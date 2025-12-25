ข่าวดาราบันเทิง

วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 14:09 น.
64
บุ๋ม-เต๊นท์ หลุดใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า

ใครกัน? บุ๋ม ปนัดดา-เต๊นท์ วศิน เปิดข้อมูลวงใน นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดมานาน-ไม่ค่อยเปิดใจให้ใคร เผยฝ่ายชายชวนสวีตญี่ปุ่น สงสัยอาจมีข่าวดีให้ลุ้น จับตาช็อตลองชุดเตรียมบิน

ข่าวใหญ่คนบันเทิงคนหนีไม่พ้นข่าวลือนางเอกสาวคนดังส่อแววรีเทิร์นแฟนเก่าจนหลายคนคาดเดาไปต่าง ๆ นานาว่านักแดงคนดังกล่าวคือใคร ล่าสุด ในรายการตกมันส์บันเทิง โดย 2 พิธีกรอย่าง บุ๋ม ปนัดดา และ เต๊นท์ วศิน เผยข้อมูลวงในเกี่ยวกับความรักของนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทย

บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่านางเอกคนนี้เป็นคนดังมาก ๆ ซึ่งเต๊นท์ วศิน ตีความว่าคำว่าดังมากในบริบทนี้หมายถึงนางเอกระดับซูเปอร์สตาร์เท่านั้น เพราะหากเป็นนางเอกทั่วไปข่าวการคืนดีกับแฟนอาจไม่เป็นกระแสที่น่าจับตามองขนาดนี้

เต๊นท์ วศิน เผยว่า นางเอกซูเปอร์สตาร์ท่านนี้คืนดีกับแฟนเก่าที่เคยคบหาดูใจกันมาก่อน และ มีกระแสข่าวว่าฝ่ายชายกำลังจะชวนนางเอกคนนี้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น คาดการณ์ว่าอาจเป็นทริปขอคืนดีอย่างเป็นทางการ แถมยังสอดคล้องกับนางเอกหนึ่งกำลังลองชุดเหมือนจะเป็นชุดสำหรับใส่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปญี่ปุ่นในทริปที่กำลังจะถึงนี้

บุ๋ม ปนัดดา-เต๊นท์ วศิน ใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า
ภาพจาก Youtube : NineEntertain Official

นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าทั้งสองคืนดีกันแล้วก่อนจะไปญี่ปุ่น ซึ่ง เต็นท์ ทำท่าทางคล้ายสวมแหวนสื่อถึงการขอแต่งงาน แต่ฝั่ง บุ๋ม ปนัดดา มองว่า “ไม่น่าจะใช่ ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้น” ต่อมา เต็นท์ วศิน กล่าวเสริมว่า นางเอกคนนี้ครองความโสดมาเป็นเวลานานมาก ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครสักเท่าไหร่ และปกติเป็นคนที่พิจารณาเรื่องความรักถี่ถ้วน และต้องใช้เวลานานกว่าจะเปิดใจให้ใครสักคน แม้จะยังไม่ระบุชัดเจนว่ากลับมาคืนดีกันในระดับไหน แต่ถือว่าเป็นเรื่องราวดี ๆ ส่งท้ายปี

แม่บุ๋มทิ้งท้ายไว้ว่า “ลองส่องให้เราหน่อยค่ะ ใครที่เป็นนางเอกดังมากแล้วมีแพลนจะไปเที่ยวญี่ปุ่น” งานนี้ชาวเน็ตต่างสงสัยว่านางเอกซุปตาร์ หรือ นางเอกที่ทั้งสองการันตีความดังนั้นคือใคร

