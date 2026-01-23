ข่าว

คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก

ทำเอาโซเชียลฮือฮา เมื่อครูหนุ่มตัดสินใจเขียนหนังสือจดหมายลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลว่า “ตลกหน้าเพื่อนร่วมงาน” แต่ผู้บริหารไม่อนุมัติ

เรื่องของเรื่องมาจากบัญชีผู้ใช้งาน TikTok @rittha1 ได้แชร์ภาพที่ตัวเขาเองตัดสินเขียนหนังสือลาออกจากราชการ แต่สิ่งที่ทำให้การลาออกครั้งนี้ได้รับความสนใจคงหนีไม่พ้นเหตุผลลาออกที่เจ้าตัวเขียนไว้ว่า “ตลกหน้าเพื่อนร่วมงาน”

แม้ว่าเหตุผลการลาออกจะดูจริงใจ แต่สุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าผู้บริหารไม่อนุมัติการลาออกในครั้งนี้

โพสต์ดังวกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมา ดูได้จากยอดคนกดดูที่พุ่งสูงกว่า 1.4 ล้านครั้ง พร้อมความคิดเห็นๆต่างๆนาน และนี่คือตัวอย่างบางส่วนจากโพสต์ดังกล่าว

“ผู้บริหารไม่เข้าใจความทรมานที่ต้องกลั้นขำหน้าเพื่อนร่วมงาน”

เคยเขียนลาออกว่าง่วง อยากมีเวลานอน โดนเรียกไปต่อว่า 555 เลยแก้ไขเป็น เหตุผลด้านครอบครัว ไม่ประสงค์ลงรายละเอียด

“ลองเขียนไปอีกรอบค่ะ ’ตลกหน้าผู้บริหาร‘”

“ผู้บริหารไม่เคยมีเพื่อนหรอคะ”

พี่ไม่ให้ออก

อ้างอิง : TikTok @rittha1

 

