เลือกตั้ง เลือกอนาคต
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้เขียนแคปชั่นสั่นๆ ในโพสต์ที่แชร์ด้วยว่า In TEAM we trust! หรือ “เชื่อมั่นในทีมของเรา”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ปวิน ซัดแรงมาก พิธา กระจอก หลังขอโทษ ทหารมีไว้ทำไม ไม่มีแล้วอุดมการณ์
- จ๋าย รับอเมซิ่ง เกลียดส้มจนยืนตรงข้ามผู้ประกันตน รักชนก โผล่คอมเมนต์
- ธนาธร จี้อนุทิน เร่งจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่ ปชช. ร้องยังไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: