เสริมมงคลช่องอานม้า! คลิปอัญเชิญ “พระนาคปรก” ประดิษฐานแทนเทวรูปเขมร

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 11:29 น.
52
พระนาคปรกช่องอานม้า สุรินทร์

กองทัพไทยปรับฮวงจุ้ย จุดยุทธศาสตร์ช่องอานม้า อัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานบนฐานเดิมเทวรูป 8 แขน ขณะที่กัมพูชาเร่งซ่อมถนนชั่วคราวหลังสะพานหลักขาดสะบั้น

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง เมื่อมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์ โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force รายงานการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดบริเวณช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เคยมีการปะทะกันอย่างรุนแรง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณช่องอานม้า

ความน่าสนใจอยู่ที่ตำแหน่งการวาง พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานลงบน “ฐานตั้งเดิมของเทวรูป 8 แขนของกัมพูชา” ซึ่งถูกทำลายลงในช่วงการปะทะก่อนหน้านี้ การอัญเชิญพระนาคปรกมาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • คุ้มครองป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข
  • สร้างความเป็นสิริมงคลภายใต้ความเชื่อเรื่อง “การชนะมารและอุปสรรคทั้งปวง”
  • เสริมขวัญและกำลังใจขั้นสูงสุดให้แก่ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากฝั่งกัมพูชาที่แสดงให้เห็นความเสียหายของสะพาน “จัยจุมเนี้ยะ” ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการส่งกำลังบำรุงและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเขมร สภาพสะพานขาดสะบั้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทย เพื่อตัดวงจรการส่งกำลังอาวุธในพื้นที่ขัดแย้ง ทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องเร่งสร้างถนนชั่วคราวบริเวณข้างสะพานเพื่อใช้สัญจรแทนเส้นทางหลักที่พังทลาย (ดูคลิป).

ภาพ Army Military Force
พระนาคปรก ช่องอานม้า
ภาพ Army Military Force

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

