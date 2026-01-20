ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:27 น.
จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ เพราะปัญหาเดิมที่พยายามปรับกันทั้งคู่ ยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดายเวลา สามารถกลับไปเป็นพี่น้องกันได้

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้แฟนคลับและชาวเน็ตไม่ค่อยได้เห็นคอนเทนต์คู่กันเลย สำหรับ ดีเจภูมิ และ นุช จิตภักดี แต่กลับเห็นดีเจภูมิถ่ายคอนเทนต์กับสาวแซ่บคนอื่นแทน ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ ดีเจภูมิ-นุช ว่าทั้งคู่ยังคบกันอยู่หรือไม่

ล่าสุด 19 ม.ค. 69 นุช จิตภักดี กลับมาขึ้นไลฟ์ขายของอีกครั้งหลังหายหน้าจากโซเชียลไปนานหลายเดือน พร้อมตอบคำถามชาวเน็ตเรื่องความสัมพันธ์กับดีเจภูมิ โดยเจ้าตัวยอมรับว่า ได้เลิกรากับดีเจภูมิมาหลายเดือนแล้ว และตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลำดับ ก็เลยกลับมาขึ้นไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับได้แล้ว

ทั้งนี้ นุช จิตภักดี ยืนยันว่า การแยกทางกับ ดีเจภูมิ ในครั้งนี้เป็นการจบกันด้วยดี ยังสามารถกลับไปเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันได้ และเวลาที่คบกันมาไม่เคยเสียดายหรือเสียใจเลย มันเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิต เป็นความทรงจำดี ๆ ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเลิกกันนั้นมาจากปัญหาเรื่องเดิม ๆ ที่ทั้งคู่เคยพยายามปรับตัวกันมาแล้ว แต่สุดท้ายมันก็ไปต่อไม่ได้

“มันก็หลายรอบแล้ว คนก็บอกเลิกกันอีกแล้วเหรอ ก็เลยให้คนเห็นเองแล้วกัน เพราะมันหลายรอบกลัวคนว่าคอนเทนต์มั้ย นั่นนี่ นานแล้วนะทุกคน ตอนนี้ก็โอเคแล้ว จะไม่โอเคตอนทุกคนมาถามนี่แหละ มันก็ปกติ แต่ถามว่าเสียดายเวลามั้ยไม่ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิต เป็นความทรงจำที่ดี พี่ภูมิก็เป็นคนดีมาก ๆ เป็นคนที่เปิดประตูหลาย ๆ อย่าง ให้กับนุช ให้ความรู้ เข้ามาแล้วชีวิตนุชก็เปลี่ยนแปลง วันนี้มันเปลี่ยนสถานะ วันนี้มันจูนกันไม่ติด มันอยู่กันคนละคลื่นแล้วก็ไม่เป็นไร รู้สึกค่อย ๆ มูฟออนได้ เฮาบ่สมกัน…เออ”

นุช จิตรภักดี ยันเลิก ดีเจภูมิ แล้ว-1
ภาพจาก : TikTok นุช ไร่จิตภักดี

จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:27 น.
