เตือน 3 ราศี ศัตรูในที่ทำงาน จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ อย่าไว้ใจใครเกินร้อย

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 05:00 น.
ดูดวงวันนี้ 22 1 69

เช็ก 3 ราศีกราฟศัตรูพุ่งปรี๊ด เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ต่อหน้าดีลับหลังนินทา รีบเช็กก่อนสายเกินแก้ ใครมีเกณฑ์โดนแย่งซีนต้องอ่าน

ในช่วงนี้ ดวงดาวอริโคจรเข้ามาทำมุมเล็งกับดวงการงาน ส่งผลให้บรรยากาศในออฟฟิศเริ่มมาคุ ความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากเนื้องาน แต่เกิดจาก “คน” โดยเฉพาะพวกหน้าเนื้อใจเสือ ต่อหน้ายิ้มแย้มแต่ลับหลังถือมีดรอแทงข้างหลัง สำหรับ 3 ราศีนี้ ต้องขีดเส้นใต้ตัวโต ๆ ว่า “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน” เพราะความใจดีของคุณอาจกลายเป็นอาวุธที่พวกเขานำกลับมาทำร้ายคุณเอง มาเช็กกันว่าคุณคือเป้าหมายของการถูก “เลื่อยขาเก้าอี้” หรือไม่

1. ราศีมิถุน

ชาวราศีมิถุนต้องระวังตัวเป็นพิเศษ เรื่องที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผลงาน แต่เป็น “ปากคน” ช่วงนี้ศัตรูมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานช่างเจรจา พยายามเข้ามาตีสนิทเพื่อหลอกถามข้อมูล หรือให้คุณระบายความอัดอั้นตันใจ แล้วนำคำพูดเหล่านั้นไปบิดเบือนฟ้องเจ้านายเพื่อดิสเครดิตคุณ สิ่งที่ควรทำคือนิ่งให้สงบ สงวนท่าที และก้มหน้าทำงานของตัวเองไป อย่าเพิ่งหาพรรคพวก เพราะคนที่คุณคิดว่าเป็นพวก อาจเป็นสายสืบให้อีกฝั่ง

2. ราศีสิงห์

ด้วยแสงในตัวชาวราศีสิงห์ที่ช่วงนี้ส่องสว่าง ผลงานโดดเด่นเข้าตาผู้ใหญ่ ทำให้ไปกระตุกต่อมความอิจฉาของใครบางคนเข้าอย่างจัง ศัตรูของคุณคือคู่แข่งที่เสียผลประโยชน์ หรือคนที่จ้องตำแหน่งเดียวกันกับคุณ พวกเขาจะไม่เล่นงานคุณซึ่งหน้า แต่จะใช้วิธี “วางยา” ในเนื้องาน แอบซ่อนเอกสารสำคัญ หรือแกล้งลืมแจ้งนัดหมายสำคัญเพื่อให้คุณดูเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในสายตาเจ้านาย

3. ราศีกุมภ์

เจ็บปวดที่สุดสำหรับชาวราศีกุมภ์ เพราะศัตรูไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นลูกน้องบริวาร หรือรุ่นน้องที่คุณเคยปั้นมากับมือ คุณอาจทุ่มเทสอนงานและให้โอกาสเขา แต่เขากลับมองว่าคุณเป็นก้างขวางคอ และพยายามข้ามหน้าข้ามตาเพื่อเอาหน้ากับเจ้านายโดยตรง ช่วงนี้ผลงานของคุณอาจถูกเคลม หรือถูกแย่งเครดิตไปแบบหน้าด้าน ๆ ต้องรู้จัก “ร้ายให้เป็น” บ้าง อย่าเป็นคนดีที่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบฟรี ๆ

คำแนะนำส่งท้าย

ารรับมือกับศัตรูในที่ทำงาน ไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรง แต่ให้ใช้ “ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว” เก็บหลักฐานการทำงานทุกอย่างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Backup Email/Chat) เพื่อใช้ป้องกันตัวในยามจำเป็น

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

