เปลี่ยนลุค “หนุ่ม กรรชัย” เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้?
หายสงสัยแล้ว! หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุไว้ผมยาว ยอมรับ ซุ่มถ่ายหนังแนวย้อนยุค เตรียมหายหน้าจากจอข่าว ลุยเข้าฉากถ่ายผลงานใหม่
หลาย ๆ คนที่ติดตามรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และรายการโหนกระแส คงจะสังเกตเห็นคววามเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของพิธีกรดำเนินรายการ อย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กับลุคผมยาวรากไทร ที่ปัจจุบันสามารถรวบได้แล้ว ท่ามกลางความสงสัยของแฟนข่าวถึงเหตุผลที่พี่หนุ่มเปลี่ยนลุคมาไว้ผมยาว ไม่ยอมตัดผมสักที
ล่าสุด 20 มกราคม 2569 ช่วงหนึ่งของรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หมวย อริสรา ก็เป็นตัวแทนของแฟนข่าวทั่วประเทศถาม หนุ่ม กรรชัย ว่า “มีคนถามมาเยอะเลย แล้วหมวยเองก็ไม่เคยถามพี่หนุ่มด้วย พี่หนุ่มทำไมไว้ผมยาว บางวันไดร์สวย แต่วันนี้เก็บหมดเลย”
หนุ่ม กรรชัย ตอบคำถามยอดฮิตนี้ว่า “เอาจริง ๆ ผมต้องขอโทษจริง ๆ หลายคนบอกให้ผมตัดผม มันยังตัดไม่ได้ บอกเลยแล้วกัน ผมกำลังเล่นหนังอยู่ กำลังถ่ายภาพยนตร์อยู่ เป็นของคุณโขม ที่เป็นผู้กำกับเรื่องเสือ เรื่องขุนพันธ์ นี่แหละเลยต้องไว้ผม ในเรื่องคาแรกเตอร์ผมจะยาว ๆ หน่อย เป็นหนังย้อนยุคหน่อย กำลังจะสัปดาห์หน้า อาจจะไม่ได้เห็นผมบ้าง ต้องไปเข้าฉากแล้ว เริ่มเปิดกล้องแล้ว แต่ยังไม่บอกชื่อเรื่อง คนที่เล่นด้วยก็มีหลายคน มีคุณเวียร์, คุณตู่ ภพธร, คุณดัง พันกร หลายคน เป็นแนวแก๊งสเตอร์ เปิดเผยให้ฟังแล้วนะ ถ่ายหนัง หนังแนวหใม่ที่ไม่เคยได้เห็นกันในไทย คาดว่าจะฉายปลายปีนี้”
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
