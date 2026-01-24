สรุปไทม์ไลน์ บริษัท “ชาอึนอู” ปมเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน ธุรกิจครอบครัว แม่เป็น CEO
‘Dispatch‘ กางไทม์ไลน์ธุรกิจครอบครัว “ชา อึนอู” เบื้องหลังปมเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน! จาก “Cha’s Gallery” สู่ “ร้านปลาไหล”
สื่อจอมแฉระดับประเทศอย่าง ‘Dispatch’ ได้ออกมาเปิดเผยรายงานพิเศษ เจาะลึกไทม์ไลน์ เบื้องหลังการดำเนินงานของบริษัทส่วนตัวที่บริหารโดยครอบครัวของ ชาอึนอู สมาชิกวง ASTRO พระเอกระดับท็อปของเกาหลีใต้ ท่ามกลางกระแสข่าวร้อนฉ่าเรื่องข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงภาษี
ขณะนี้ ชา อึนอู กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก หลังกรมสรรพากรเกาหลีใต้ตรวจสอบพบว่า เขาอาจมียอดภาษีค้างจ่ายสูงถึง 2 หมื่นล้านวอน หรือราว 500 ล้านบาท จากการใช้วิธีโยกรายได้บางส่วนเข้าสู่ บริษัทกระดาษ เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลแทนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประเด็นที่สังคมกังขาคือความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทเอเจนซี่กับ ร้านปลาไหลออแจยอน ของครอบครัวในเกาะคังฮวา
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ‘Dispatch’ จึงได้เรียบเรียงไทม์ไลน์ความเป็นมาของบริษัทส่วนตัวแห่งนี้ ตั้งแต่ชื่อเดิม Cha’s Gallery จนถึงปัจจุบันในนาม The Annie ดังนี้
1. จุดเริ่มต้น ก่อตั้ง “Cha’s Gallery” (2019)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 ชา อึนอู ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทนิติบุคคลส่วนตัว (One-man corporation) ในชื่อ “Cha’s Gallery”
ที่ตั้งแรก เขตทงอัน เมืองอันยาง ชา อึนอู นั่งแท่น CEO, มี นางชเว แม่ เป็นกรรมการภายใน และ นายลี พ่อ เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัทจดทะเบียนครอบคลุมกว้างขวาง ทั้งผลิตและจำหน่ายอัลบั้ม, การจัดการศิลปิน , วางแผนงานอีเวนต์และโฆษณา, จัดการแสดงสด, ผลิตคาแรคเตอร์ ไปจนถึงจำหน่ายเครื่องสำอาง
เดือนมิถุนายน 2020 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งไปที่เมืองกิมโป ก่อนจะย้ายอีกครั้งในปี 2022 ไปยังเขตบูทึน เกาะคังฮวา
2. เปลี่ยนมือสู่คุณแม่ กำเนิด “The Annie” (2020-2024)
กันยายน 2020: นางชเวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Cha’s Gallery อย่างเป็นทางการ
ปี 2022: มีการจัดตั้งบริษัทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Company) ขึ้นมาใหม่ในชื่อ “LNC” ระบุวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจจัดการและงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง
ปี 2024: บริษัท LNC ได้ทำการรีแบรนด์ใหม่เป็นชื่อ “The Annie” (ยังคงสถานะเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด) พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ของชา อึนอู ด้วย
จุดสังเกต สถานที่จดทะเบียนของทั้ง LNC และ The Annie ตั้งอยู่ที่เขตบูทึน เกาะคังฮวา ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับร้านปลาไหลออแจยอน ของครอบครัว
3. กลยุทธ์ “จำกัดความรับผิด” เลี่ยงการตรวจสอบ?
สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า การเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทเอกชนทั่วไป” มาเป็น “บริษัทจำกัดความรับผิด” นั้น เป็นช่องว่างที่ช่วยให้บริษัทของครอบครัวชา อึนอู สามารถดำเนินกิจการได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตรวจสอบบัญชีจากภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
ในฐานะบริษัทจำกัดความรับผิด The Annie ไม่มีภาระทางกฎหมายที่ต้องเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทสู่สาธารณะ รวมถึงรายชื่อพนักงานหลัก เช่น นางชเว (แม่), นายลี (พ่อ) และน้องชายของชา อึนอู ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการภายในอีกคนหนึ่ง
4. ย้อนรอยแรงจูงใจ วิกฤตค่าย Fantagio (2019)
ย้อนกลับไปในปี 2019 JC Group บริษัททุนจีนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Fantagio (ต้นสังกัดของชา อึนอู) ประสบภาวะล้มละลายจากข่าวฉาวต่างๆ เหตุการณ์นี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ ชา อึนอู เริ่มขยับตัวก่อตั้ง Cha’s Gallery เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์
หลังจากจดทะเบียน Cha’s Gallery ได้ในปี 2020 แม่ได้อาศัยประสบการณ์การเป็น CEO ตลอด 2 ปี ยื่นขอและได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะสมัยนิยม อย่างถูกต้องในเวลาต่อมา
5. สัญญาประวัติศาสตร์ และการโยกย้ายเงิน (2022)
ในปี 2022 ชา อึนอู ตัดสินใจ ต่อสัญญาฉบับใหม่ กับ Fantagio ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ นัมกุง กยอน เข้ามาเทกโอเวอร์ค่าย การต่อสัญญามาพร้อมกับเม็ดเงินค่าตอบแทนที่สูงเป็นประวัติการณ์ของวงการ K-Pop
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ที่บริษัทครอบครัวได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด และเริ่มทำ สัญญาจ้างบริการ ร่วมกับ Fantagio ในทันที (ซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกสงสัยว่าใช้กระจายรายได้เพื่อลดภาษี)
ณ เวลานี้ ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะฟันธงว่ารายละเอียดไทม์ไลน์ทั้งหมดนี้ จะเพียงพอที่จะพิสูจน์เจตนาว่า ชา อึนอู ตั้งใจหลบเลี่ยงภาษีผ่าน “บริษัทกระดาษ” จริงหรือไม่ โดยคาดว่ากรมสรรพากรเกาหลีใต้จะดำเนินการประเมินผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลังและพิจารณาข้อโต้แย้งทางกฎหมายผ่านกระบวนการอุทธรณ์ในเร็วๆ นี้
