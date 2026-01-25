อาร์เซนอล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69
25 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS แมนยู
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น.
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – แมนยู
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ กับ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส
แมนฯ ยูไนเต็ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ไมเคิล คาร์ริค จะยังไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมแนวรับ 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกว์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น มานูเอล อูการ์เต้, คาเซมิโร่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส พาทริค ดอร์กู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไบรอัน เอ็มเบอโม่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS แมนยู
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 17/08/25 แมนยู 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 09/03/25 แมนยู 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 12/01/25 อาร์เซนอล 1-1 แมนยู (เอฟเอ คัพ)
- 04/12/24 อาร์เซนอล 2-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 28/07/24 อาร์เซนอล 2-1 แมนยู (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 20/01/26 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
- 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
แมนยู
- 17/01/26 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์
แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกว์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – มานูเอล อูการ์เต้, คาเซมิโร่ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส พาทริค ดอร์กู – ไบรอัน เอ็มเบอโม่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 3-2 แมนยู
