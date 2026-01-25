ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

เผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 17:06 น.
25 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Arsenal

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ กับ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ไมเคิล คาร์ริค จะยังไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมแนวรับ 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกว์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น มานูเอล อูการ์เต้, คาเซมิโร่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส พาทริค ดอร์กู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไบรอัน เอ็มเบอโม่

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 17/08/25 แมนยู 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/03/25 แมนยู 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/01/25 อาร์เซนอล 1-1 แมนยู (เอฟเอ คัพ)
  • 04/12/24 อาร์เซนอล 2-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/07/24 อาร์เซนอล 2-1 แมนยู (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 20/01/26 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
  • 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)

แมนยู

  • 17/01/26 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เบน ไวท์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์

แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็คไกว์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – มานูเอล อูการ์เต้, คาเซมิโร่ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส พาทริค ดอร์กู – ไบรอัน เอ็มเบอโม่

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 3-2 แมนยู

 

