พิธา คัมแบ็ก! ลุ้นช่วยพรรคส้มโค้งสุดท้าย โพสต์เปรยไปจังหวัดไหนบ้างดี ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 17:10 น.
พิธาปราสรัยสมุทรปราการวันที่ 25 มกราคม
อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ภาพบนเครื่องบิน แอบเช็กเรตติ้ง หล่นถามไปจังหวัดไหนดี ? ก่อนเดินสายช่วยพรรคประชาชนหาเสียงกรุงเทพฯ-ปากน้ำ อาทิตย์นี้

เป็นกระแสฮือฮาทันทีหลังจากที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ภาพวานนี้ (23 ม.ค.69) ขณะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า “โอเค เจอกัน ไปจังหวัดไหนบ้างดีน้า???” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า “ตัวตึง” ของพรรคส้มพร้อมกลับมาทำหน้าที่ “ผู้ช่วยหาเสียง” เพื่อกู้กระแสนิยมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศึกเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้

ทั้งนี้ นายพิธา จะขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงของ พรรคประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม ที่ลานหน้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร 16.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 17.00 น.นายพิธา จะเดินทางไปตลาด “แบล็คมาร์เก็ต” บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แพรกษา เพื่อปราศรัยใหญ่ ช่วยผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ พรรค ปชน.หาเสียง

ขณะที่ความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ล่าสุด เจ้าตัวยังได้แชร์คลิปประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายตัวล่าสุดของพรรคประชาชนที่โหมโรงว่า ประตูบานไหนที่คุณจะเลือก? ประสบการณ์เดิมๆ หรือความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะดีกว่านี้ 8 กุมภา บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบในมือคุณ จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคน เลือกตั้ง เลือกอนาคต

โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้เขียนแคปชั่นสั่นๆ ในโพสต์ที่แชร์ด้วยว่า In TEAM we trust! หรือ “เชื่อมั่นในทีมของเรา”.

