สหรัฐฯ จ่อเปิดหลักฐาน UFO ของจริง ในปี 2026 นี้ หลังเจอกฎหมายใหม่บีบหนัก

สหรัฐฯ จ่อเปิดหลักฐาน UFO ของจริง ในปี 2026 หลังถูกกฎหมายใหม่บีบหนัก ผู้เชี่ยวชาญเตือน เตรียมรับมือเศรษฐกิจป่วน หากยืนยันมีภูมิปัญญาต่างดาว
สื่อต่างประเทศรายงานว่า สหรัฐอเมริกาอาจตัดสินใจเปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (UFO) ของจริงในปี 2026 นี้ ซึ่งสาเหตุมาจากแรงบีบคั้นทั้งคำขู่จากกลุ่มผู้เปิดโปงข้อมูลที่พร้อมจะออกมาเปิดเผย ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น และกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่
กระแสความตื่นตัวเรื่องดังกล่าว กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากการฉายสารคดีเรื่องหนึ่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐและทหารกว่า 34 คน โดย มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้เปิดเผยในสารคดีว่า พบเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มีบางสิ่ง ปฏิบัติการเหนือน่านฟ้าโรงงานนิวเคลียร์เขตหวงห้าม และยืนยันว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของมนุษย์
ด้านสภาคองเกรส ก็ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านร่างกฎหมายงบประมาณความมั่นคงแห่งชาติปี 2026 ที่ระบุบทบัญญัติบังคับให้ สำนักงานแก้ไขปัญหาความผิดปกติในทุกหน่วยของเพนตากอน ต้องรายงานสรุปเหตุการณ์การตรวจจับ UAP ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2004 ต่อรัฐสภา
มาร์ก คริสโตเฟอร์ ลี ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดัง และ เดวิด กรัช อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ผู้เคยแฉเรื่องโครงการลับกู้ซากยานต่างดาว ต่างมองตรงกันว่าแรงผลักดันทางกฎหมายนี้ กำลังก่อตัวเป็นแรงกดดันมหาศาลจนรัฐบาลไม่อาจหยุดยั้งการเปิดเผยความลับได้
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลระดับโลกนี้อาจนำมาซึ่งผลกระทบที่คาดไม่ถึง อดีตนักวิเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ได้เตือนว่า การยอมรับการมีอยู่ของภูมิปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์และก้าวหน้ากว่ารัฐบาลใดในโลก อาจสร้างความตื่นตระหนกและอาจจุดชนวนให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ และสร้างความผันผวนของราคาในตลาดการเงินโลกอย่างมหาศาล
ที่มา: Daily Star
