ภาพหายาก ผู้นำเกาหลีเหนือยิ้มหวาน ตรวจความพร้อมรีสอร์ทหรูแห่งใหม่

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 15:26 น.
52

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อมีภาพของ “คิม จองอึน” ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ ยิ้มหวานขณะลงตรวจสอบความพร้อมของรีสอร์ทหรูแห่งใหม่

ในขณะที่บรรดาผู้นำโลกกำลังเคร่งเครียดกับการประชุม Davos เกี่ยวกับอนาคตของกรีนแลนด์และสงครามในยูเครน นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือวัย 42 ปี กลับเลือกปรากฏตัวในมาดผ่อนคลายด้วยการเปิดตัว “ค่ายพักแรมเพื่อการพักผ่อนของผู้ใช้แรงงานออนโพ” (Onpho Working People’s Holiday Camp)

รีสอร์ทแห่งนี้สร้างขึ้นรอบน้ำพุร้อนออนโพ ซึ่งเป็นสถานบริการน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2018 ตามคำสั่งของนายคิม

ผู้นำสูงสุดได้กล่าวชื่นชมการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อมระลึกถึงอดีตเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่เขาเคย “วิจารณ์อย่างรุนแรง” เรื่องการจัดการที่ไร้วัฒนธรรมและไม่ถูกสุขลักษณะ โดยในตอนนั้นเขาถึงกับด่าว่าที่นี่ห่วยยิ่งกว่าตู้ปลา และดูซอมซ่อเหลือเกิน

โดยสถานที่แห่งนี้ถูกปรับโฉมให้เป็น “ฐานพักผ่อนทางวัฒนธรรมและบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร” เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในเดือนหน้าเพื่อให้ทันการประชุมใหญ่พรรคแรงงานครั้งที่ 9

แม้เกาหลีเหนือในปี 2026 จะยังคงเป็นประเทศที่ปิดกั้นสื่อจากภายนอกอย่างเข้มงวด แต่กลับมีข้อยกเว้นที่น่าสนใจสำหรับภาพยนตร์จากฝั่งตะวันตก เช่น ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Ratatouille ของ Disney เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ตะวันตกไม่กี่เรื่องที่ได้รับอนุญาตให้ฉายผ่านทีวีรัฐบาล แม้เนื้อหาจะส่งเสริม “American Dream” ที่ว่าใครๆ ก็ประสบความสำเร็จได้ แต่ทางรัฐบาลมองว่ามีเนื้อหาที่ “นุ่มนวล” กว่าเรื่องอื่น

รวมไปถึงสื่อการสอนที่มีการใช้คลิปจากแอนิเมชันเรื่อง Luca ยังถูกนำมาใช้ในรายการสอนภาษาต่างประเทศของเกาหลีเหนืออีกด้วย

แม้จะเริ่มมีการอนุญาตแอนิเมชันบางเรื่อง แต่การเสพสื่อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสื่อจากเกาหลีใต้ ยังคงมีโทษรุนแรงถึงขั้นสูงสุด เนื่องจากรัฐบาลต้องการรักษาอำนาจในการควบคุมสื่อทุกชนิดอย่างเบ็ดเสร็จ

อ้างอิง : www.thesun.co.uk

 

