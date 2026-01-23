คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก
ทำเอาโซเชียลฮือฮา เมื่อครูหนุ่มตัดสินใจเขียนหนังสือจดหมายลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลว่า “ตลกหน้าเพื่อนร่วมงาน” แต่ผู้บริหารไม่อนุมัติ
เรื่องของเรื่องมาจากบัญชีผู้ใช้งาน TikTok @rittha1 ได้แชร์ภาพที่ตัวเขาเองตัดสินเขียนหนังสือลาออกจากราชการ แต่สิ่งที่ทำให้การลาออกครั้งนี้ได้รับความสนใจคงหนีไม่พ้นเหตุผลลาออกที่เจ้าตัวเขียนไว้ว่า “ตลกหน้าเพื่อนร่วมงาน”
แม้ว่าเหตุผลการลาออกจะดูจริงใจ แต่สุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าผู้บริหารไม่อนุมัติการลาออกในครั้งนี้
โพสต์ดังวกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมา ดูได้จากยอดคนกดดูที่พุ่งสูงกว่า 1.4 ล้านครั้ง พร้อมความคิดเห็นๆต่างๆนาน และนี่คือตัวอย่างบางส่วนจากโพสต์ดังกล่าว
“ผู้บริหารไม่เข้าใจความทรมานที่ต้องกลั้นขำหน้าเพื่อนร่วมงาน”
“เคยเขียนลาออกว่าง่วง อยากมีเวลานอน โดนเรียกไปต่อว่า 555 เลยแก้ไขเป็น เหตุผลด้านครอบครัว ไม่ประสงค์ลงรายละเอียด”
“ลองเขียนไปอีกรอบค่ะ ’ตลกหน้าผู้บริหาร‘”
“ผู้บริหารไม่เคยมีเพื่อนหรอคะ”
“พี่ไม่ให้ออก”
อ้างอิง : TikTok @rittha1
