“เรวัช” เปิดใจ! ลูกชายคนโตเตรียมทิ้งสีกากี เผยเบื่อสังคมตำรวจ-ยศตำแหน่งอยู่ที่บุญวาสนา

เผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 09:49 น.
อดีตมือปราบคนดังเผย พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ รอง ผบก.ตม.4 ขอลาออกหลังเป็นรองผู้การมา 7 ปี พ่อขอแค่ขึ้น “นายพล” ก่อนค่อยไป ชี้ตำแหน่งสิทธิ์นายพลแค่ได้สิทธิรักษาพยาบาล ไม่ได้เพิ่มบำนาญ

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) ออกมาเปิดเผยเรื่องราวภายในครอบครัวเกี่ยวกับเส้นทางรับราชการของ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร หรือ “ลูกชายคนโต” ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 (รอง ผบก.ตม.4) ว่าลูกชายมีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการตำรวจ

พล.ต.ท.เรวัช ระบุว่าลูกชายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 51 มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยมระดับเกียรตินิยม และจบปริญญาโท-เอก จากสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการมานานถึง 7 ปี ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องของ “บุญวาสนา” ที่ทำมาแต่อดีตชาติ จึงบอกลูกว่าไม่ต้องคิดมากและยินดีกับทุกคนที่ได้ดี

ประเด็นสำคัญที่ทำให้ลูกชายตัดสินใจลาออกคือ “ความเบื่อหน่ายในสังคมตำรวจ” ที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบสิ้น ซึ่ง พล.ต.ท.เรวัช เผยว่าใจจริงลูกชายอยากลาออกทันที แต่ตนได้ให้คำแนะนำว่าขอให้รออีกประมาณ 2 ปี เพื่อให้ได้สิทธิ์อาวุโสขึ้นเป็น “พลตำรวจตรี” ก่อน แล้วหลังจากนั้นจะลาออกไปทำอะไรที่สบายใจ พ่อก็ไม่ขัดข้อง

อดีตมือปราบชื่อดังยังกล่าวทิ้งท้ายอย่างตรงไปตรงมาว่า การขึ้นเป็นพลตำรวจตรีในบั้นปลายไม่ได้ช่วยให้เงินเดือนหรือบำนาญเพิ่มขึ้น แต่เปรียบเสมือนการซื้อชั้นยศให้ดูโก้ และได้สิทธิ์การรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษสำหรับนายพลที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและการทำงานอย่างสบายใจ

ทั้งนี้ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ ถือเป็นลูกชายคนโต จากบรรดาพี่น้องรวมทั้งหมด 5 คน โดยข้อมูลจากเดลินิวส์เมื่อปี 2566 ปัจจุบัน 1 ใน 5 สอบได้เนติบัณฑิต จึงโยกสายงานไปรับราชการเป็นอัยการจังหวัด.

แฟ้มภาพ : Youtube/พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร OFFICIAL
