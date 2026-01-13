เหตุสลด หญิงอเมริกันถูกฉลามขย้ำริบหาดเสียชีวิต ทางการชี้เป็นเหตุหาดูยากในรอบ 10 ปี
เกิดเหตุระทึกขวัญ ฉลามพุ่งเข้าทำร้ายหญิงวัย 56 ปีจากรัฐมินนิโซตาจนเสียชีวิตขณะพักผ่อนริมชายหาด ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก
ทางการหมู่เกาะเวอร์จินแถลงยืนยันเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังพบฉลามจู่โจมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันจนถึงแก่ความตายบริเวณชายหาดทางฝั่งตะวันตกของเกาะเซนต์โคริกซ์
ตำรวจระบุตัวตนผู้เสียชีวิตคือ อาร์ลีน ลิลลิส (Arlene Lillis) วัย 56 ปี จากเมืองดีทรอยต์เลกส์ รัฐมินนิโซตา เธอเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่นี้เป็นประจำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในบริเวณน้ำตื้นใกล้กับชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด ก่อนจะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลท้องถิ่น แต่เธอได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากบาดแผลฉกรรจ์
ในตอนแรกมีรายงานว่าอาจมีผู้ตกเป็นเหยื่อรายที่สอง แต่หลังจากเจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาโดยรอบอย่างละเอียดกลับไม่พบผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม
แม้การพบเห็นฉลามจะเป็นเรื่องปกติในน่านน้ำแถบนี้ แต่การจู่โจมมนุษย์จนเสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ด้าน นิโคล แองเจลี จากกรมวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติ ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปีที่เกิดการจู่โจมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมย้ำว่าการเผชิญหน้าที่นำไปสู่การกัดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
อ้างอิงข้อมูลของ International Shark Attack File ในรัฐฟลอริดา พบว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2292 มีรายงานฉลามทำร้ายคนโดยไม่มีการยั่วยุในแถบแคริบเบียนเพียง 79 ครั้ง และในจำนวนนี้เกิดขึ้นที่หมู่เกาะเวอร์จินเพียง 4 ครั้งเท่านั้น
ทางการมีแผนที่จะติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มเติม รวมถึงประสานงานกับโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระจายข้อมูลการปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสัตว์ป่าตามธรรมชาติ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่สามารถระบุชนิดของฉลามที่ก่อเหตุได้ รวมถึงกำลังเร่งหาสาเหตุที่ทำให้ฉลามว่ายเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากผิดปกติในครั้งนี้
อ้างอิง : apnews.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โลกวิกฤต! ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใส สัญญาณสุดท้ายก่อนละลายหายไปถาวร
- สั่งพักงานพยาบาลสาวจีน หลังโพสต์คลิปอวดแฟนหนุ่มช่วยจัดยา-เขียนรายงาน ช่วงอยู่เวรดึก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: