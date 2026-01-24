ข่าวอาชญากรรม

เห็นทะลุ 7 หมื่น คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองโคราช เจอพนง.ฮึดสู้! รีบยิงเปิดทางหนี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 16:20 น.
53
ร้านทองตลาดหนองปรือ โคราชถูกปล้นแต่ไม่สำเร็จ

โจรชุดหมีชัก 9 มม. ขู่ชิงทองรับราคาพุ่งทะลุ 70,000 บาท พนักงานตั้งสติยื้อเวลาจนคนร้ายลนลานยิงทิ้งท้ายก่อนบิดมอเตอร์ไซค์หนี

วันนี้ (24 ม.ค.) เมื่อเวลา 12.10 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวพยายามชิงทรัพย์ร้านทอง บริเวณเยื้องสี่แยกตลาดหนองปรือ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่เกิดเหตุเป็นห้างจำหน่ายทอง พบกระจกตู้โชว์แตกเสียหายและปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่ 1 ปลอก

พนักงานขายทองเล่าเหตุการณ์ระทึกว่า คนร้ายเป็นชายรูปร่างสันทัด สวมชุดหมีสีเข้ทและหมวกนิรภัยปิดบังใบหน้ามิดชิด เดินเข้ามาในร้านพร้อมชักปืนพกสั้นข่มขู่ โดยตะโกนก้องว่า “มาปล้น ต้องการแค่ทอง ไม่ต้องการทำร้ายใคร” ก่อนสั่งให้ยกถาดทองมาให้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม พนักงานตัดสินใจตั้งสติพูดคุยถ่วงเวลาแล้วอาศัยจังหวะคนร้ายเผลอ จึงได้รีบวิ่งไปกดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน ! ทำให้คนร้ายเกิดอาการลนลานจนใช้อาวุธปืนยิงใส่ผนังโชว์ทอง 1 นัด เพื่อเปิดทางหนี ก่อนจะรีบวิ่งออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดรอไว้หลังตลาดหลบหนีไปทันที โดยไม่ได้ทองคำติดมือไปแม้แต่บาทเดียว

พนักงานคนดังกล่าวยังยอมรับภายหลังด้วยว่า ตอนเกิดเหตุตนไม่คิดว่า เป็นอาวุธของจริง กระทั่งคนร้ายยิงใส่ผนักหนึ่งนัดจึงรู้เป็นปืนจริง ไม่ใช่ปืนปลอมตามที่คิดในตอนแรก

ด้าน พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ระบุว่า คนร้ายเตรียมการมาอย่างดีทั้งการจอดรถรอและการแต่งกาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าใช้หลบหนี พร้อมเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือแฝงเพื่อล่าตัวมาดำเนินคดีโดยมั่นใจว่าจะจับกุมตัวได้ในเร็วๆ นี้.

ปล้นร้านทองตลาดหนองปรือ โคราช

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

